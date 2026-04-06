Girona - Villareal, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Girona - Villareal: resumen y estadísticas del partido de la jornada 30 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales probables: Girona - Villareal: resumen y estadísticas del partido de la jornada 30 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: lunes, 6 abril 2026 16:01
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Madrid, 6 de abril de 2026.

El Girona, situado en la decimocuarta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 30 de LaLiga EA Sports en el Estadi Municipal de Montilivi ante el Villareal este lunes a las 21:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 1 - 0 contra el Osasuna, sin poder sumar más puntos a los 34 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Villareal ocupa el tercero lugar, llega tras la victoria por 3 - 1 cosechada en su estadio contra el Real Sociedad, añadiendo 3 puntos más a los 58 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Barcelona 76 30
2 Champions Real Madrid 69 30
3 Champions Villarreal 58 29
4 Champions Atlético 57 30
5 Europa League Betis 45 30
6 Conference League Celta 44 30
14 Permanencia Girona 34 29
18 Descenso Elche 29 30
19 Descenso Levante 26 30
20 Descenso Real Oviedo 24 30

-Onces iniciales probables.
GIRONA: Paulo Gazzaniga; Hugo Rincon, Vitor Reis, Daley Blind, Arnau Martinez; Fran Beltran, Axel Witsel, Viktor Tsigankov, Azzedine Ounahi, Joel Roca, Vladyslav Vanat.
VILLAREAL: Luiz Junior; Santiago Mourino, Pau Navarro, Renato Veiga, Alfonso Pedraza; Nicolas Pepe, Santi Comesana, Pape Gueye, Alberto Moleiro; Gerard Moreno, Georges Mikautadze.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
24/08/2025 LaLiga Villarreal 5-0 Girona
10/05/2025 LaLiga Girona 0-1 Villarreal
01/12/2024 LaLiga Villarreal 2-2 Girona
14/05/2024 LaLiga Girona 0-1 Villarreal
27/09/2023 LaLiga Villarreal 1-2 Girona

-Últimos Resultados del Girona.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
21/03/2026 LaLiga Osasuna 1-0 Girona
14/03/2026 LaLiga Girona 3-0 Athletic Bilbao
07/03/2026 LaLiga Levante 1-1 Girona
01/03/2026 LaLiga Girona 1-2 Celta
23/02/2026 LaLiga Alavés 2-2 Girona

-Últimos Resultados del Villareal.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
20/03/2026 LaLiga Villarreal 3-1 Real Sociedad
13/03/2026 LaLiga Alavés 1-1 Villarreal
08/03/2026 LaLiga Villarreal 2-1 Elche
28/02/2026 LaLiga Barcelona 4-1 Villarreal
22/02/2026 LaLiga Villarreal 2-1 Valencia

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