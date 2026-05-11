Elise Mertens - Mirra Andreeva, en directo hoy: sigue el partido de Internazionali BNL d'Italia

Elise Mertens - Mirra Andreeva: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Internazionali BNL d'Italia - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 11 de mayo de 2026.
La tenista belga Elise Mertens(22) se enfrenta en Octavos de final del torneo Internazionali BNL d'Italia a la tenista rusa Mirra Andreeva(7) este lunes a las 14:00.
-Últimos Resultados de Elise Mertens.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|09/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Dieciseisavos de final)
| Jasmine Paolini
| 1-2 (6-4, 6-7, 3-6)
| Elise Mertens
|07/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final)
| Panna Udvardy
| 0-2 (4-6, 2-6)
| Elise Mertens
|26/04/2026
| Madrid Open (Dieciseisavos de final)
| Elise Mertens
| 1-2 (5-7, 6-2, 6-7)
| Karolina Pliskova
|24/04/2026
| Madrid Open (Treintaidosavos de final)
| Elise Mertens
| 2-0 (6-2, 6-1)
| Alexandra Eala
|16/04/2026
| Porsche Tennis Grand Prix (Octavos de final)
| Karolina Muchova
| 2-1 (1-6, 6-3, 6-0)
| Elise Mertens
-Últimos Resultados de Mirra Andreeva.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|09/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Dieciseisavos de final)
| Viktorija Golubic
| 1-2 (1-6, 6-4, 0-6)
| Mirra Andreeva
|07/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final)
| Antonia Ruzic
| 0-2 (1-6, 0-6)
| Mirra Andreeva
|02/05/2026
| Madrid Open (Final)
| Mirra Andreeva
| 0-2 (3-6, 5-7)
| Marta Kostyuk
|30/04/2026
| Madrid Open (Semifinal)
| Hailey Baptiste
| 0-2 (4-6, 6-7)
| Mirra Andreeva
|28/04/2026
| Madrid Open (Cuartos de final)
| Leylah Fernandez
| 0-2 (6-7, 3-6)
| Mirra Andreeva