Getafe - Mallorca, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Getafe - Mallorca: resumen y estadísticas del partido de la jornada 36 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 13 de mayo de 2026.
El Getafe, situado en la séptima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 36 de LaLiga EA Sports en el Coliseum ante el Mallorca este miércoles a las 21:30 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras el empate a 0 cosechado contra el Real Oviedo, añadiendo 1 punto más a los 45 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Mallorca ocupa el decimoquinto lugar, llega tras el empate a 1 cosechado en su estadio contra el Villarreal, añadiendo 1 punto más a los 39 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 91
| 35
|2
| Champions
| Real Madrid
| 77
| 35
|3
| Champions
| Villarreal
| 69
| 35
|4
| Champions
| Atlético
| 66
| 36
|5
| Champions
| Betis
| 57
| 36
|6
| Europa League
| Celta
| 50
| 36
|7
| Conference League
| Getafe
| 45
| 35
|15
| Permanencia
| Mallorca
| 39
| 35
|18
| Descenso
| Girona
| 39
| 35
|19
| Descenso
| Alavés
| 37
| 35
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 29
| 35
-Onces iniciales probables.
GETAFE: David Soria; Juan Iglesias, Sebastian Boselli, Domingos Duarte, Zaid Abner Romero, Davinchi; Mauro Arambarri, Djene, Luis Milla; Adrian Liso, Martin Satriano.
MALLORCA: Leo Roman; Martin Valjent, David Lopez, Omar Mascarell, Pablo Maffeo, Toni Lato; Sergi Darder, Manu Morlanes, Pablo Torre; Vedat Muriqi, Zito Luvumbo.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|09/11/2025
| LaLiga
| Mallorca
| 1-0
| Getafe
|18/05/2025
| LaLiga
| Mallorca
| 1-2
| Getafe
|21/12/2024
| LaLiga
| Getafe
| 0-1
| Mallorca
|26/05/2024
| LaLiga
| Getafe
| 1-2
| Mallorca
|28/10/2023
| LaLiga
| Mallorca
| 0-0
| Getafe
-Últimos Resultados del Getafe.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|10/05/2026
| LaLiga
| Real Oviedo
| 0-0
| Getafe
|03/05/2026
| LaLiga
| Getafe
| 0-2
| Rayo
|25/04/2026
| LaLiga
| Getafe
| 0-2
| Barcelona
|22/04/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 0-1
| Getafe
|13/04/2026
| LaLiga
| Levante
| 1-0
| Getafe
-Últimos Resultados del Mallorca.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|10/05/2026
| LaLiga
| Mallorca
| 1-1
| Villarreal
|01/05/2026
| LaLiga
| Girona
| 0-1
| Mallorca
|25/04/2026
| LaLiga
| Alavés
| 2-1
| Mallorca
|21/04/2026
| LaLiga
| Mallorca
| 1-1
| Valencia
|12/04/2026
| LaLiga
| Mallorca
| 3-0
| Rayo