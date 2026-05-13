Elina Svitolina - Elena Rybakina, en directo hoy: sigue el partido de Internazionali BNL d'Italia

Elina Svitolina - Elena Rybakina: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Internazionali BNL d'Italia - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 13 de mayo de 2026.
La tenista ucraniana Elina Svitolina(10) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Internazionali BNL d'Italia a la tenista kazaja Elena Rybakina(2) este miércoles a las 19:00.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|14/03/2026
| BNP Paribas Open (Semifinal)
| Elena Rybakina
| 2-0 (7-5, 6-4)
| Elina Svitolina
|27/04/2025
| Madrid Open (Dieciseisavos de final)
| Elena Rybakina
| 0-2 (3-6, 4-6)
| Elina Svitolina
|10/07/2024
| Wimbledon WTA (Cuartos de final)
| Elena Rybakina
| 2-0 (6-3, 6-2)
| Elina Svitolina
|03/06/2024
| Roland Garros WTA (Octavos de final)
| Elina Svitolina
| 0-2 (4-6, 3-6)
| Elena Rybakina
-Últimos Resultados de Elina Svitolina.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|11/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Octavos de final)
| Elina Svitolina
| 2-0 (6-2, 6-3)
| Nikola Bartunkova
|10/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Dieciseisavos de final)
| Elina Svitolina
| 2-0 (6-1, 6-2)
| Hailey Baptiste
|08/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final)
| Elina Svitolina
| 2-0 (6-1, 6-3)
| Noemi Basiletti
|23/04/2026
| Madrid Open (Treintaidosavos de final)
| Anna Bondar
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Elina Svitolina
|18/04/2026
| Porsche Tennis Grand Prix (Semifinal)
| Elina Svitolina
| 1-2 (4-6, 6-2, 4-6)
| Karolina Muchova
-Últimos Resultados de Elena Rybakina.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|11/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Octavos de final)
| Karolina Pliskova
| 0-2 (0-6, 2-6)
| Elena Rybakina
|10/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Dieciseisavos de final)
| Alexandra Eala
| 0-2 (4-6, 3-6)
| Elena Rybakina
|08/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final)
| Maria Sakkari
| 0-2 (4-6, 1-6)
| Elena Rybakina
|27/04/2026
| Madrid Open (Octavos de final)
| Anastasia Potapova
| 2-0 (7-6, 6-4)
| Elena Rybakina
|26/04/2026
| Madrid Open (Dieciseisavos de final)
| Qinwen Zheng
| 1-2 (6-4, 4-6, 3-6)
| Elena Rybakina