James Duckworth - Roberto Bautista Agut, en directo hoy: sigue el partido de Miami Open

James Duckworth - Roberto Bautista Agut: resumen y estadísticas del partido de Sesentaicuatroavos de final de Miami Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 18 de marzo de 2026.
El tenista Australiano James Duckworth(80) se enfrenta en Sesentaicuatroavos de final del torneo Miami Open al tenista Español Roberto Bautista Agut(89) este miércoles a las 19:00.
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-Últimos Resultados de James Duckworth.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|12/03/2026
| Phoenix (Octavos de final)
| Nuno Borges
| 2-1 (3-6, 6-4, 6-2)
| James Duckworth
|10/03/2026
| Phoenix (Dieciseisavos de final)
| James Duckworth
| 2-1 (6-7, 6-4, 6-4)
| Jan-Lennard Struff
|04/03/2026
| BNP Paribas Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Dalibor Svrcina
| 2-0 (6-2, 6-4)
| James Duckworth
|25/02/2026
| Mexican Open (Dieciseisavos de final)
| James Duckworth
| 0-2 (4-6, 1-6)
| Dalibor Svrcina
|11/02/2026
| Dallas Open (Dieciseisavos de final)
| James Duckworth
| 0-2 (2-6, 4-6)
| Eliot Spizzirri
-Últimos Resultados de Roberto Bautista Agut.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|13/03/2026
| Cap Cana (Octavos de final)
| Roberto Bautista Agut
| 0-2 (4-6, 6-7)
| Valentin Royer
|12/03/2026
| Cap Cana (Dieciseisavos de final)
| Roberto Bautista Agut
| 2-0 (6-1, 6-4)
| David Goffin
|07/03/2026
| BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final)
| Roberto Bautista Agut
| 1-2 (6-3, 3-6, 2-6)
| Jack Draper
|06/03/2026
| BNP Paribas Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Fabian Marozsan
| 1-2 (4-6, 7-6, 4-6)
| Roberto Bautista Agut
|09/02/2026
| Rotterdam Open (Dieciseisavos de final)
| Roberto Bautista Agut
| 0-2 (6-7, 1-6)
| Cameron Norrie