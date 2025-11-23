Getafe - Atlético de Madrid, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Getafe - Atlético de Madrid: resumen y estadísticas del partido de la jornada 13 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales probables: Getafe - Atlético de Madrid: resumen y estadísticas del partido de la jornada 13 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2025)
Europa Press Deportes
Publicado: domingo, 23 noviembre 2025 13:30

Madrid, 23 de noviembre de 2025.

El Getafe, situado en la séptima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 13 de LaLiga EA Sports en el Coliseum ante el Atlético de Madrid este domingo a las 18:30 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 1 - 0 contra el Mallorca, sin poder sumar más puntos a los 17 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Atlético de Madrid ocupa el cuarto lugar, llega tras la victoria por 3 - 1 cosechada en su estadio contra el Levante, añadiendo 3 puntos más a los 25 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Barcelona 31 13
2 Champions Real Madrid 31 12
3 Champions Villarreal 29 13
4 Champions Atlético 25 12
5 Europa League Betis 20 12
6 Conference League Espanyol 18 12
7 Permanencia Getafe 17 12
18 Descenso Girona 10 12
19 Descenso Levante 9 13
20 Descenso Real Oviedo 8 12

-Onces iniciales probables.
GETAFE: David Soria; Juan Iglesias, Abdelkabir Abqar, Domingos Duarte, Diego Rico; Mario Martin, Luis Milla, Mauro Arambarri, Alex Sancris; Adrian Liso, Borja Mayoral.
ATLÉTICO DE MADRID: Juan Musso; Nahuel Molina, Jose Gimenez, Clement Lenglet, Matteo Ruggeri; Pablo Barrios, Koke, Alejandro Baena, Marcos Llorente; Julian Alvarez, Alexander Soerloth.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
09/03/2025 LaLiga Getafe 2-1 Atlético
15/12/2024 LaLiga Atlético 1-0 Getafe
15/05/2024 LaLiga Getafe 0-3 Atlético
19/12/2023 LaLiga Atlético 3-3 Getafe
04/02/2023 LaLiga Atlético 1-1 Getafe

-Últimos Resultados del Getafe.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
09/11/2025 LaLiga Mallorca 1-0 Getafe
31/10/2025 LaLiga Getafe 2-1 Girona
25/10/2025 LaLiga Athletic Bilbao 0-1 Getafe
19/10/2025 LaLiga Getafe 0-1 Real Madrid
03/10/2025 LaLiga Osasuna 2-1 Getafe

-Últimos Resultados del Atlético de Madrid.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
08/11/2025 LaLiga Atlético 3-1 Levante
04/11/2025 Champions Atlético 3-1 Union St.Gilloise
01/11/2025 LaLiga Atlético 3-0 Sevilla
27/10/2025 LaLiga Betis 0-2 Atlético
21/10/2025 Champions Arsenal 4-0 Atlético

Contador

Contenido patrocinado