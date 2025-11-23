Getafe - Atlético de Madrid, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Madrid, 23 de noviembre de 2025.
El Getafe, situado en la séptima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 13 de LaLiga EA Sports en el Coliseum ante el Atlético de Madrid este domingo a las 18:30 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 1 - 0 contra el Mallorca, sin poder sumar más puntos a los 17 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Atlético de Madrid ocupa el cuarto lugar, llega tras la victoria por 3 - 1 cosechada en su estadio contra el Levante, añadiendo 3 puntos más a los 25 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 31
| 13
|2
| Champions
| Real Madrid
| 31
| 12
|3
| Champions
| Villarreal
| 29
| 13
|4
| Champions
| Atlético
| 25
| 12
|5
| Europa League
| Betis
| 20
| 12
|6
| Conference League
| Espanyol
| 18
| 12
|7
| Permanencia
| Getafe
| 17
| 12
|18
| Descenso
| Girona
| 10
| 12
|19
| Descenso
| Levante
| 9
| 13
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 8
| 12
-Onces iniciales probables.
GETAFE: David Soria; Juan Iglesias, Abdelkabir Abqar, Domingos Duarte, Diego Rico; Mario Martin, Luis Milla, Mauro Arambarri, Alex Sancris; Adrian Liso, Borja Mayoral.
ATLÉTICO DE MADRID: Juan Musso; Nahuel Molina, Jose Gimenez, Clement Lenglet, Matteo Ruggeri; Pablo Barrios, Koke, Alejandro Baena, Marcos Llorente; Julian Alvarez, Alexander Soerloth.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|09/03/2025
| LaLiga
| Getafe
| 2-1
| Atlético
|15/12/2024
| LaLiga
| Atlético
| 1-0
| Getafe
|15/05/2024
| LaLiga
| Getafe
| 0-3
| Atlético
|19/12/2023
| LaLiga
| Atlético
| 3-3
| Getafe
|04/02/2023
| LaLiga
| Atlético
| 1-1
| Getafe
-Últimos Resultados del Getafe.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|09/11/2025
| LaLiga
| Mallorca
| 1-0
| Getafe
|31/10/2025
| LaLiga
| Getafe
| 2-1
| Girona
|25/10/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 0-1
| Getafe
|19/10/2025
| LaLiga
| Getafe
| 0-1
| Real Madrid
|03/10/2025
| LaLiga
| Osasuna
| 2-1
| Getafe
-Últimos Resultados del Atlético de Madrid.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|08/11/2025
| LaLiga
| Atlético
| 3-1
| Levante
|04/11/2025
| Champions
| Atlético
| 3-1
| Union St.Gilloise
|01/11/2025
| LaLiga
| Atlético
| 3-0
| Sevilla
|27/10/2025
| LaLiga
| Betis
| 0-2
| Atlético
|21/10/2025
| Champions
| Arsenal
| 4-0
| Atlético