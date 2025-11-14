Jannik Sinner - Ben Shelton, en directo hoy: sigue el partido de ATP Finals, Grupo Bjorn Borg

Jannik Sinner - Ben Shelton: resumen y estadísticas del partido de Round Robin de ATP Finals, Grupo Bjorn Borg
Jannik Sinner - Ben Shelton: resumen y estadísticas del partido de Round Robin de ATP Finals, Grupo Bjorn Borg - ENETPULSE / EPDATA (2025)
Europa Press Deportes
Actualizado: viernes, 14 noviembre 2025 13:26

Madrid, 14 de noviembre de 2025.

El tenista Italiano Jannik Sinner(2) se enfrenta en Round Robin del torneo ATP Finals, Grupo Bjorn Borg al tenista Estadounidense Ben Shelton(5) este viernes a las 14:00.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
31/10/2025 Rolex Paris Masters (Cuartos de final) Ben Shelton 0-2 (3-6, 3-6) Jannik Sinner
09/07/2025 Wimbledon ATP (Cuartos de final) Jannik Sinner 3-0 (7-6, 6-4, 6-4) Ben Shelton
24/01/2025 Australian Open ATP (Semifinal) Jannik Sinner 3-0 (7-6, 6-2, 6-2) Ben Shelton
09/10/2024 Shanghai Rolex Masters (Octavos de final) Jannik Sinner 2-0 (6-4, 7-6) Ben Shelton
07/07/2024 Wimbledon ATP (Octavos de final) Jannik Sinner 3-0 (6-2, 6-4, 7-6) Ben Shelton

-Últimos Resultados de Jannik Sinner.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
12/11/2025 ATP World Tour Finals, Bjorn Borg Group (Round Robin) Jannik Sinner 2-0 (6-4, 6-3) Alexander Zverev
10/11/2025 ATP World Tour Finals, Bjorn Borg Group (Round Robin) Jannik Sinner 2-0 (7-5, 6-1) Felix Auger-Aliassime
02/11/2025 Rolex Paris Masters (Final) Felix Auger-Aliassime 0-2 (4-6, 6-7) Jannik Sinner
01/11/2025 Rolex Paris Masters (Semifinal) Alexander Zverev 0-2 (0-6, 1-6) Jannik Sinner
31/10/2025 Rolex Paris Masters (Cuartos de final) Ben Shelton 0-2 (3-6, 3-6) Jannik Sinner

-Últimos Resultados de Ben Shelton.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
12/11/2025 ATP World Tour Finals, Bjorn Borg Group (Round Robin) Ben Shelton 1-2 (6-4, 6-7, 5-7) Felix Auger-Aliassime
09/11/2025 ATP World Tour Finals, Bjorn Borg Group (Round Robin) Alexander Zverev 2-0 (6-3, 7-6) Ben Shelton
31/10/2025 Rolex Paris Masters (Cuartos de final) Ben Shelton 0-2 (3-6, 3-6) Jannik Sinner
30/10/2025 Rolex Paris Masters (Octavos de final) Ben Shelton 2-0 (7-6, 6-3) Andrey Rublev
28/10/2025 Rolex Paris Masters (Dieciseisavos de final) Ben Shelton 2-0 (7-6, 6-3) Flavio Cobolli
