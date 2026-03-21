Espanyol - Getafe, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Espanyol - Getafe: resumen y estadísticas del partido de la jornada 29 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 21 de marzo de 2026.

El Espanyol, situado en la octava posición de la tabla se enfrenta en la jornada 29 de LaLiga EA Sports en el RCDE Stadium ante el Getafe este sábado a las 16:15, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 2 - 1 contra el Mallorca, sin poder sumar más puntos a los 37 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Getafe ocupa el noveno lugar, llega tras la derrota de 1 - 0 cosechada contra el Atlético, sin poder sumar más puntos a los 35 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 70 28 2 Champions Real Madrid 66 28 3 Champions Villarreal 58 29 4 Champions Atlético 57 28 5 Europa League Betis 44 28 6 Conference League Celta 41 28 8 Permanencia Espanyol 37 28 9 Permanencia Getafe 35 28 18 Descenso Elche 26 28 19 Descenso Levante 23 28 20 Descenso Real Oviedo 21 28

-Onces iniciales probables.

ESPANYOL: Marko Dmitrovic; Omar El Hilali, Clemens Riedel, Leandro Cabrera, Carlos Romero; Pol Lozano, Urko Gonzalez de Zarate, Tyrhys Dolan, Edu Exposito, Ramon Terrats, Kike Garcia.

GETAFE: David Soria; Kiko, Sebastian Boselli, Domingos Duarte, Zaid Abner Romero, Juan Iglesias; Luis Milla, Djene, Mauro Arambarri; Luis Vazquez, Martin Satriano.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 13/12/2025 LaLiga Getafe 0-1 Espanyol 18/04/2025 LaLiga Espanyol 1-0 Getafe 09/12/2024 LaLiga Getafe 1-0 Espanyol 30/04/2023 LaLiga Espanyol 1-0 Getafe 15/01/2023 LaLiga Getafe 1-2 Espanyol

-Últimos Resultados del Espanyol.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 15/03/2026 LaLiga Mallorca 2-1 Espanyol 09/03/2026 LaLiga Espanyol 1-1 Real Oviedo 01/03/2026 LaLiga Elche 2-2 Espanyol 21/02/2026 LaLiga Atlético 4-2 Espanyol 14/02/2026 LaLiga Espanyol 2-2 Celta

-Últimos Resultados del Getafe.