Espanyol - Atlético de Madrid, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Espanyol - Atlético de Madrid: resumen y estadísticas del partido de la jornada 1 de LaLiga EA Sports

Madrid, 18 de agosto de 2025.

El Espanyol, situado en la séptima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 1 de LaLiga EA Sports en el RCDE Stadium ante el Atlético de Madrid este domingo a las 21:30, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 2 - 1 en su estadio contra el Atlético, añadiendo 3 puntos más a los 3 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Atlético de Madrid ocupa el decimoquinto lugar, llega tras la derrota de 2 - 1 cosechada contra el Espanyol, sin poder sumar más puntos a los 0 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

ESPANYOL: Marko Dmitrovic; Omar El Hilali, Fernando Calero, Leandro Cabrera, Carlos Romero; Pol Lozano, Edu Exposito, Jofre Carreras, Ramon Terrats, Javier Puado, Roberto Fernandez.

ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Marcos Llorente, Robin Le Normand, David Hancko, Matteo Ruggeri; Conor Gallagher, Johnny Cardoso, Giuliano Simeone, Alejandro Baena, Thiago Almada, Julian Alvarez.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 17/08/2025 LaLiga Espanyol 2-1 Atlético 29/03/2025 LaLiga Espanyol 1-1 Atlético 28/08/2024 LaLiga Atlético 0-0 Espanyol 24/05/2023 LaLiga Espanyol 3-3 Atlético

-Últimos Resultados del Espanyol.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 17/08/2025 LaLiga Espanyol 2-1 Atlético 24/05/2025 LaLiga Espanyol 2-0 Las Palmas 18/05/2025 LaLiga Osasuna 2-0 Espanyol 15/05/2025 LaLiga Espanyol 0-2 Barcelona 11/05/2025 LaLiga Leganés 3-2 Espanyol

-Últimos Resultados del Atlético de Madrid.