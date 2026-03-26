Francisco Cerundolo - Alexander Zverev, en directo hoy: sigue el partido de Miami Open

Francisco Cerundolo - Alexander Zverev: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Miami Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 26 de marzo de 2026.
El tenista Argentino Francisco Cerundolo(19) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Miami Open al tenista Alemán Alexander Zverev(4) este viernes a las 00:00.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|25/01/2026
| Australian Open ATP (Octavos de final)
| Alexander Zverev
| 3-0 (6-2, 6-4, 6-4)
| Francisco Cerundolo
|20/11/2025
| Davis Cup Finals, Final Stage (Cuartos de final)
| Francisco Cerundolo
| 0-2 (4-6, 6-7)
| Alexander Zverev
|03/08/2025
| Canadian Open (Octavos de final)
| Alexander Zverev
| 1-0 (6-4, 1-0)
| Francisco Cerundolo
|29/04/2025
| Madrid Open (Octavos de final)
| Alexander Zverev
| 0-2 (5-7, 3-6)
| Francisco Cerundolo
|15/02/2025
| Argentina Open (Cuartos de final)
| Alexander Zverev
| 1-2 (6-3, 3-6, 2-6)
| Francisco Cerundolo
-Últimos Resultados de Francisco Cerundolo.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|25/03/2026
| Miami Open (Octavos de final)
| Ugo Humbert
| 0-2 (4-6, 3-6)
| Francisco Cerundolo
|23/03/2026
| Miami Open (Dieciseisavos de final)
| Francisco Cerundolo
| 2-1 (6-0, 4-6, 7-5)
| Daniil Medvedev
|21/03/2026
| Miami Open (Treintaidosavos de final)
| Francisco Cerundolo
| 2-0 (6-4, 6-2)
| Thiago Agustin Tirante
|09/03/2026
| BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final)
| Francisco Cerundolo
| 0-2 (1-6, 5-7)
| Jack Draper
|07/03/2026
| BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final)
| Francisco Cerundolo
| 2-1 (6-4, 5-7, 7-6)
| Benjamin Bonzi
-Últimos Resultados de Alexander Zverev.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|25/03/2026
| Miami Open (Octavos de final)
| Quentin Halys
| 0-2 (6-7, 6-7)
| Alexander Zverev
|23/03/2026
| Miami Open (Dieciseisavos de final)
| Marin Cilic
| 1-2 (2-6, 7-5, 4-6)
| Alexander Zverev
|22/03/2026
| Miami Open (Treintaidosavos de final)
| Martin Damm
| 0-2 (2-6, 4-6)
| Alexander Zverev
|14/03/2026
| BNP Paribas Open (Semifinal)
| Alexander Zverev
| 0-2 (2-6, 4-6)
| Jannik Sinner
|12/03/2026
| BNP Paribas Open (Cuartos de final)
| Arthur Fils
| 0-2 (2-6, 3-6)
| Alexander Zverev