Elisabetta Cocciaretto - Coco Gauff, en directo hoy: sigue el partido de Miami Open

Elisabetta Cocciaretto - Coco Gauff: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Miami Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: viernes, 20 marzo 2026 17:32
Madrid, 20 de marzo de 2026.

La tenista Italiana Elisabetta Cocciaretto(44) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Miami Open a la tenista Estadounidense Coco Gauff(4) este viernes a las 18:30.

###WidgetTenis###

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
10/02/2026 Qatar Total Open (Dieciseisavos de final) Elisabetta Cocciaretto 2-0 (6-4, 6-2) Coco Gauff
02/06/2024 Roland Garros WTA (Octavos de final) Coco Gauff 2-0 (6-1, 6-2) Elisabetta Cocciaretto
20/02/2024 Dubai Duty Free Tennis Championships (Dieciseisavos de final) Coco Gauff 2-0 (6-1, 7-5) Elisabetta Cocciaretto

-Últimos Resultados de Elisabetta Cocciaretto.

19/03/2026 Miami Open (Sesentaicuatroavos de final) Darja Semenistaja 0-2 (4-6, 1-6) Elisabetta Cocciaretto
14/02/2026 Dubai Duty Free Tennis Championships, Qualification (Octavos de final) Elisabetta Cocciaretto 2-1 (6-2, 6-7, 7-5) Anastasia Zakharova
13/02/2026 Dubai Duty Free Tennis Championships, Qualification (Dieciseisavos de final) Elisabetta Cocciaretto 2-1 (0-6, 6-3, 6-2) Donna Vekic
12/02/2026 Qatar Total Open (Cuartos de final) Jelena Ostapenko 2-0 (7-5, 6-4) Elisabetta Cocciaretto
11/02/2026 Qatar Total Open (Octavos de final) Ann Li 1-2 (6-7, 7-5, 4-6) Elisabetta Cocciaretto

-Últimos Resultados de Coco Gauff.

09/03/2026 BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final) Coco Gauff 0-1 (2-6, 0-2) Alexandra Eala
06/03/2026 BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final) Coco Gauff 2-0 (6-3, 7-6) Kamilla Rakhimova
20/02/2026 Dubai Duty Free Tennis Championships (Semifinal) Elina Svitolina 2-1 (6-4, 6-7, 6-4) Coco Gauff
19/02/2026 Dubai Duty Free Tennis Championships (Cuartos de final) Coco Gauff 2-0 (6-0, 6-2) Alexandra Eala
18/02/2026 Dubai Duty Free Tennis Championships (Octavos de final) Coco Gauff 2-1 (2-6, 7-6, 6-3) Elise Mertens

