Francisco Cerundolo - Alexander Zverev, en directo hoy: sigue el partido de Miami Open

Francisco Cerundolo - Alexander Zverev: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Miami Open
Europa Press Deportes
Publicado: jueves, 26 marzo 2026 23:01
Seguir en

Madrid, 26 de marzo de 2026.

El tenista Argentino Francisco Cerundolo(19) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Miami Open al tenista Alemán Alexander Zverev(4) este viernes a las 00:00.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
25/01/2026 Australian Open ATP (Octavos de final) Alexander Zverev 3-0 (6-2, 6-4, 6-4) Francisco Cerundolo
20/11/2025 Davis Cup Finals, Final Stage (Cuartos de final) Francisco Cerundolo 0-2 (4-6, 6-7) Alexander Zverev
03/08/2025 Canadian Open (Octavos de final) Alexander Zverev 1-0 (6-4, 1-0) Francisco Cerundolo
29/04/2025 Madrid Open (Octavos de final) Alexander Zverev 0-2 (5-7, 3-6) Francisco Cerundolo
15/02/2025 Argentina Open (Cuartos de final) Alexander Zverev 1-2 (6-3, 3-6, 2-6) Francisco Cerundolo

-Últimos Resultados de Francisco Cerundolo.

25/03/2026 Miami Open (Octavos de final) Ugo Humbert 0-2 (4-6, 3-6) Francisco Cerundolo
23/03/2026 Miami Open (Dieciseisavos de final) Francisco Cerundolo 2-1 (6-0, 4-6, 7-5) Daniil Medvedev
21/03/2026 Miami Open (Treintaidosavos de final) Francisco Cerundolo 2-0 (6-4, 6-2) Thiago Agustin Tirante
09/03/2026 BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final) Francisco Cerundolo 0-2 (1-6, 5-7) Jack Draper
07/03/2026 BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final) Francisco Cerundolo 2-1 (6-4, 5-7, 7-6) Benjamin Bonzi

-Últimos Resultados de Alexander Zverev.

25/03/2026 Miami Open (Octavos de final) Quentin Halys 0-2 (6-7, 6-7) Alexander Zverev
23/03/2026 Miami Open (Dieciseisavos de final) Marin Cilic 1-2 (2-6, 7-5, 4-6) Alexander Zverev
22/03/2026 Miami Open (Treintaidosavos de final) Martin Damm 0-2 (2-6, 4-6) Alexander Zverev
14/03/2026 BNP Paribas Open (Semifinal) Alexander Zverev 0-2 (2-6, 4-6) Jannik Sinner
12/03/2026 BNP Paribas Open (Cuartos de final) Arthur Fils 0-2 (2-6, 3-6) Alexander Zverev

Contador

Contenido patrocinado