Elisabetta Cocciaretto - Coco Gauff, en directo hoy: sigue el partido de Miami Open

Elisabetta Cocciaretto - Coco Gauff: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Miami Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 20 de marzo de 2026.
La tenista Italiana Elisabetta Cocciaretto(44) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Miami Open a la tenista Estadounidense Coco Gauff(4) este viernes a las 18:30.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|10/02/2026
| Qatar Total Open (Dieciseisavos de final)
| Elisabetta Cocciaretto
| 2-0 (6-4, 6-2)
| Coco Gauff
|02/06/2024
| Roland Garros WTA (Octavos de final)
| Coco Gauff
| 2-0 (6-1, 6-2)
| Elisabetta Cocciaretto
|20/02/2024
| Dubai Duty Free Tennis Championships (Dieciseisavos de final)
| Coco Gauff
| 2-0 (6-1, 7-5)
| Elisabetta Cocciaretto
-Últimos Resultados de Elisabetta Cocciaretto.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|19/03/2026
| Miami Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Darja Semenistaja
| 0-2 (4-6, 1-6)
| Elisabetta Cocciaretto
|14/02/2026
| Dubai Duty Free Tennis Championships, Qualification (Octavos de final)
| Elisabetta Cocciaretto
| 2-1 (6-2, 6-7, 7-5)
| Anastasia Zakharova
|13/02/2026
| Dubai Duty Free Tennis Championships, Qualification (Dieciseisavos de final)
| Elisabetta Cocciaretto
| 2-1 (0-6, 6-3, 6-2)
| Donna Vekic
|12/02/2026
| Qatar Total Open (Cuartos de final)
| Jelena Ostapenko
| 2-0 (7-5, 6-4)
| Elisabetta Cocciaretto
|11/02/2026
| Qatar Total Open (Octavos de final)
| Ann Li
| 1-2 (6-7, 7-5, 4-6)
| Elisabetta Cocciaretto
-Últimos Resultados de Coco Gauff.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|09/03/2026
| BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final)
| Coco Gauff
| 0-1 (2-6, 0-2)
| Alexandra Eala
|06/03/2026
| BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final)
| Coco Gauff
| 2-0 (6-3, 7-6)
| Kamilla Rakhimova
|20/02/2026
| Dubai Duty Free Tennis Championships (Semifinal)
| Elina Svitolina
| 2-1 (6-4, 6-7, 6-4)
| Coco Gauff
|19/02/2026
| Dubai Duty Free Tennis Championships (Cuartos de final)
| Coco Gauff
| 2-0 (6-0, 6-2)
| Alexandra Eala
|18/02/2026
| Dubai Duty Free Tennis Championships (Octavos de final)
| Coco Gauff
| 2-1 (2-6, 7-6, 6-3)
| Elise Mertens