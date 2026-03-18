James Duckworth - Roberto Bautista Agut, en directo hoy: sigue el partido de Miami Open

James Duckworth - Roberto Bautista Agut: resumen y estadísticas del partido de Sesentaicuatroavos de final de Miami Open
James Duckworth - Roberto Bautista Agut: resumen y estadísticas del partido de Sesentaicuatroavos de final de Miami Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: miércoles, 18 marzo 2026 18:02
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Madrid, 18 de marzo de 2026.

El tenista Australiano James Duckworth(80) se enfrenta en Sesentaicuatroavos de final del torneo Miami Open al tenista Español Roberto Bautista Agut(89) este miércoles a las 19:00.

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No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de James Duckworth.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
12/03/2026 Phoenix (Octavos de final) Nuno Borges 2-1 (3-6, 6-4, 6-2) James Duckworth
10/03/2026 Phoenix (Dieciseisavos de final) James Duckworth 2-1 (6-7, 6-4, 6-4) Jan-Lennard Struff
04/03/2026 BNP Paribas Open (Sesentaicuatroavos de final) Dalibor Svrcina 2-0 (6-2, 6-4) James Duckworth
25/02/2026 Mexican Open (Dieciseisavos de final) James Duckworth 0-2 (4-6, 1-6) Dalibor Svrcina
11/02/2026 Dallas Open (Dieciseisavos de final) James Duckworth 0-2 (2-6, 4-6) Eliot Spizzirri

-Últimos Resultados de Roberto Bautista Agut.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
13/03/2026 Cap Cana (Octavos de final) Roberto Bautista Agut 0-2 (4-6, 6-7) Valentin Royer
12/03/2026 Cap Cana (Dieciseisavos de final) Roberto Bautista Agut 2-0 (6-1, 6-4) David Goffin
07/03/2026 BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final) Roberto Bautista Agut 1-2 (6-3, 3-6, 2-6) Jack Draper
06/03/2026 BNP Paribas Open (Sesentaicuatroavos de final) Fabian Marozsan 1-2 (4-6, 7-6, 4-6) Roberto Bautista Agut
09/02/2026 Rotterdam Open (Dieciseisavos de final) Roberto Bautista Agut 0-2 (6-7, 1-6) Cameron Norrie

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