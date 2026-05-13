Getafe - Mallorca, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Getafe - Mallorca: resumen y estadísticas del partido de la jornada 36 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 13 de mayo de 2026.

El Getafe, situado en la séptima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 36 de LaLiga EA Sports en el Coliseum ante el Mallorca este miércoles a las 21:30 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras el empate a 0 cosechado contra el Real Oviedo, añadiendo 1 punto más a los 45 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Mallorca ocupa el decimoquinto lugar, llega tras el empate a 1 cosechado en su estadio contra el Villarreal, añadiendo 1 punto más a los 39 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 91 35 2 Champions Real Madrid 77 35 3 Champions Villarreal 69 35 4 Champions Atlético 66 36 5 Champions Betis 57 36 6 Europa League Celta 50 36 7 Conference League Getafe 45 35 15 Permanencia Mallorca 39 35 18 Descenso Girona 39 35 19 Descenso Alavés 37 35 20 Descenso Real Oviedo 29 35

-Onces iniciales probables.

GETAFE: David Soria; Juan Iglesias, Sebastian Boselli, Domingos Duarte, Zaid Abner Romero, Davinchi; Mauro Arambarri, Djene, Luis Milla; Adrian Liso, Martin Satriano.

MALLORCA: Leo Roman; Martin Valjent, David Lopez, Omar Mascarell, Pablo Maffeo, Toni Lato; Sergi Darder, Manu Morlanes, Pablo Torre; Vedat Muriqi, Zito Luvumbo.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 09/11/2025 LaLiga Mallorca 1-0 Getafe 18/05/2025 LaLiga Mallorca 1-2 Getafe 21/12/2024 LaLiga Getafe 0-1 Mallorca 26/05/2024 LaLiga Getafe 1-2 Mallorca 28/10/2023 LaLiga Mallorca 0-0 Getafe

-Últimos Resultados del Getafe.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 10/05/2026 LaLiga Real Oviedo 0-0 Getafe 03/05/2026 LaLiga Getafe 0-2 Rayo 25/04/2026 LaLiga Getafe 0-2 Barcelona 22/04/2026 LaLiga Real Sociedad 0-1 Getafe 13/04/2026 LaLiga Levante 1-0 Getafe

-Últimos Resultados del Mallorca.