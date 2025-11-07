Elche - Real Sociedad, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Elche - Real Sociedad: resumen y estadísticas del partido de la jornada 12 de LaLiga EA Sports
Actualizado: viernes, 7 noviembre 2025 20:16

Madrid, 7 de noviembre de 2025.

El Elche, situado en la novena posición de la tabla se enfrenta en la jornada 12 de LaLiga EA Sports en el Estadio Martinez Valero ante el Real Sociedad este viernes a las 21:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 3 - 1 contra el Barcelona, sin poder sumar más puntos a los 14 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Real Sociedad ocupa el decimocuarto lugar, llega tras la victoria por 3 - 2 cosechada en su estadio contra el Athletic Bilbao, añadiendo 3 puntos más a los 12 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.
ELCHE: Matias Dituro; Alvaro Nunez, David Affengruber, Victor Chust, Adria Pedrosa; Marc Aguado, Josan, Rodrigo Mendoza, Aleix Febas, Rafa Mir, Alvaro Rodriguez.
REAL SOCIEDAD: Alex Remiro; Jon Aramburu, Jon Martin, Igor Zubeldia, Sergio Gomez; Brais Mendez, Jon Gorrotxategi, Carlos Soler; Takefusa Kubo, Mikel Oyarzabal, Goncalo Guedes.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
19/03/2023 LaLiga Real Sociedad 2-0 Elche

-Últimos Resultados del Elche.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
02/11/2025 LaLiga Barcelona 3-1 Elche
25/10/2025 LaLiga Espanyol 1-0 Elche
19/10/2025 LaLiga Elche 0-0 Athletic Bilbao
05/10/2025 LaLiga Alavés 3-1 Elche
28/09/2025 LaLiga Elche 2-1 Celta

-Últimos Resultados del Real Sociedad.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
01/11/2025 LaLiga Real Sociedad 3-2 Athletic Bilbao
24/10/2025 LaLiga Real Sociedad 2-1 Sevilla
19/10/2025 LaLiga Celta 1-1 Real Sociedad
05/10/2025 LaLiga Real Sociedad 0-1 Rayo
28/09/2025 LaLiga Barcelona 2-1 Real Sociedad

