Girona - Villareal, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Girona - Villareal: resumen y estadísticas del partido de la jornada 30 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 6 de abril de 2026.

El Girona, situado en la decimocuarta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 30 de LaLiga EA Sports en el estadio Estadi Municipal de Montilivi ante el Villareal este lunes a las 21:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 1 - 0 contra el Osasuna, sin poder sumar más puntos a los 34 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Villareal ocupa el tercero lugar, llega tras la victoria por 3 - 1 cosechada en su estadio contra el Real Sociedad, añadiendo 3 puntos más a los 58 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

GIRONA: Paulo Gazzaniga; Arnau Martinez, Vitor Reis, Daley Blind, Alex Moreno; Viktor Tsigankov, Fran Beltran, Axel Witsel, Ivan Martin, Azzedine Ounahi, Vladyslav Vanat.

VILLAREAL: Luiz Junior; Santiago Mourino, Pau Navarro, Renato Veiga, Alfonso Pedraza; Nicolas Pepe, Santi Comesana, Pape Gueye, Alberto Moleiro; Gerard Moreno, Georges Mikautadze.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 24/08/2025 LaLiga Villarreal 5-0 Girona 10/05/2025 LaLiga Girona 0-1 Villarreal 01/12/2024 LaLiga Villarreal 2-2 Girona 14/05/2024 LaLiga Girona 0-1 Villarreal 27/09/2023 LaLiga Villarreal 1-2 Girona

-Últimos Resultados del Girona.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 21/03/2026 LaLiga Osasuna 1-0 Girona 14/03/2026 LaLiga Girona 3-0 Athletic Bilbao 07/03/2026 LaLiga Levante 1-1 Girona 01/03/2026 LaLiga Girona 1-2 Celta 23/02/2026 LaLiga Alavés 2-2 Girona

-Últimos Resultados del Villareal.