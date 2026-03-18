James Duckworth - Roberto Bautista Agut, en directo hoy: sigue el partido de Miami Open

James Duckworth - Roberto Bautista Agut: resumen y estadísticas del partido de Sesentaicuatroavos de final de Miami Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 18 de marzo de 2026.

El tenista Australiano James Duckworth(80) se enfrenta en Sesentaicuatroavos de final del torneo Miami Open al tenista Español Roberto Bautista Agut(89) este miércoles a las 19:00.

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-Últimos Resultados de James Duckworth.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 12/03/2026 Phoenix (Octavos de final) Nuno Borges 2-1 (3-6, 6-4, 6-2) James Duckworth 10/03/2026 Phoenix (Dieciseisavos de final) James Duckworth 2-1 (6-7, 6-4, 6-4) Jan-Lennard Struff 04/03/2026 BNP Paribas Open (Sesentaicuatroavos de final) Dalibor Svrcina 2-0 (6-2, 6-4) James Duckworth 25/02/2026 Mexican Open (Dieciseisavos de final) James Duckworth 0-2 (4-6, 1-6) Dalibor Svrcina 11/02/2026 Dallas Open (Dieciseisavos de final) James Duckworth 0-2 (2-6, 4-6) Eliot Spizzirri

-Últimos Resultados de Roberto Bautista Agut.