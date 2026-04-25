Jaume Munar - Casper Ruud, en directo hoy: sigue el partido de Madrid Open

Jaume Munar - Casper Ruud: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Madrid Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 25 de abril de 2026.
El tenista español Jaume Munar(38) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Madrid Open al tenista noruego Casper Ruud(15) este sábado a las 12:30.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|22/01/2026
| Australian Open ATP (Treintaidosavos de final)
| Jaume Munar
| 0-3 (3-6, 5-7, 4-6)
| Casper Ruud
|14/05/2025
| Internazionali BNL d'Italia (Octavos de final)
| Jaume Munar
| 0-2 (3-6, 4-6)
| Casper Ruud
|08/02/2025
| Dallas Open (Semifinal)
| Jaume Munar
| 1-2 (2-6, 6-2, 6-7)
| Casper Ruud
|12/01/2025
| Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Casper Ruud
| 3-2 (6-3, 1-6, 7-5, 2-6, 6-1)
| Jaume Munar
-Últimos Resultados de Jaume Munar.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|23/04/2026
| Madrid Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Jaume Munar
| 2-0 (6-4, 6-1)
| Alexander Shevchenko
|13/04/2026
| Barcelona Open (Dieciseisavos de final)
| Jaume Munar
| 0-2 (1-6, 2-6)
| Rafael Jodar
|13/02/2026
| Rotterdam Open (Cuartos de final)
| Jaume Munar
| 1-2 (4-6, 7-6, 6-7)
| Alexander Bublik
|12/02/2026
| Rotterdam Open (Octavos de final)
| Karen Khachanov
| 1-2 (6-7, 6-3, 3-6)
| Jaume Munar
|09/02/2026
| Rotterdam Open (Dieciseisavos de final)
| Nicolai Budkov Kjaer
| 0-2 (1-6, 3-6)
| Jaume Munar
-Últimos Resultados de Casper Ruud.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|09/04/2026
| Rolex Monte Carlo Masters (Octavos de final)
| Felix Auger-Aliassime
| 1-0 (7-5, 2-2)
| Casper Ruud
|08/04/2026
| Rolex Monte Carlo Masters (Dieciseisavos de final)
| Corentin Moutet
| 0-2 (5-7, 3-6)
| Casper Ruud
|07/04/2026
| Rolex Monte Carlo Masters (Treintaidosavos de final)
| Alexei Popyrin
| 0-2 (3-6, 4-6)
| Casper Ruud
|20/03/2026
| Miami Open (Treintaidosavos de final)
| Casper Ruud
| 0-2 (4-6, 6-7)
| Ethan Quinn
|11/03/2026
| BNP Paribas Open (Octavos de final)
| Carlos Alcaraz
| 2-0 (6-1, 7-6)
| Casper Ruud