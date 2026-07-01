Inglaterra - RD Congo, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Inglaterra - RD Congo: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Copa Mundial de la FIFA - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 1 de julio de 2026.

La selección de Inglaterra se enfrenta en Dieciseisavos de final a RD Congo este miércoles a las 18:00, partido perteneciente a Copa Mundial de la FIFA en el estadio Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, en EE.UU..

-Onces iniciales probables.

INGLATERRA: Jordan Pickford; Djed Spence, Ezri Konsa, Marc Guehi, Nico O'Reilly; Elliot Anderson, Declan Rice, Bukayo Saka, Jude Bellingham, Marcus Rashford, Harry Kane.

RD CONGO: Lionel Mpasi-Nzau; Aaron Wan-Bissaka, Chancel Mbemba, Axel Tuanzebe, Steve Kapuadi, Arthur Masuaku; Noah Sadiki, Samuel Moutoussamy, Edo Kayembe; Cedric Bakambu, Yoane Wissa.

-Últimos Resultados de Inglaterra.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 27/06/2026 World Cup Grp. L Panama 0-2 England 23/06/2026 World Cup Grp. L England 0-0 Ghana 17/06/2026 World Cup Grp. L England 4-2 Croatia

-Últimos Resultados de RD Congo.