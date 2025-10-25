Girona - Oviedo, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Madrid, 25 de octubre de 2025.

El Girona, situado en la última posición de la tabla se enfrenta en la jornada 10 de LaLiga EA Sports en el Estadi Municipal de Montilivi ante el Oviedo este sábado a las 14:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 2 - 1 contra el Barcelona, sin poder sumar más puntos a los 6 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Oviedo ocupa el penúltimo lugar, llega tras la derrota por 0 - 2 cosechada en su estadio contra el Espanyol, sin poder sumar más puntos a los 6 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

GIRONA: Paulo Gazzaniga; Arnau Martinez, Vitor Reis, Daley Blind; Joel Roca, Ivan Martin, Axel Witsel, Viktor Tsigankov, Alex Moreno; Vladyslav Vanat, Bryan Gil.

OVIEDO: Aaron Escandell; Nacho Vidal, David Costas, David Carmo, Javi Lopez; Ovie Ejaria, Leander Dendoncker, Santiago Colombatto, Ilyas Chaira; Jose Salomon Rondon, Federico Vinas.

-Últimos Resultados del Girona.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 18/10/2025 LaLiga Barcelona 2-1 Girona 04/10/2025 LaLiga Girona 2-1 Valencia 26/09/2025 LaLiga Girona 0-0 Espanyol 23/09/2025 LaLiga Athletic Bilbao 1-1 Girona 20/09/2025 LaLiga Girona 0-4 Levante

-Últimos Resultados del Oviedo.