Elena Rybakina - Marta Kostyuk, en directo hoy: sigue el partido de Miami Open

Elena Rybakina - Marta Kostyuk: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Miami Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 22 de marzo de 2026.
La tenista Kazaja Elena Rybakina(2) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Miami Open a la tenista Ucraniana Marta Kostyuk(28) este domingo a las 20:00.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|10/03/2026
| BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final)
| Marta Kostyuk
| 0-2 (4-6, 4-6)
| Elena Rybakina
|05/08/2025
| National Bank Open (Cuartos de final)
| Marta Kostyuk
| 0-1 (1-6, 1-2)
| Elena Rybakina
|21/04/2024
| Porsche Tennis Grand Prix (Final)
| Elena Rybakina
| 2-0 (6-2, 6-2)
| Marta Kostyuk
|28/08/2023
| US Open WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Elena Rybakina
| 2-0 (6-2, 6-1)
| Marta Kostyuk
|04/01/2023
| Adelaide International 1 (Octavos de final)
| Marta Kostyuk
| 2-1 (6-7, 6-2, 6-3)
| Elena Rybakina
-Últimos Resultados de Elena Rybakina.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|21/03/2026
| Miami Open (Treintaidosavos de final)
| Elena Rybakina
| 2-0 (6-3, 6-3)
| Yulia Putintseva
|15/03/2026
| BNP Paribas Open (Final)
| Aryna Sabalenka
| 2-1 (3-6, 6-3, 7-6)
| Elena Rybakina
|14/03/2026
| BNP Paribas Open (Semifinal)
| Elena Rybakina
| 2-0 (7-5, 6-4)
| Elina Svitolina
|13/03/2026
| BNP Paribas Open (Cuartos de final)
| Jessica Pegula
| 0-2 (1-6, 6-7)
| Elena Rybakina
|12/03/2026
| BNP Paribas Open (Octavos de final)
| Sonay Kartal
| 0-1 (4-6, 3-4)
| Elena Rybakina
-Últimos Resultados de Marta Kostyuk.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|21/03/2026
| Miami Open (Treintaidosavos de final)
| Kamilla Rakhimova
| 0-2 (2-6, 4-6)
| Marta Kostyuk
|10/03/2026
| BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final)
| Marta Kostyuk
| 0-2 (4-6, 4-6)
| Elena Rybakina
|08/03/2026
| BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final)
| Marta Kostyuk
| 2-0 (6-3, 6-2)
| Taylor Townsend
|18/01/2026
| Australian Open WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Elsa Jacquemot
| 2-1 (6-7, 7-6, 7-6)
| Marta Kostyuk
|11/01/2026
| Brisbane International (Final)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (6-4, 6-3)
| Marta Kostyuk