Girona - Sevilla, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Madrid, 30 de agosto de 2025.

El Girona, situado en la última posición de la tabla se enfrenta en la jornada 3 de LaLiga EA Sports en el Estadi Municipal de Montilivi ante el Sevilla este sábado a las 19:30, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 5 - 0 contra el Villarreal, sin poder sumar más puntos a los 0 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Sevilla ocupa el decimoséptimo lugar, llega tras la derrota por 1 - 2 cosechada en su estadio contra el Getafe, sin poder sumar más puntos a los 0 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Villarreal 6 2 2 Champions Barcelona 6 2 3 Champions Real Madrid 6 2 4 Champions Athletic Bilbao 6 2 5 Europa League Getafe 6 3 6 Conference League Elche 5 3 17 Permanencia Sevilla 0 2 18 Descenso Levante 0 3 19 Descenso Oviedo 0 2 20 Descenso Girona 0 2

-Onces iniciales probables.

GIRONA: Paulo Gazzaniga; Hugo Rincon, Vitor Reis, David Lopez, Daley Blind, Alex Moreno; Yaser Asprilla, Jhon Solis, Ivan Martin, Joel Roca, Cristhian Stuani.

SEVILLA: Oerjan Haaskjold Nyland; Jose Angel Carmona, Andres Castrin, Kike Salas, Gabriel Suazo; Nemanja Gudelj, Lucien Agoume, Juanlu Sanchez, Ruben Vargas, Chidera Ejuke, Isaac Romero.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 18/01/2025 LaLiga Girona 1-2 Sevilla 01/09/2024 LaLiga Sevilla 0-2 Girona 21/01/2024 LaLiga Girona 5-1 Sevilla 26/08/2023 LaLiga Sevilla 1-2 Girona 01/05/2023 LaLiga Sevilla 0-2 Girona

-Últimos Resultados del Girona.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 24/08/2025 LaLiga Villarreal 5-0 Girona 15/08/2025 LaLiga Girona 1-3 Rayo 25/05/2025 LaLiga Girona 0-4 Atlético 18/05/2025 LaLiga Real Sociedad 3-2 Girona 13/05/2025 LaLiga Valladolid 0-1 Girona

-Últimos Resultados del Sevilla.