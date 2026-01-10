Girona - Osasuna, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Girona - Osasuna: resumen y estadísticas del partido de la jornada 19 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 10 de enero de 2026.

El Girona, situado en la decimoséptima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 19 de LaLiga EA Sports en el Estadi Municipal de Montilivi ante el Osasuna este sábado a las 18:30 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 1 - 2 contra el Mallorca, añadiendo 3 puntos más a los 18 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Osasuna ocupa el decimotercer lugar, llega tras el empate a 1 cosechado en su estadio contra el Athletic Bilbao, añadiendo 1 punto más a los 19 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

GIRONA: Paulo Gazzaniga; Hugo Rincon, Vitor Reis, Daley Blind, Alex Moreno; Viktor Tsigankov, Arnau Martinez, Thomas Lemar, Ivan Martin, Bryan Gil, Vladyslav Vanat.

OSASUNA: Sergio Herrera; Alejandro Catena, Javi Galan, Jorge Herrando, Valentin Rosier; Lucas Torro, Victor Munoz, Aimar Oroz, Ruben Garcia, Jon Moncayola, Ante Budimir.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 13/04/2025 LaLiga Osasuna 2-1 Girona 29/08/2024 LaLiga Girona 4-0 Osasuna 09/03/2024 LaLiga Girona 2-0 Osasuna 04/11/2023 LaLiga Osasuna 2-4 Girona 04/06/2023 LaLiga Osasuna 2-1 Girona

-Últimos Resultados del Girona.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 04/01/2026 LaLiga Mallorca 1-2 Girona 21/12/2025 LaLiga Girona 0-3 Atlético 12/12/2025 LaLiga Real Sociedad 1-2 Girona 07/12/2025 LaLiga Elche 3-0 Girona 30/11/2025 LaLiga Girona 1-1 Real Madrid

-Últimos Resultados del Osasuna.