Elche 2 - 3 Real Madrid, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Europa Press Deportes
Actualizado: martes, 15 septiembre 2026 23:28
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Madrid, 15 de septiembre de 2026.

El Elche, situado en la penúltima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 6 de LaLiga EA Sports en el estadio Estadio Martinez Valero ante Real Madrid este martes a las 21:30 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado contra Athletic, añadiendo 1 punto más a los 2 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Real Madrid ocupa el segundo lugar, llega tras la victoria por 4 - 1 cosechada como local contra Rayo, añadiendo 3 puntos más a los 12 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Onces iniciales confirmados


ELCHE: Matias Dituro; Buba Sangare, Roy Revivo, Federico Redondo, Victor Chust; Marc Aguado, Gonzalo Villar, Tete Morente, German Valera, Martim Neto, Abiel Osorio.

REAL MADRID: Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Ibrahima Konate, Dean Huijsen, Marc Cucurella; Aurelien Tchouameni, Federico Valverde, Yan Diomande, Arda Guler, Vinicius Junior, Kylian Mbappe.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
14/03/2026 LaLiga Real Madrid 4-1 Elche
23/11/2025 LaLiga Elche 2-2 Real Madrid
15/02/2023 LaLiga Real Madrid 4-0 Elche

Últimos Resultados de Elche

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
12/09/2026 LaLiga Athletic Bilbao 1-1 Elche
07/09/2026 LaLiga Elche 2-3 Real Sociedad
28/08/2026 LaLiga Racing 3-2 Elche
23/08/2026 LaLiga Elche 0-5 Barcelona
17/08/2026 LaLiga Deportivo 1-1 Elche

Últimos Resultados de Real Madrid

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
12/09/2026 LaLiga Real Madrid 4-1 Rayo
08/09/2026 Champions Real Madrid 2-1 Inter
04/09/2026 LaLiga Betis 1-0 Real Madrid
30/08/2026 LaLiga Real Madrid 4-0 Malaga
26/08/2026 LaLiga Real Madrid 4-1 Real Sociedad

90' +6 Real Madrid no ha convencido a los aficionados con su actuación, pero es el ganador del encuentro.

90' +6 Real Madrid no ha convencido a los aficionados con su actuación, pero es el ganador del encuentro.

90' +6 ¡Se acabó! El árbitro pita el final del encuentro.

90' +6 ¡Se acabó! El árbitro pita el final del encuentro.

90' +6 Posesión de balón: Elche: 56 %, Real Madrid: 44 %.

90' +6 Posesión de balón: Elche: 56 %, Real Madrid: 44 %.

90' +6 Mano de Kylian Mbappe.

90' +6 Mano de Kylian Mbappe.

90' +6 Ibrahima Konate se impone a Fer Nino en un duelo aéreo.

90' +6 Ibrahima Konate se impone a Fer Nino en un duelo aéreo.

90' +5 Saque de portería para Elche.

90' +5 Saque de portería para Elche.

90' +5 Carga por detrás de Thomas Lemar a Jude Bellingham. El árbitro pita y concede un tiro libre.

90' +5 Carga por detrás de Thomas Lemar a Jude Bellingham. El árbitro pita y concede un tiro libre.

90' +4 El colegiado amonesta a Gonzalo Villar por conducta antideportiva.

90' +4 El colegiado amonesta a Gonzalo Villar por conducta antideportiva.

90' +4 Se detiene el juego. Hay empujones y enfrentamientos verbales entre los jugadores. El árbitro debe intervenir.

90' +4 Se detiene el juego. Hay empujones y enfrentamientos verbales entre los jugadores. El árbitro debe intervenir.

90' +4 El árbitro pita tiro libre a Thomas Lemar (Elche) por zancadillear a Kylian Mbappe.

90' +4 El árbitro pita tiro libre a Thomas Lemar (Elche) por zancadillear a Kylian Mbappe.

90' +4 Real Madrid saca de banda en la mitad del campo rival.

90' +4 Real Madrid saca de banda en la mitad del campo rival.

90' +1 Carlos Espi logró anotar desde una posición fácil.

90' +1 Carlos Espi logró anotar desde una posición fácil.

90' +3 Josan agarra a un jugador rival y es amonestado.

90' +3 Josan agarra a un jugador rival y es amonestado.

90' +3 Josan (Elche) va demasiado lejos y derriba a Kylian Mbappe.

90' +3 Josan (Elche) va demasiado lejos y derriba a Kylian Mbappe.

90' +3 Real Madrid inicia un contraataque.

90' +3 Real Madrid inicia un contraataque.

90' +3 Carlos Espi alivia la presión con un despeje.

90' +3 Carlos Espi alivia la presión con un despeje.

90' +3 Elche intenta crear peligro.

90' +3 Elche intenta crear peligro.

90' +2 Cambio táctico. Yan Diomande es sustituido por Denzel Dumfries.

90' +2 Cambio táctico. Yan Diomande es sustituido por Denzel Dumfries.

90' +1 La sustitución elegida por el entrenador no ha podido ser más acertada. Carlos Espi acaba de entrar y ya ha visto puerta.

90' +1 La sustitución elegida por el entrenador no ha podido ser más acertada. Carlos Espi acaba de entrar y ya ha visto puerta.

90' +1 ¡Jude Bellingham dio el pase decisivo para el gol!

90' +1 ¡Jude Bellingham dio el pase decisivo para el gol!

90' +1 Asistencia de Kylian Mbappe en el gol.

90' +1 Asistencia de Kylian Mbappe en el gol.

90' +1 ¡G O O O O O O L! - ¡Carlos Espi (Real Madrid) empuja el balón adentro con la derecha! Fácil definición.

90' +1 ¡G O O O O O O L! - ¡Carlos Espi (Real Madrid) empuja el balón adentro con la derecha! Fácil definición.

90' +1 Real Madrid saca de banda en su mitad del campo.

90' +1 Real Madrid saca de banda en su mitad del campo.

90' +1 El cuarto árbitro indica que habrá 4 minuto(s) de tiempo añadido.

90' +1 El cuarto árbitro indica que habrá 4 minuto(s) de tiempo añadido.

90' +1 Saque de portería para Elche.

90' +1 Saque de portería para Elche.

90' +1 Carlos Espi (Real Madrid) hace un disparo que va desviado.

90' +1 Carlos Espi (Real Madrid) hace un disparo que va desviado.

90' +1 Federico Redondo rechaza con éxito el disparo.

90' +1 Federico Redondo rechaza con éxito el disparo.

90' +1 Un remate de Endrick es rechazado.

90' +1 Un remate de Endrick es rechazado.

90' Kylian Mbappe crea una ocasión de gol para su compañero.

90' Kylian Mbappe crea una ocasión de gol para su compañero.

90' Marc Cucurella alivia la presión con un despeje.

90' Marc Cucurella alivia la presión con un despeje.

90' Ruben Sanchez hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

90' Ruben Sanchez hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

90' Real Madrid intenta crear peligro.

90' Real Madrid intenta crear peligro.

90' Posesión de balón: Elche: 56 %, Real Madrid: 44 %.

90' Posesión de balón: Elche: 56 %, Real Madrid: 44 %.

89' Fuera de juego señalado a Kylian Mbappe (Real Madrid).

89' Fuera de juego señalado a Kylian Mbappe (Real Madrid).

89' Ataque potencialmente peligroso de Real Madrid.

89' Ataque potencialmente peligroso de Real Madrid.

89' La asistencia al partido de hoy es de 30383 espectadores.

89' La asistencia al partido de hoy es de 30383 espectadores.

89' Dean Huijsen (Real Madrid) va demasiado lejos y derriba a Abiel Osorio.

89' Dean Huijsen (Real Madrid) va demasiado lejos y derriba a Abiel Osorio.

88' Federico Redondo Elche intercepta un centro dirigido al área.

88' Federico Redondo Elche intercepta un centro dirigido al área.

88' Ataque potencialmente peligroso de Real Madrid.

88' Ataque potencialmente peligroso de Real Madrid.

88' Real Madrid saca de banda en su mitad del campo.

88' Real Madrid saca de banda en su mitad del campo.

88' Federico Valverde alivia la presión con un despeje.

88' Federico Valverde alivia la presión con un despeje.

88' Ataque potencialmente peligroso de Elche.

88' Ataque potencialmente peligroso de Elche.

88' Elche tiene el control del balón.

88' Elche tiene el control del balón.

87' Se reanuda el juego con un bote neutral.

87' Se reanuda el juego con un bote neutral.

86' Cambio táctico. Trent Alexander-Arnold es sustituido por Carlos Espi.

86' Cambio táctico. Trent Alexander-Arnold es sustituido por Carlos Espi.

86' Cambio táctico. Aurelien Tchouameni es sustituido por Endrick.

86' Cambio táctico. Aurelien Tchouameni es sustituido por Endrick.

86' Juego detenido.

86' Juego detenido.

86' Real Madrid saca de banda en la mitad del campo rival.

86' Real Madrid saca de banda en la mitad del campo rival.

86' Roy Revivo alivia la presión con un despeje.

86' Roy Revivo alivia la presión con un despeje.

86' Gonzalo Villar rechaza con éxito el disparo.

86' Gonzalo Villar rechaza con éxito el disparo.

86' Un remate de Jude Bellingham es rechazado.

86' Un remate de Jude Bellingham es rechazado.

86' Real Madrid intenta crear peligro.

86' Real Madrid intenta crear peligro.

85' Ruben Sanchez alivia la presión con un despeje.

85' Ruben Sanchez alivia la presión con un despeje.

85' Ruben Sanchez rechaza con éxito el disparo.

85' Ruben Sanchez rechaza con éxito el disparo.

85' Un remate de Kylian Mbappe es rechazado.

85' Un remate de Kylian Mbappe es rechazado.

85' Posesión de balón: Elche: 57 %, Real Madrid: 43 %.

85' Posesión de balón: Elche: 57 %, Real Madrid: 43 %.

85' Real Madrid tiene el control del balón.

85' Real Madrid tiene el control del balón.

83' Asistencia de Josan en el gol.

83' Asistencia de Josan en el gol.

83' ¡Thomas Lemar dio el pase decisivo para el gol!

83' ¡Thomas Lemar dio el pase decisivo para el gol!

83' ¡G O O O O O O L! - ¡Fer Nino anota con la pierna derecha!

83' ¡G O O O O O O L! - ¡Fer Nino anota con la pierna derecha!

83' Thomas Lemar alivia la presión con un despeje.

83' Thomas Lemar alivia la presión con un despeje.

83' Federico Valverde alivia la presión con un despeje.

83' Federico Valverde alivia la presión con un despeje.

83' Ataque potencialmente peligroso de Elche.

83' Ataque potencialmente peligroso de Elche.

82' Matias Dituro hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

82' Matias Dituro hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

82' Ataque potencialmente peligroso de Real Madrid.

82' Ataque potencialmente peligroso de Real Madrid.

82' Real Madrid saca de banda en su mitad del campo.

82' Real Madrid saca de banda en su mitad del campo.

81' Elche saca de banda en la mitad del campo rival.

81' Elche saca de banda en la mitad del campo rival.

81' Dean Huijsen Real Madrid intercepta un centro dirigido al área.

81' Dean Huijsen Real Madrid intercepta un centro dirigido al área.

81' Elche saca de banda en la mitad del campo rival.

81' Elche saca de banda en la mitad del campo rival.

81' Se reanuda el juego con un bote neutral.

81' Se reanuda el juego con un bote neutral.

81' Juego detenido.

81' Juego detenido.

81' Trent Alexander-Arnold Real Madrid intercepta un centro dirigido al área.

81' Trent Alexander-Arnold Real Madrid intercepta un centro dirigido al área.

80' Elche intenta crear peligro.

80' Elche intenta crear peligro.

80' Posesión de balón: Elche: 56 %, Real Madrid: 44 %.

80' Posesión de balón: Elche: 56 %, Real Madrid: 44 %.

80' Elche saca de banda en su mitad del campo.

80' Elche saca de banda en su mitad del campo.

80' Cambio táctico. Tete Morente es sustituido por Josan.

80' Cambio táctico. Tete Morente es sustituido por Josan.

79' Elche saca de banda en su mitad del campo.

79' Elche saca de banda en su mitad del campo.

79' Saque de portería para Elche.

79' Saque de portería para Elche.

79' Trent Alexander-Arnold ejecuta un libre directo, pero su disparo se marcha desviado.

79' Trent Alexander-Arnold ejecuta un libre directo, pero su disparo se marcha desviado.

78' A Lucas Cepeda se le muestra una tarjeta amarilla por hacer una zancadilla a un rival.

78' A Lucas Cepeda se le muestra una tarjeta amarilla por hacer una zancadilla a un rival.

78' El árbitro pita tiro libre a Lucas Cepeda (Elche) por zancadillear a Jude Bellingham.

78' El árbitro pita tiro libre a Lucas Cepeda (Elche) por zancadillear a Jude Bellingham.

77' A las manos de Thibaut Courtois, que sale y se apodera del balón.

77' A las manos de Thibaut Courtois, que sale y se apodera del balón.

76' Gonzalo Villar hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

76' Gonzalo Villar hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

76' Thomas Lemar alivia la presión con un despeje.

76' Thomas Lemar alivia la presión con un despeje.

76' Federico Redondo rechaza con éxito el disparo.

76' Federico Redondo rechaza con éxito el disparo.

76' Un remate de Yan Diomande es rechazado.

76' Un remate de Yan Diomande es rechazado.

76' Ataque potencialmente peligroso de Real Madrid.

76' Ataque potencialmente peligroso de Real Madrid.

75' Posesión de balón: Elche: 57 %, Real Madrid: 43 %.

75' Posesión de balón: Elche: 57 %, Real Madrid: 43 %.

74' Real Madrid saca de banda en la mitad del campo rival.

74' Real Madrid saca de banda en la mitad del campo rival.

74' Brahim Diaz hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

74' Brahim Diaz hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

74' Elche tiene el control del balón.

74' Elche tiene el control del balón.

73' A Ibrahima Konate se le muestra una tarjeta amarilla por hacer una zancadilla a un rival.

73' A Ibrahima Konate se le muestra una tarjeta amarilla por hacer una zancadilla a un rival.

73' Carga por detrás de Ibrahima Konate a Abiel Osorio. El árbitro pita y concede un tiro libre.

73' Carga por detrás de Ibrahima Konate a Abiel Osorio. El árbitro pita y concede un tiro libre.

73' Thomas Lemar hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

73' Thomas Lemar hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

72' Fer Nino se impone a Ibrahima Konate en un duelo aéreo.

72' Fer Nino se impone a Ibrahima Konate en un duelo aéreo.

72' Saque de portería para Elche.

72' Saque de portería para Elche.

71' Asistencia de Lucas Cepeda en el gol.

71' Asistencia de Lucas Cepeda en el gol.

72' Centro de Lucas Cepeda Elche que llega con éxito a un compañero en el área.

72' Centro de Lucas Cepeda Elche que llega con éxito a un compañero en el área.

71' ¡G O O O O O O L! - Abiel Osorio (Elche) clava el balón en el fondo de la red con un cabezazo.

71' ¡G O O O O O O L! - Abiel Osorio (Elche) clava el balón en el fondo de la red con un cabezazo.

71' Elche saca de banda en la mitad del campo rival.

71' Elche saca de banda en la mitad del campo rival.

71' Aurelien Tchouameni alivia la presión con un despeje.

71' Aurelien Tchouameni alivia la presión con un despeje.

71' Centro de Roy Revivo Elche que llega con éxito a un compañero en el área.

71' Centro de Roy Revivo Elche que llega con éxito a un compañero en el área.

70' Elche intenta crear peligro.

70' Elche intenta crear peligro.

70' Posesión de balón: Elche: 56 %, Real Madrid: 44 %.

70' Posesión de balón: Elche: 56 %, Real Madrid: 44 %.

69' Thomas Lemar hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

69' Thomas Lemar hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

69' Ibrahima Konate se impone a Abiel Osorio en un duelo aéreo.

69' Ibrahima Konate se impone a Abiel Osorio en un duelo aéreo.

69' Federico Redondo hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

69' Federico Redondo hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

69' Trent Alexander-Arnold crea una ocasión de gol para su compañero.

69' Trent Alexander-Arnold crea una ocasión de gol para su compañero.

68' Cambio táctico. Martim Neto es sustituido por Fer Nino.

68' Cambio táctico. Martim Neto es sustituido por Fer Nino.

68' Cambio táctico. Buba Sangare es sustituido por Ruben Sanchez.

68' Cambio táctico. Buba Sangare es sustituido por Ruben Sanchez.

68' Cambio táctico. Arda Guler es sustituido por Jude Bellingham.

68' Cambio táctico. Arda Guler es sustituido por Jude Bellingham.

68' Cambio táctico. Vinicius Junior es sustituido por Brahim Diaz.

68' Cambio táctico. Vinicius Junior es sustituido por Brahim Diaz.

67' El árbitro pita tiro libre a Tete Morente (Elche) por zancadillear a Ibrahima Konate.

67' El árbitro pita tiro libre a Tete Morente (Elche) por zancadillear a Ibrahima Konate.

67' Trent Alexander-Arnold alivia la presión con un despeje.

67' Trent Alexander-Arnold alivia la presión con un despeje.

67' Victor Chust alivia la presión con un despeje.

67' Victor Chust alivia la presión con un despeje.

67' Real Madrid inicia un contraataque.

67' Real Madrid inicia un contraataque.

67' Marc Cucurella alivia la presión con un despeje.

67' Marc Cucurella alivia la presión con un despeje.

67' Elche saca de banda en la mitad del campo rival.

67' Elche saca de banda en la mitad del campo rival.

66' Elche intenta crear peligro.

66' Elche intenta crear peligro.

65' Saque de portería para Elche.

65' Saque de portería para Elche.

65' Vinicius Junior (Real Madrid) hace un disparo que pasa muy cerca del poste. ¡A punto de llegar el gol!

65' Vinicius Junior (Real Madrid) hace un disparo que pasa muy cerca del poste. ¡A punto de llegar el gol!

65' Arda Guler crea una ocasión de gol para su compañero.

65' Arda Guler crea una ocasión de gol para su compañero.

65' Real Madrid inicia un contraataque.

65' Real Madrid inicia un contraataque.

65' Yan Diomande alivia la presión con un despeje.

65' Yan Diomande alivia la presión con un despeje.

65' Federico Redondo alivia la presión con un despeje.

65' Federico Redondo alivia la presión con un despeje.

65' Posesión de balón: Elche: 55 %, Real Madrid: 45 %.

65' Posesión de balón: Elche: 55 %, Real Madrid: 45 %.

65' Thibaut Courtois Real Madrid intercepta un centro dirigido al área.

65' Thibaut Courtois Real Madrid intercepta un centro dirigido al área.

64' Ataque potencialmente peligroso de Elche.

64' Ataque potencialmente peligroso de Elche.

64' Aurelien Tchouameni alivia la presión con un despeje.

64' Aurelien Tchouameni alivia la presión con un despeje.

64' Saque de portería para Real Madrid.

64' Saque de portería para Real Madrid.

64' Tete Morente remata desde fuera del área, pero su disparo no va a puerta.

64' Tete Morente remata desde fuera del área, pero su disparo no va a puerta.

64' Elche intenta crear peligro.

64' Elche intenta crear peligro.

63' Obstrucción de Roy Revivo, que corta la carrera de Yan Diomande. El árbitro indica tiro libre.

63' Obstrucción de Roy Revivo, que corta la carrera de Yan Diomande. El árbitro indica tiro libre.

63' Trent Alexander-Arnold alivia la presión con un despeje.

63' Trent Alexander-Arnold alivia la presión con un despeje.

63' A las manos de Matias Dituro, que sale y se apodera del balón.

63' A las manos de Matias Dituro, que sale y se apodera del balón.

62' Saque de portería para Elche.

62' Saque de portería para Elche.

62' Arda Guler remata desde fuera del área, pero su disparo no va a puerta.

62' Arda Guler remata desde fuera del área, pero su disparo no va a puerta.

62' Trent Alexander-Arnold saca un córner desde la derecha, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.

62' Trent Alexander-Arnold saca un córner desde la derecha, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.

61' Lucas Cepeda rechaza con éxito el disparo.

61' Lucas Cepeda rechaza con éxito el disparo.

61' Un remate de Kylian Mbappe es rechazado.

61' Un remate de Kylian Mbappe es rechazado.

61' Real Madrid saca de banda en su mitad del campo.

61' Real Madrid saca de banda en su mitad del campo.

60' Tete Morente (Elche) va demasiado lejos y derriba a Yan Diomande.

60' Tete Morente (Elche) va demasiado lejos y derriba a Yan Diomande.

60' Trent Alexander-Arnold alivia la presión con un despeje.

60' Trent Alexander-Arnold alivia la presión con un despeje.

60' Saque de portería para Real Madrid.

60' Saque de portería para Real Madrid.

60' Posesión de balón: Elche: 54 %, Real Madrid: 46 %.

60' Posesión de balón: Elche: 54 %, Real Madrid: 46 %.

60' Martim Neto (Elche) hace un disparo que va desviado.

60' Martim Neto (Elche) hace un disparo que va desviado.

59' Thomas Lemar crea una ocasión de gol para su compañero.

59' Thomas Lemar crea una ocasión de gol para su compañero.

59' Elche intenta crear peligro.

59' Elche intenta crear peligro.

58' Saque de portería para Elche.

58' Saque de portería para Elche.

58' Ocasión para Ibrahima Konate (Real Madrid), pero su remate de cabeza sale desviado.

58' Ocasión para Ibrahima Konate (Real Madrid), pero su remate de cabeza sale desviado.

58' Centro de Trent Alexander-Arnold Real Madrid que llega con éxito a un compañero en el área.

58' Centro de Trent Alexander-Arnold Real Madrid que llega con éxito a un compañero en el área.

58' Cambio táctico. Marc Aguado es sustituido por Lucas Cepeda.

58' Cambio táctico. Marc Aguado es sustituido por Lucas Cepeda.

58' Cambio táctico. German Valera es sustituido por Thomas Lemar.

58' Cambio táctico. German Valera es sustituido por Thomas Lemar.

57' El árbitro pita tiro libre a Tete Morente (Elche) por zancadillear a Vinicius Junior.

57' El árbitro pita tiro libre a Tete Morente (Elche) por zancadillear a Vinicius Junior.

57' Real Madrid intenta crear peligro.

57' Real Madrid intenta crear peligro.

57' Ibrahima Konate hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

57' Ibrahima Konate hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

57' Elche intenta crear peligro.

57' Elche intenta crear peligro.

56' Fuera de juego señalado a Vinicius Junior (Real Madrid).

56' Fuera de juego señalado a Vinicius Junior (Real Madrid).

56' Saque de portería para Real Madrid.

56' Saque de portería para Real Madrid.

55' Elche intenta crear peligro.

55' Elche intenta crear peligro.

55' Posesión de balón: Elche: 54 %, Real Madrid: 46 %.

55' Posesión de balón: Elche: 54 %, Real Madrid: 46 %.

55' Saque de portería para Real Madrid.

55' Saque de portería para Real Madrid.

55' Martim Neto remata desde fuera del área, pero su disparo no va a puerta.

55' Martim Neto remata desde fuera del área, pero su disparo no va a puerta.

54' Elche intenta crear peligro.

54' Elche intenta crear peligro.

54' Victor Chust hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

54' Victor Chust hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

54' Trent Alexander-Arnold Real Madrid intercepta un centro dirigido al área.

54' Trent Alexander-Arnold Real Madrid intercepta un centro dirigido al área.

54' Elche intenta crear peligro.

54' Elche intenta crear peligro.

53' Federico Redondo hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

53' Federico Redondo hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

53' Real Madrid intenta crear peligro.

53' Real Madrid intenta crear peligro.

53' Yan Diomande hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

53' Yan Diomande hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

53' Elche inicia un contraataque.

53' Elche inicia un contraataque.

53' Marc Aguado alivia la presión con un despeje.

53' Marc Aguado alivia la presión con un despeje.

53' Real Madrid intenta crear peligro.

53' Real Madrid intenta crear peligro.

52' Yan Diomande hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

52' Yan Diomande hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

52' Tete Morente alivia la presión con un despeje.

52' Tete Morente alivia la presión con un despeje.

52' Gonzalo Villar (Elche) va demasiado lejos y derriba a Arda Guler.

52' Gonzalo Villar (Elche) va demasiado lejos y derriba a Arda Guler.

51' Real Madrid saca de banda en su mitad del campo.

51' Real Madrid saca de banda en su mitad del campo.

51' Elche saca de banda en la mitad del campo rival.

51' Elche saca de banda en la mitad del campo rival.

51' Victor Chust hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

51' Victor Chust hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

50' Posesión de balón: Elche: 53 %, Real Madrid: 47 %.

50' Posesión de balón: Elche: 53 %, Real Madrid: 47 %.

50' Saque de portería para Real Madrid.

50' Saque de portería para Real Madrid.

49' Dean Huijsen Real Madrid intercepta un centro dirigido al área.

49' Dean Huijsen Real Madrid intercepta un centro dirigido al área.

49' Gonzalo Villar saca un córner desde la izquierda, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.

49' Gonzalo Villar saca un córner desde la izquierda, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.

49' Ibrahima Konate rechaza con éxito el disparo.

49' Ibrahima Konate rechaza con éxito el disparo.

49' Un remate de Abiel Osorio es rechazado.

49' Un remate de Abiel Osorio es rechazado.

49' Tete Morente crea una ocasión de gol para su compañero.

49' Tete Morente crea una ocasión de gol para su compañero.

49' Centro de German Valera Elche que llega con éxito a un compañero en el área.

49' Centro de German Valera Elche que llega con éxito a un compañero en el área.

49' Elche intenta crear peligro.

49' Elche intenta crear peligro.

48' Yan Diomande (Real Madrid) va demasiado lejos y derriba a Roy Revivo.

48' Yan Diomande (Real Madrid) va demasiado lejos y derriba a Roy Revivo.

47' Fuera de juego señalado a Vinicius Junior (Real Madrid).

47' Fuera de juego señalado a Vinicius Junior (Real Madrid).

47' Aurelien Tchouameni alivia la presión con un despeje.

47' Aurelien Tchouameni alivia la presión con un despeje.

47' Saque de portería para Elche.

47' Saque de portería para Elche.

46' Ocasión para Kylian Mbappe (Real Madrid), pero su remate de cabeza sale desviado.

46' Ocasión para Kylian Mbappe (Real Madrid), pero su remate de cabeza sale desviado.

46' Centro de Yan Diomande Real Madrid que llega con éxito a un compañero en el área.

46' Centro de Yan Diomande Real Madrid que llega con éxito a un compañero en el área.

46' Ataque potencialmente peligroso de Real Madrid.

46' Ataque potencialmente peligroso de Real Madrid.

46' Abiel Osorio (Elche) va demasiado lejos y derriba a Ibrahima Konate.

46' Abiel Osorio (Elche) va demasiado lejos y derriba a Ibrahima Konate.

46' Ya en juego el segundo tiempo.

46' Ya en juego el segundo tiempo.

45' +3 ¡Final! El árbitro pita el final del primer tiempo.

45' +3 ¡Final! El árbitro pita el final del primer tiempo.

45' +3 Posesión de balón: Elche: 52 %, Real Madrid: 48 %.

45' +3 Posesión de balón: Elche: 52 %, Real Madrid: 48 %.

45' +3 Trent Alexander-Arnold alivia la presión con un despeje.

45' +3 Trent Alexander-Arnold alivia la presión con un despeje.

45' +2 Buen disparo de Tete Morente que va a puerta, pero detiene el portero.

45' +2 Buen disparo de Tete Morente que va a puerta, pero detiene el portero.

45' +2 Elche intenta crear peligro.

45' +2 Elche intenta crear peligro.

45' +2 Marc Cucurella Real Madrid intercepta un centro dirigido al área.

45' +2 Marc Cucurella Real Madrid intercepta un centro dirigido al área.

45' +2 Elche intenta crear peligro.

45' +2 Elche intenta crear peligro.

45' +1 Aurelien Tchouameni alivia la presión con un despeje.

45' +1 Aurelien Tchouameni alivia la presión con un despeje.

45' +1 Saque de portería para Elche.

45' +1 Saque de portería para Elche.

45' +1 El cuarto árbitro indica que habrá 2 minuto(s) de tiempo añadido.

45' +1 El cuarto árbitro indica que habrá 2 minuto(s) de tiempo añadido.

45' +1 Oooh... ¡Ocasión clarísima desperdiciada! Arda Guler debería haber anotado desde esa posición.

45' +1 Oooh... ¡Ocasión clarísima desperdiciada! Arda Guler debería haber anotado desde esa posición.

45' +1 Arda Guler (Real Madrid) hace un disparo que va desviado.

45' +1 Arda Guler (Real Madrid) hace un disparo que va desviado.

45' +1 Vinicius Junior (Real Madrid) hace un disparo que va desviado.

45' +1 Vinicius Junior (Real Madrid) hace un disparo que va desviado.

45' Ataque potencialmente peligroso de Real Madrid.

45' Ataque potencialmente peligroso de Real Madrid.

45' Posesión de balón: Elche: 50 %, Real Madrid: 50 %.

45' Posesión de balón: Elche: 50 %, Real Madrid: 50 %.

45' El árbitro pita tiro libre a Vinicius Junior (Real Madrid) por zancadillear a Gonzalo Villar.

45' El árbitro pita tiro libre a Vinicius Junior (Real Madrid) por zancadillear a Gonzalo Villar.

44' Federico Redondo alivia la presión con un despeje.

44' Federico Redondo alivia la presión con un despeje.

44' Buba Sangare alivia la presión con un despeje.

44' Buba Sangare alivia la presión con un despeje.

44' Arda Guler crea una ocasión de gol para su compañero.

44' Arda Guler crea una ocasión de gol para su compañero.

44' Marc Aguado alivia la presión con un despeje.

44' Marc Aguado alivia la presión con un despeje.

44' Saque de portería para Real Madrid.

44' Saque de portería para Real Madrid.

44' Abiel Osorio (Elche) hace un disparo que va desviado.

44' Abiel Osorio (Elche) hace un disparo que va desviado.

43' Centro de Roy Revivo Elche que llega con éxito a un compañero en el área.

43' Centro de Roy Revivo Elche que llega con éxito a un compañero en el área.

43' Elche saca de banda en la mitad del campo rival.

43' Elche saca de banda en la mitad del campo rival.

43' Federico Valverde alivia la presión con un despeje.

43' Federico Valverde alivia la presión con un despeje.

43' Dean Huijsen Real Madrid intercepta un centro dirigido al área.

43' Dean Huijsen Real Madrid intercepta un centro dirigido al área.

43' Elche intenta crear peligro.

43' Elche intenta crear peligro.

42' Fuera de juego señalado a Kylian Mbappe (Real Madrid).

42' Fuera de juego señalado a Kylian Mbappe (Real Madrid).

41' Ataque potencialmente peligroso de Real Madrid.

41' Ataque potencialmente peligroso de Real Madrid.

41' Trent Alexander-Arnold Real Madrid intercepta un centro dirigido al área.

41' Trent Alexander-Arnold Real Madrid intercepta un centro dirigido al área.

41' Ataque potencialmente peligroso de Elche.

41' Ataque potencialmente peligroso de Elche.

40' Posesión de balón: Elche: 49 %, Real Madrid: 51 %.

40' Posesión de balón: Elche: 49 %, Real Madrid: 51 %.

40' A las manos de Thibaut Courtois, que sale y se apodera del balón.

40' A las manos de Thibaut Courtois, que sale y se apodera del balón.

40' Yan Diomande Real Madrid intercepta un centro dirigido al área.

40' Yan Diomande Real Madrid intercepta un centro dirigido al área.

40' German Valera saca un córner desde la derecha, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.

40' German Valera saca un córner desde la derecha, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.

38' Buba Sangare alivia la presión con un despeje.

38' Buba Sangare alivia la presión con un despeje.

39' Marc Cucurella Real Madrid intercepta un centro dirigido al área.

39' Marc Cucurella Real Madrid intercepta un centro dirigido al área.

38' A las manos de Matias Dituro, que sale y se apodera del balón.

38' A las manos de Matias Dituro, que sale y se apodera del balón.

38' Aurelien Tchouameni hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

38' Aurelien Tchouameni hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

38' Buen disparo de Vinicius Junior que va a puerta, pero detiene el portero.

38' Buen disparo de Vinicius Junior que va a puerta, pero detiene el portero.

38' Kylian Mbappe crea una ocasión de gol para su compañero.

38' Kylian Mbappe crea una ocasión de gol para su compañero.

38' Real Madrid inicia un contraataque.

38' Real Madrid inicia un contraataque.

38' Yan Diomande hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

38' Yan Diomande hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

37' Se reanuda el partido.

37' Se reanuda el partido.

37' El juego está detenido. El árbitro habla con los jugadores.

37' El juego está detenido. El árbitro habla con los jugadores.

37' Kylian Mbappe regresa al campo.

37' Kylian Mbappe regresa al campo.

37' El árbitro pita tiro libre a Buba Sangare (Elche) por zancadillear a Vinicius Junior.

37' El árbitro pita tiro libre a Buba Sangare (Elche) por zancadillear a Vinicius Junior.

36' Ibrahima Konate alivia la presión con un despeje.

36' Ibrahima Konate alivia la presión con un despeje.

36' Ataque potencialmente peligroso de Elche.

36' Ataque potencialmente peligroso de Elche.

36' Elche tiene el control del balón.

36' Elche tiene el control del balón.

35' Se reanuda el partido.

35' Se reanuda el partido.

35' Kylian Mbappe se lastima y es retirado del terreno de juego para recibir atención médica.

35' Kylian Mbappe se lastima y es retirado del terreno de juego para recibir atención médica.

35' Posesión de balón: Elche: 45 %, Real Madrid: 55 %.

35' Posesión de balón: Elche: 45 %, Real Madrid: 55 %.

34' Kylian Mbappe está lesionado y recibe atención médica en el terreno de juego.

34' Kylian Mbappe está lesionado y recibe atención médica en el terreno de juego.

34' Kylian Mbappe logró anotar desde una posición fácil.

34' Kylian Mbappe logró anotar desde una posición fácil.

34' ¡Federico Valverde dio el pase decisivo para el gol!

34' ¡Federico Valverde dio el pase decisivo para el gol!

34' El juego se ha detenido porque hay un jugador tendido en el terreno de juego.

34' El juego se ha detenido porque hay un jugador tendido en el terreno de juego.

33' Centro de Yan Diomande Real Madrid que llega con éxito a un compañero en el área.

33' Centro de Yan Diomande Real Madrid que llega con éxito a un compañero en el área.

33' Asistencia de Yan Diomande en el gol.

33' Asistencia de Yan Diomande en el gol.

33' ¡G O O O O O O L! - ¡Kylian Mbappe anota con la pierna derecha!

33' ¡G O O O O O O L! - ¡Kylian Mbappe anota con la pierna derecha!

33' Ataque potencialmente peligroso de Real Madrid.

33' Ataque potencialmente peligroso de Real Madrid.

33' Carga por detrás de Abiel Osorio a Dean Huijsen. El árbitro pita y concede un tiro libre.

33' Carga por detrás de Abiel Osorio a Dean Huijsen. El árbitro pita y concede un tiro libre.

6' Se reanuda el partido.

6' Se reanuda el partido.

32' Carga por detrás de German Valera a Marc Cucurella. El árbitro pita y concede un tiro libre.

32' Carga por detrás de German Valera a Marc Cucurella. El árbitro pita y concede un tiro libre.

31' El árbitro no tolera las protestas de Marc Aguado, que termina recibiendo la amonestación.

31' El árbitro no tolera las protestas de Marc Aguado, que termina recibiendo la amonestación.

31' El árbitro pita tiro libre a Marc Aguado (Elche) por zancadillear a Arda Guler.

31' El árbitro pita tiro libre a Marc Aguado (Elche) por zancadillear a Arda Guler.

31' Trent Alexander-Arnold alivia la presión con un despeje.

31' Trent Alexander-Arnold alivia la presión con un despeje.

31' Elche intenta crear peligro.

31' Elche intenta crear peligro.

30' Matias Dituro Elche intercepta un centro dirigido al área.

30' Matias Dituro Elche intercepta un centro dirigido al área.

30' Federico Redondo Elche intercepta un centro dirigido al área.

30' Federico Redondo Elche intercepta un centro dirigido al área.

30' Abiel Osorio Elche intercepta un centro dirigido al área.

30' Abiel Osorio Elche intercepta un centro dirigido al área.

30' Arda Guler saca un córner desde la izquierda, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.

30' Arda Guler saca un córner desde la izquierda, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.

30' Posesión de balón: Elche: 46 %, Real Madrid: 54 %.

30' Posesión de balón: Elche: 46 %, Real Madrid: 54 %.

29' Abiel Osorio Elche intercepta un centro dirigido al área.

29' Abiel Osorio Elche intercepta un centro dirigido al área.

29' Arda Guler saca un córner desde la izquierda, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.

29' Arda Guler saca un córner desde la izquierda, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.

29' German Valera Elche intercepta un centro dirigido al área.

29' German Valera Elche intercepta un centro dirigido al área.

28' Real Madrid intenta crear peligro.

28' Real Madrid intenta crear peligro.

25' ¡AL POSTE! Arda Guler lanza un tiro libre que supera a la barrera y al portero, pero termina dando en el poste.

25' ¡AL POSTE! Arda Guler lanza un tiro libre que supera a la barrera y al portero, pero termina dando en el poste.

28' Real Madrid saca de banda en la mitad del campo rival.

28' Real Madrid saca de banda en la mitad del campo rival.

28' Marc Aguado alivia la presión con un despeje.

28' Marc Aguado alivia la presión con un despeje.

27' Marc Aguado es penalizado por empujar a Arda Guler

27' Marc Aguado es penalizado por empujar a Arda Guler

27' Real Madrid saca de banda en su mitad del campo.

27' Real Madrid saca de banda en su mitad del campo.

25' GOL EN PROPIA PUERTA - ¡Matias Dituro marca en propia meta!

25' GOL EN PROPIA PUERTA - ¡Matias Dituro marca en propia meta!

25' Posesión de balón: Elche: 52 %, Real Madrid: 48 %.

25' Posesión de balón: Elche: 52 %, Real Madrid: 48 %.

25' El árbitro pita tiro libre a Victor Chust (Elche) por zancadillear a Federico Valverde.

25' El árbitro pita tiro libre a Victor Chust (Elche) por zancadillear a Federico Valverde.

24' Carga por detrás de Buba Sangare a Vinicius Junior. El árbitro pita y concede un tiro libre.

24' Carga por detrás de Buba Sangare a Vinicius Junior. El árbitro pita y concede un tiro libre.

24' Real Madrid intenta crear peligro.

24' Real Madrid intenta crear peligro.

23' El árbitro pita tiro libre a Federico Valverde (Real Madrid) por zancadillear a Marc Aguado.

23' El árbitro pita tiro libre a Federico Valverde (Real Madrid) por zancadillear a Marc Aguado.

23' German Valera alivia la presión con un despeje.

23' German Valera alivia la presión con un despeje.

23' Tete Morente Elche intercepta un centro dirigido al área.

23' Tete Morente Elche intercepta un centro dirigido al área.

23' Trent Alexander-Arnold saca un córner desde la derecha, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.

23' Trent Alexander-Arnold saca un córner desde la derecha, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.

22' Marc Aguado Elche intercepta un centro dirigido al área.

22' Marc Aguado Elche intercepta un centro dirigido al área.

22' Real Madrid intenta crear peligro.

22' Real Madrid intenta crear peligro.

21' Saque de portería para Elche.

21' Saque de portería para Elche.

21' Vinicius Junior prueba suerte, pero su remate va sin peligro.

21' Vinicius Junior prueba suerte, pero su remate va sin peligro.

21' Federico Valverde alivia la presión con un despeje.

21' Federico Valverde alivia la presión con un despeje.

20' A las manos de Matias Dituro, que sale y se apodera del balón.

20' A las manos de Matias Dituro, que sale y se apodera del balón.

20' Posesión de balón: Elche: 50 %, Real Madrid: 50 %.

20' Posesión de balón: Elche: 50 %, Real Madrid: 50 %.

20' Saque de portería para Real Madrid.

20' Saque de portería para Real Madrid.

19' Elche intenta crear peligro.

19' Elche intenta crear peligro.

19' Elche saca de banda en su mitad del campo.

19' Elche saca de banda en su mitad del campo.

19' Victor Chust Elche intercepta un centro dirigido al área.

19' Victor Chust Elche intercepta un centro dirigido al área.

18' Marc Aguado alivia la presión con un despeje.

18' Marc Aguado alivia la presión con un despeje.

18' Roy Revivo Elche intercepta un centro dirigido al área.

18' Roy Revivo Elche intercepta un centro dirigido al área.

18' Roy Revivo (Elche) va demasiado lejos y derriba a Yan Diomande.

18' Roy Revivo (Elche) va demasiado lejos y derriba a Yan Diomande.

18' Saque de portería para Real Madrid.

18' Saque de portería para Real Madrid.

17' Abiel Osorio (Elche) hace un disparo que va desviado.

17' Abiel Osorio (Elche) hace un disparo que va desviado.

17' Elche intenta crear peligro.

17' Elche intenta crear peligro.

17' Elche tiene el control del balón.

17' Elche tiene el control del balón.

16' Federico Redondo alivia la presión con un despeje.

16' Federico Redondo alivia la presión con un despeje.

16' Buba Sangare alivia la presión con un despeje.

16' Buba Sangare alivia la presión con un despeje.

16' Saque de portería para Elche.

16' Saque de portería para Elche.

15' Ataque potencialmente peligroso de Real Madrid.

15' Ataque potencialmente peligroso de Real Madrid.

15' Real Madrid tiene el control del balón.

15' Real Madrid tiene el control del balón.

15' Posesión de balón: Elche: 54 %, Real Madrid: 46 %.

15' Posesión de balón: Elche: 54 %, Real Madrid: 46 %.

15' Fuera de juego señalado a Abiel Osorio (Elche).

15' Fuera de juego señalado a Abiel Osorio (Elche).

14' Marc Aguado Elche intercepta un centro dirigido al área.

14' Marc Aguado Elche intercepta un centro dirigido al área.

14' Ataque potencialmente peligroso de Real Madrid.

14' Ataque potencialmente peligroso de Real Madrid.

13' Abiel Osorio es penalizado por empujar a Arda Guler

13' Abiel Osorio es penalizado por empujar a Arda Guler

13' Dean Huijsen hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

13' Dean Huijsen hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

13' Elche tiene el control del balón.

13' Elche tiene el control del balón.

12' Fuera de juego señalado a Kylian Mbappe (Real Madrid).

12' Fuera de juego señalado a Kylian Mbappe (Real Madrid).

11' ¡Parada crucial del Matias Dituro!

11' ¡Parada crucial del Matias Dituro!

11' Remate de cabeza de Dean Huijsen a puerta, que detiene con comodidad Matias Dituro.

11' Remate de cabeza de Dean Huijsen a puerta, que detiene con comodidad Matias Dituro.

11' Arda Guler (Real Madrid) saca el córner desde la izquierda.

11' Arda Guler (Real Madrid) saca el córner desde la izquierda.

11' Buba Sangare alivia la presión con un despeje.

11' Buba Sangare alivia la presión con un despeje.

11' Ataque potencialmente peligroso de Real Madrid.

11' Ataque potencialmente peligroso de Real Madrid.

10' El árbitro pita tiro libre a Gonzalo Villar (Elche) por zancadillear a Federico Valverde.

10' El árbitro pita tiro libre a Gonzalo Villar (Elche) por zancadillear a Federico Valverde.

10' Aurelien Tchouameni hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

10' Aurelien Tchouameni hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

10' Gonzalo Villar hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

10' Gonzalo Villar hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

10' Aurelien Tchouameni alivia la presión con un despeje.

10' Aurelien Tchouameni alivia la presión con un despeje.

10' Ataque potencialmente peligroso de Elche.

10' Ataque potencialmente peligroso de Elche.

10' Posesión de balón: Elche: 55 %, Real Madrid: 45 %.

10' Posesión de balón: Elche: 55 %, Real Madrid: 45 %.

10' Elche tiene el control del balón.

10' Elche tiene el control del balón.

9' Elche saca de banda en la mitad del campo rival.

9' Elche saca de banda en la mitad del campo rival.

9' Saque de portería para Real Madrid.

9' Saque de portería para Real Madrid.

9' Tete Morente (Elche) hace un disparo que va desviado.

9' Tete Morente (Elche) hace un disparo que va desviado.

8' Centro de Buba Sangare Elche que llega con éxito a un compañero en el área.

8' Centro de Buba Sangare Elche que llega con éxito a un compañero en el área.

8' Elche intenta crear peligro.

8' Elche intenta crear peligro.

7' Falta de Ibrahima Konate (Real Madrid) por dar un codazo a Tete Morente.

7' Falta de Ibrahima Konate (Real Madrid) por dar un codazo a Tete Morente.

7' Marc Cucurella alivia la presión con un despeje.

7' Marc Cucurella alivia la presión con un despeje.

7' Saque de portería para Elche.

7' Saque de portería para Elche.

6' Elche saca de banda en su mitad del campo.

6' Elche saca de banda en su mitad del campo.

6' Real Madrid saca de banda en su mitad del campo.

6' Real Madrid saca de banda en su mitad del campo.

6' Buba Sangare Elche intercepta un centro dirigido al área.

6' Buba Sangare Elche intercepta un centro dirigido al área.

6' Real Madrid intenta crear peligro.

6' Real Madrid intenta crear peligro.

5' El juego está detenido. El árbitro habla con los jugadores.

5' El juego está detenido. El árbitro habla con los jugadores.

5' El árbitro pita tiro libre a Gonzalo Villar (Elche) por zancadillear a Kylian Mbappe.

5' El árbitro pita tiro libre a Gonzalo Villar (Elche) por zancadillear a Kylian Mbappe.

5' Thibaut Courtois Real Madrid intercepta un centro dirigido al área.

5' Thibaut Courtois Real Madrid intercepta un centro dirigido al área.

5' Posesión de balón: Elche: 59 %, Real Madrid: 41 %.

5' Posesión de balón: Elche: 59 %, Real Madrid: 41 %.

4' Yan Diomande agarra a un jugador rival y es amonestado.

4' Yan Diomande agarra a un jugador rival y es amonestado.

4' Yan Diomande (Real Madrid) va demasiado lejos y derriba a Tete Morente.

4' Yan Diomande (Real Madrid) va demasiado lejos y derriba a Tete Morente.

4' Tete Morente hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

4' Tete Morente hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

4' Federico Valverde rechaza con éxito el disparo.

4' Federico Valverde rechaza con éxito el disparo.

4' Un remate de German Valera es rechazado.

4' Un remate de German Valera es rechazado.

4' Elche intenta crear peligro.

4' Elche intenta crear peligro.

3' Elche tiene el control del balón.

3' Elche tiene el control del balón.

3' Saque de portería para Elche.

3' Saque de portería para Elche.

2' Vinicius Junior prueba suerte, pero su remate va sin peligro.

2' Vinicius Junior prueba suerte, pero su remate va sin peligro.

2' Arda Guler crea una ocasión de gol para su compañero.

2' Arda Guler crea una ocasión de gol para su compañero.

2' Aurelien Tchouameni alivia la presión con un despeje.

2' Aurelien Tchouameni alivia la presión con un despeje.

2' Saque de portería para Elche.

2' Saque de portería para Elche.

2' German Valera Elche intercepta un centro dirigido al área.

2' German Valera Elche intercepta un centro dirigido al área.

2' Real Madrid intenta crear peligro.

2' Real Madrid intenta crear peligro.

1' Federico Valverde hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

1' Federico Valverde hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

1' Matias Dituro alivia la presión con un despeje.

1' Matias Dituro alivia la presión con un despeje.

1' Ataque potencialmente peligroso de Real Madrid.

1' Ataque potencialmente peligroso de Real Madrid.

1' Real Madrid tiene el control del balón.

1' Real Madrid tiene el control del balón.

1' Trent Alexander-Arnold hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

1' Trent Alexander-Arnold hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

1' Bienvenidos al partido de esta noche.

1' Bienvenidos al partido de esta noche.

1' El terreno está en buenas condiciones y permite un juego técnico.

1' El terreno está en buenas condiciones y permite un juego técnico.

1' Elche saca, y da comienzo el partido.

1' Elche saca, y da comienzo el partido.

1' El árbitro da inicio al encuentro.

1' El árbitro da inicio al encuentro.

0' Bienvenidos a Estadio Martinez Valero. El partido dará comienzo dentro de 5 minutos.

0' Bienvenidos a Estadio Martinez Valero. El partido dará comienzo dentro de 5 minutos.

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