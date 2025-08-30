Girona - Sevilla, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Madrid, 30 de agosto de 2025.
El Girona, situado en la última posición de la tabla se enfrenta en la jornada 3 de LaLiga EA Sports en el Estadi Municipal de Montilivi ante el Sevilla este sábado a las 19:30, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 5 - 0 contra el Villarreal, sin poder sumar más puntos a los 0 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Sevilla ocupa el decimoséptimo lugar, llega tras la derrota por 1 - 2 cosechada en su estadio contra el Getafe, sin poder sumar más puntos a los 0 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Villarreal
| 6
| 2
|2
| Champions
| Barcelona
| 6
| 2
|3
| Champions
| Real Madrid
| 6
| 2
|4
| Champions
| Athletic Bilbao
| 6
| 2
|5
| Europa League
| Getafe
| 6
| 3
|6
| Conference League
| Elche
| 5
| 3
|17
| Permanencia
| Sevilla
| 0
| 2
|18
| Descenso
| Levante
| 0
| 3
|19
| Descenso
| Oviedo
| 0
| 2
|20
| Descenso
| Girona
| 0
| 2
-Onces iniciales probables.
GIRONA: Paulo Gazzaniga; Hugo Rincon, Vitor Reis, David Lopez, Daley Blind, Alex Moreno; Yaser Asprilla, Jhon Solis, Ivan Martin, Joel Roca, Cristhian Stuani.
SEVILLA: Oerjan Haaskjold Nyland; Jose Angel Carmona, Andres Castrin, Kike Salas, Gabriel Suazo; Nemanja Gudelj, Lucien Agoume, Juanlu Sanchez, Ruben Vargas, Chidera Ejuke, Isaac Romero.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|18/01/2025
| LaLiga
| Girona
| 1-2
| Sevilla
|01/09/2024
| LaLiga
| Sevilla
| 0-2
| Girona
|21/01/2024
| LaLiga
| Girona
| 5-1
| Sevilla
|26/08/2023
| LaLiga
| Sevilla
| 1-2
| Girona
|01/05/2023
| LaLiga
| Sevilla
| 0-2
| Girona
-Últimos Resultados del Girona.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|24/08/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 5-0
| Girona
|15/08/2025
| LaLiga
| Girona
| 1-3
| Rayo
|25/05/2025
| LaLiga
| Girona
| 0-4
| Atlético
|18/05/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 3-2
| Girona
|13/05/2025
| LaLiga
| Valladolid
| 0-1
| Girona
-Últimos Resultados del Sevilla.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|25/08/2025
| LaLiga
| Sevilla
| 1-2
| Getafe
|17/08/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 3-2
| Sevilla
|25/05/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 4-2
| Sevilla
|18/05/2025
| LaLiga
| Sevilla
| 0-2
| Real Madrid
|13/05/2025
| LaLiga
| Sevilla
| 1-0
| Las Palmas