Espanyol - Osasuna, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Madrid, 31 de agosto de 2025.

El Espanyol, situado en la novena posición de la tabla se enfrenta en la jornada 3 de LaLiga EA Sports en el RCDE Stadium ante el Osasuna este domingo a las 19:30, un encuentro al que llega tras el empate a 2 cosechado contra el Real Sociedad, añadiendo 1 punto más a los 4 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Osasuna ocupa el decimotercer lugar, llega tras la victoria por 1 - 0 cosechada en su estadio contra el Valencia, añadiendo 3 puntos más a los 3 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

ESPANYOL: Marko Dmitrovic; Omar El Hilali, Fernando Calero, Leandro Cabrera, Carlos Romero; Pol Lozano, Edu Exposito, Tyrhys Dolan, Pere Milla, Javier Puado, Kike Garcia.

OSASUNA: Sergio Herrera; Juan Cruz, Alejandro Catena, Flavien Boyomo; Valentin Rosier, Lucas Torro, Moi Gomez, Jon Moncayola, Victor Munoz, Aimar Oroz, Ante Budimir.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 18/05/2025 LaLiga Osasuna 2-0 Espanyol 14/12/2024 LaLiga Espanyol 0-0 Osasuna 04/02/2023 LaLiga Espanyol 1-1 Osasuna

-Últimos Resultados del Espanyol.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 24/08/2025 LaLiga Real Sociedad 2-2 Espanyol 17/08/2025 LaLiga Espanyol 2-1 Atlético 24/05/2025 LaLiga Espanyol 2-0 Las Palmas 18/05/2025 LaLiga Osasuna 2-0 Espanyol 15/05/2025 LaLiga Espanyol 0-2 Barcelona

-Últimos Resultados del Osasuna.