Elina Svitolina - Elena Rybakina, en directo hoy: sigue el partido de Internazionali BNL d'Italia

Elina Svitolina - Elena Rybakina: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Internazionali BNL d'Italia
Elina Svitolina - Elena Rybakina: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Internazionali BNL d'Italia - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: miércoles, 13 mayo 2026 18:01
Seguir en

Madrid, 13 de mayo de 2026.

La tenista ucraniana Elina Svitolina(10) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Internazionali BNL d'Italia a la tenista kazaja Elena Rybakina(2) este miércoles a las 19:00.

###WidgetTenis###

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
14/03/2026 BNP Paribas Open (Semifinal) Elena Rybakina 2-0 (7-5, 6-4) Elina Svitolina
27/04/2025 Madrid Open (Dieciseisavos de final) Elena Rybakina 0-2 (3-6, 4-6) Elina Svitolina
10/07/2024 Wimbledon WTA (Cuartos de final) Elena Rybakina 2-0 (6-3, 6-2) Elina Svitolina
03/06/2024 Roland Garros WTA (Octavos de final) Elina Svitolina 0-2 (4-6, 3-6) Elena Rybakina

-Últimos Resultados de Elina Svitolina.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
11/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Octavos de final) Elina Svitolina 2-0 (6-2, 6-3) Nikola Bartunkova
10/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Dieciseisavos de final) Elina Svitolina 2-0 (6-1, 6-2) Hailey Baptiste
08/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final) Elina Svitolina 2-0 (6-1, 6-3) Noemi Basiletti
23/04/2026 Madrid Open (Treintaidosavos de final) Anna Bondar 2-0 (6-3, 6-4) Elina Svitolina
18/04/2026 Porsche Tennis Grand Prix (Semifinal) Elina Svitolina 1-2 (4-6, 6-2, 4-6) Karolina Muchova

-Últimos Resultados de Elena Rybakina.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
11/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Octavos de final) Karolina Pliskova 0-2 (0-6, 2-6) Elena Rybakina
10/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Dieciseisavos de final) Alexandra Eala 0-2 (4-6, 3-6) Elena Rybakina
08/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final) Maria Sakkari 0-2 (4-6, 1-6) Elena Rybakina
27/04/2026 Madrid Open (Octavos de final) Anastasia Potapova 2-0 (7-6, 6-4) Elena Rybakina
26/04/2026 Madrid Open (Dieciseisavos de final) Qinwen Zheng 1-2 (6-4, 4-6, 3-6) Elena Rybakina

Contador

Contenido patrocinado