Elche - Real Sociedad, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Madrid, 7 de noviembre de 2025.

El Elche, situado en la novena posición de la tabla se enfrenta en la jornada 12 de LaLiga EA Sports en el Estadio Martinez Valero ante el Real Sociedad este viernes a las 21:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 3 - 1 contra el Barcelona, sin poder sumar más puntos a los 14 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Real Sociedad ocupa el decimocuarto lugar, llega tras la victoria por 3 - 2 cosechada en su estadio contra el Athletic Bilbao, añadiendo 3 puntos más a los 12 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

ELCHE: Matias Dituro; Alvaro Nunez, David Affengruber, Victor Chust, Adria Pedrosa; Marc Aguado, Josan, Rodrigo Mendoza, Aleix Febas, Rafa Mir, Alvaro Rodriguez.

REAL SOCIEDAD: Alex Remiro; Jon Aramburu, Jon Martin, Igor Zubeldia, Sergio Gomez; Brais Mendez, Jon Gorrotxategi, Carlos Soler; Takefusa Kubo, Mikel Oyarzabal, Goncalo Guedes.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 19/03/2023 LaLiga Real Sociedad 2-0 Elche

-Últimos Resultados del Elche.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 02/11/2025 LaLiga Barcelona 3-1 Elche 25/10/2025 LaLiga Espanyol 1-0 Elche 19/10/2025 LaLiga Elche 0-0 Athletic Bilbao 05/10/2025 LaLiga Alavés 3-1 Elche 28/09/2025 LaLiga Elche 2-1 Celta

-Últimos Resultados del Real Sociedad.