Getafe - Atlético de Madrid, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Madrid, 23 de noviembre de 2025.

El Getafe, situado en la séptima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 13 de LaLiga EA Sports en el Coliseum ante el Atlético de Madrid este domingo a las 18:30 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 1 - 0 contra el Mallorca, sin poder sumar más puntos a los 17 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Atlético de Madrid ocupa el cuarto lugar, llega tras la victoria por 3 - 1 cosechada en su estadio contra el Levante, añadiendo 3 puntos más a los 25 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 31 13 2 Champions Real Madrid 31 12 3 Champions Villarreal 29 13 4 Champions Atlético 25 12 5 Europa League Betis 20 12 6 Conference League Espanyol 18 12 7 Permanencia Getafe 17 12 18 Descenso Girona 10 12 19 Descenso Levante 9 13 20 Descenso Real Oviedo 8 12

-Onces iniciales probables.

GETAFE: David Soria; Juan Iglesias, Abdelkabir Abqar, Domingos Duarte, Diego Rico; Mario Martin, Luis Milla, Mauro Arambarri, Alex Sancris; Adrian Liso, Borja Mayoral.

ATLÉTICO DE MADRID: Juan Musso; Nahuel Molina, Jose Gimenez, Clement Lenglet, Matteo Ruggeri; Pablo Barrios, Koke, Alejandro Baena, Marcos Llorente; Julian Alvarez, Alexander Soerloth.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 09/03/2025 LaLiga Getafe 2-1 Atlético 15/12/2024 LaLiga Atlético 1-0 Getafe 15/05/2024 LaLiga Getafe 0-3 Atlético 19/12/2023 LaLiga Atlético 3-3 Getafe 04/02/2023 LaLiga Atlético 1-1 Getafe

-Últimos Resultados del Getafe.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 09/11/2025 LaLiga Mallorca 1-0 Getafe 31/10/2025 LaLiga Getafe 2-1 Girona 25/10/2025 LaLiga Athletic Bilbao 0-1 Getafe 19/10/2025 LaLiga Getafe 0-1 Real Madrid 03/10/2025 LaLiga Osasuna 2-1 Getafe

-Últimos Resultados del Atlético de Madrid.