Espanyol - Levante, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Espanyol - Levante: resumen y estadísticas del partido de la jornada 1 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales probables: Espanyol - Levante: resumen y estadísticas del partido de la jornada 1 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: domingo, 16 agosto 2026 14:00
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Madrid, 16 de agosto de 2026.

El Espanyol, situado en la novena posición de la tabla se enfrenta en la jornada 1 de LaLiga EA Sports en el RCDE Stadium ante Levante este domingo a las 19:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras . Por su parte, su rival esta jornada, Levante ocupa el décimo lugar, llega tras en la pasada jornada.

Clasificación Actual

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Alavés 3 1
2 Champions Sevilla 3 1
3 Champions Athletic Bilbao 0 0
4 Champions Atlético 0 0
5 Europa League Barcelona 0 0
6 Conference League Celta 0 0
9 Permanencia Espanyol 0 0
10 Permanencia Levante 0 0
18 Descenso Villarreal 0 0
19 Descenso Rayo 0 1
20 Descenso Getafe 0 1

Onces iniciales probables

ESPANYOL: Marko Dmitrovic; Omar El Hilali, Unai Nunez, Leandro Cabrera, Quilindschy Hartman; Tyrhys Dolan, Javi Hernandez, Urko Gonzalez de Zarate, Edu Exposito, Alex Calatrava, Roberto Fernandez. LEVANTE: Mathew Ryan; Nacho Perez, Aissa Mandi, Adrian De La Fuente, Manuel Sanchez; Jon Olasagasti, Oriol Rey, Victor Garcia, Enzo Bardeli, Kareem Tunde, Ivan Romero.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
27/04/2026 LaLiga Espanyol 0-0 Levante
11/01/2026 LaLiga Levante 1-1 Espanyol
04/02/2024 LaLiga2 Espanyol 2-1 Levante
08/09/2023 LaLiga2 Espanyol 4-1 Levante

Últimos Resultados de Espanyol

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
23/05/2026 LaLiga Espanyol 1-1 Real Sociedad
17/05/2026 LaLiga Osasuna 1-2 Espanyol
13/05/2026 LaLiga Espanyol 2-0 Athletic Bilbao
09/05/2026 LaLiga Sevilla 2-1 Espanyol
03/05/2026 LaLiga Espanyol 0-2 Real Madrid

Últimos Resultados de Levante

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
23/05/2026 LaLiga Betis 2-1 Levante
17/05/2026 LaLiga Levante 2-0 Mallorca
12/05/2026 LaLiga Celta 2-3 Levante
08/05/2026 LaLiga Levante 3-2 Osasuna
02/05/2026 LaLiga Villarreal 5-1 Levante

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