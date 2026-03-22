Elena Rybakina - Marta Kostyuk, en directo hoy: sigue el partido de Miami Open

Elena Rybakina - Marta Kostyuk: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Miami Open
Europa Press Deportes
Publicado: domingo, 22 marzo 2026 19:02
Seguir en

Madrid, 22 de marzo de 2026.

La tenista Kazaja Elena Rybakina(2) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Miami Open a la tenista Ucraniana Marta Kostyuk(28) este domingo a las 20:00.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
10/03/2026 BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final) Marta Kostyuk 0-2 (4-6, 4-6) Elena Rybakina
05/08/2025 National Bank Open (Cuartos de final) Marta Kostyuk 0-1 (1-6, 1-2) Elena Rybakina
21/04/2024 Porsche Tennis Grand Prix (Final) Elena Rybakina 2-0 (6-2, 6-2) Marta Kostyuk
28/08/2023 US Open WTA (Sesentaicuatroavos de final) Elena Rybakina 2-0 (6-2, 6-1) Marta Kostyuk
04/01/2023 Adelaide International 1 (Octavos de final) Marta Kostyuk 2-1 (6-7, 6-2, 6-3) Elena Rybakina

-Últimos Resultados de Elena Rybakina.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
21/03/2026 Miami Open (Treintaidosavos de final) Elena Rybakina 2-0 (6-3, 6-3) Yulia Putintseva
15/03/2026 BNP Paribas Open (Final) Aryna Sabalenka 2-1 (3-6, 6-3, 7-6) Elena Rybakina
14/03/2026 BNP Paribas Open (Semifinal) Elena Rybakina 2-0 (7-5, 6-4) Elina Svitolina
13/03/2026 BNP Paribas Open (Cuartos de final) Jessica Pegula 0-2 (1-6, 6-7) Elena Rybakina
12/03/2026 BNP Paribas Open (Octavos de final) Sonay Kartal 0-1 (4-6, 3-4) Elena Rybakina

-Últimos Resultados de Marta Kostyuk.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
21/03/2026 Miami Open (Treintaidosavos de final) Kamilla Rakhimova 0-2 (2-6, 4-6) Marta Kostyuk
10/03/2026 BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final) Marta Kostyuk 0-2 (4-6, 4-6) Elena Rybakina
08/03/2026 BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final) Marta Kostyuk 2-0 (6-3, 6-2) Taylor Townsend
18/01/2026 Australian Open WTA (Sesentaicuatroavos de final) Elsa Jacquemot 2-1 (6-7, 7-6, 7-6) Marta Kostyuk
11/01/2026 Brisbane International (Final) Aryna Sabalenka 2-0 (6-4, 6-3) Marta Kostyuk

Contador

