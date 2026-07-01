Inglaterra - RD Congo, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Inglaterra - RD Congo: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Copa Mundial de la FIFA - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 1 de julio de 2026.
La selección de Inglaterra se enfrenta en Dieciseisavos de final a RD Congo este miércoles a las 18:00, partido perteneciente a Copa Mundial de la FIFA en el estadio Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, en EE.UU..
-Onces iniciales probables.
INGLATERRA: Jordan Pickford; Djed Spence, Ezri Konsa, Marc Guehi, Nico O'Reilly; Elliot Anderson, Declan Rice, Bukayo Saka, Jude Bellingham, Marcus Rashford, Harry Kane.
RD CONGO: Lionel Mpasi-Nzau; Aaron Wan-Bissaka, Chancel Mbemba, Axel Tuanzebe, Steve Kapuadi, Arthur Masuaku; Noah Sadiki, Samuel Moutoussamy, Edo Kayembe; Cedric Bakambu, Yoane Wissa.
-Últimos Resultados de Inglaterra.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|27/06/2026
| World Cup Grp. L
| Panama
| 0-2
| England
|23/06/2026
| World Cup Grp. L
| England
| 0-0
| Ghana
|17/06/2026
| World Cup Grp. L
| England
| 4-2
| Croatia
-Últimos Resultados de RD Congo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|28/06/2026
| World Cup Grp. K
| DR Congo
| 3-1
| Uzbekistan
|24/06/2026
| World Cup Grp. K
| Colombia
| 1-0
| DR Congo
|17/06/2026
| World Cup Grp. K
| Portugal
| 1-1
| DR Congo