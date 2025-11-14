Jannik Sinner - Ben Shelton, en directo hoy: sigue el partido de ATP Finals, Grupo Bjorn Borg

Madrid, 14 de noviembre de 2025.
El tenista Italiano Jannik Sinner(2) se enfrenta en Round Robin del torneo ATP Finals, Grupo Bjorn Borg al tenista Estadounidense Ben Shelton(5) este viernes a las 14:00.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|31/10/2025
| Rolex Paris Masters (Cuartos de final)
| Ben Shelton
| 0-2 (3-6, 3-6)
| Jannik Sinner
|09/07/2025
| Wimbledon ATP (Cuartos de final)
| Jannik Sinner
| 3-0 (7-6, 6-4, 6-4)
| Ben Shelton
|24/01/2025
| Australian Open ATP (Semifinal)
| Jannik Sinner
| 3-0 (7-6, 6-2, 6-2)
| Ben Shelton
|09/10/2024
| Shanghai Rolex Masters (Octavos de final)
| Jannik Sinner
| 2-0 (6-4, 7-6)
| Ben Shelton
|07/07/2024
| Wimbledon ATP (Octavos de final)
| Jannik Sinner
| 3-0 (6-2, 6-4, 7-6)
| Ben Shelton
-Últimos Resultados de Jannik Sinner.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|12/11/2025
| ATP World Tour Finals, Bjorn Borg Group (Round Robin)
| Jannik Sinner
| 2-0 (6-4, 6-3)
| Alexander Zverev
|10/11/2025
| ATP World Tour Finals, Bjorn Borg Group (Round Robin)
| Jannik Sinner
| 2-0 (7-5, 6-1)
| Felix Auger-Aliassime
|02/11/2025
| Rolex Paris Masters (Final)
| Felix Auger-Aliassime
| 0-2 (4-6, 6-7)
| Jannik Sinner
|01/11/2025
| Rolex Paris Masters (Semifinal)
| Alexander Zverev
| 0-2 (0-6, 1-6)
| Jannik Sinner
|31/10/2025
| Rolex Paris Masters (Cuartos de final)
| Ben Shelton
| 0-2 (3-6, 3-6)
| Jannik Sinner
-Últimos Resultados de Ben Shelton.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|12/11/2025
| ATP World Tour Finals, Bjorn Borg Group (Round Robin)
| Ben Shelton
| 1-2 (6-4, 6-7, 5-7)
| Felix Auger-Aliassime
|09/11/2025
| ATP World Tour Finals, Bjorn Borg Group (Round Robin)
| Alexander Zverev
| 2-0 (6-3, 7-6)
| Ben Shelton
|31/10/2025
| Rolex Paris Masters (Cuartos de final)
| Ben Shelton
| 0-2 (3-6, 3-6)
| Jannik Sinner
|30/10/2025
| Rolex Paris Masters (Octavos de final)
| Ben Shelton
| 2-0 (7-6, 6-3)
| Andrey Rublev
|28/10/2025
| Rolex Paris Masters (Dieciseisavos de final)
| Ben Shelton
| 2-0 (7-6, 6-3)
| Flavio Cobolli