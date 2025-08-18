Espanyol - Atlético de Madrid, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Madrid, 18 de agosto de 2025.
El Espanyol, situado en la séptima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 1 de LaLiga EA Sports en el RCDE Stadium ante el Atlético de Madrid este domingo a las 21:30, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 2 - 1 en su estadio contra el Atlético, añadiendo 3 puntos más a los 3 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Atlético de Madrid ocupa el decimoquinto lugar, llega tras la derrota de 2 - 1 cosechada contra el Espanyol, sin poder sumar más puntos a los 0 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Onces iniciales confirmados.
ESPANYOL: Marko Dmitrovic; Omar El Hilali, Fernando Calero, Leandro Cabrera, Carlos Romero; Pol Lozano, Edu Exposito, Jofre Carreras, Ramon Terrats, Javier Puado, Roberto Fernandez.
ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Marcos Llorente, Robin Le Normand, David Hancko, Matteo Ruggeri; Conor Gallagher, Johnny Cardoso, Giuliano Simeone, Alejandro Baena, Thiago Almada, Julian Alvarez.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|17/08/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 2-1
| Atlético
|29/03/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 1-1
| Atlético
|28/08/2024
| LaLiga
| Atlético
| 0-0
| Espanyol
|24/05/2023
| LaLiga
| Espanyol
| 3-3
| Atlético
-Últimos Resultados del Espanyol.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|17/08/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 2-1
| Atlético
|24/05/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 2-0
| Las Palmas
|18/05/2025
| LaLiga
| Osasuna
| 2-0
| Espanyol
|15/05/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 0-2
| Barcelona
|11/05/2025
| LaLiga
| Leganés
| 3-2
| Espanyol
-Últimos Resultados del Atlético de Madrid.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|17/08/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 2-1
| Atlético
|25/05/2025
| LaLiga
| Girona
| 0-4
| Atlético
|18/05/2025
| LaLiga
| Atlético
| 4-1
| Betis
|15/05/2025
| LaLiga
| Osasuna
| 2-0
| Atlético
|10/05/2025
| LaLiga
| Atlético
| 4-0
| Real Sociedad