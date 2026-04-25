Jaume Munar - Casper Ruud, en directo hoy: sigue el partido de Madrid Open

Jaume Munar - Casper Ruud: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Madrid Open
Europa Press Deportes
Actualizado: sábado, 25 abril 2026 11:35
Madrid, 25 de abril de 2026.

El tenista español Jaume Munar(38) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Madrid Open al tenista noruego Casper Ruud(15) este sábado a las 12:30.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
22/01/2026 Australian Open ATP (Treintaidosavos de final) Jaume Munar 0-3 (3-6, 5-7, 4-6) Casper Ruud
14/05/2025 Internazionali BNL d'Italia (Octavos de final) Jaume Munar 0-2 (3-6, 4-6) Casper Ruud
08/02/2025 Dallas Open (Semifinal) Jaume Munar 1-2 (2-6, 6-2, 6-7) Casper Ruud
12/01/2025 Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final) Casper Ruud 3-2 (6-3, 1-6, 7-5, 2-6, 6-1) Jaume Munar

-Últimos Resultados de Jaume Munar.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
23/04/2026 Madrid Open (Sesentaicuatroavos de final) Jaume Munar 2-0 (6-4, 6-1) Alexander Shevchenko
13/04/2026 Barcelona Open (Dieciseisavos de final) Jaume Munar 0-2 (1-6, 2-6) Rafael Jodar
13/02/2026 Rotterdam Open (Cuartos de final) Jaume Munar 1-2 (4-6, 7-6, 6-7) Alexander Bublik
12/02/2026 Rotterdam Open (Octavos de final) Karen Khachanov 1-2 (6-7, 6-3, 3-6) Jaume Munar
09/02/2026 Rotterdam Open (Dieciseisavos de final) Nicolai Budkov Kjaer 0-2 (1-6, 3-6) Jaume Munar

-Últimos Resultados de Casper Ruud.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
09/04/2026 Rolex Monte Carlo Masters (Octavos de final) Felix Auger-Aliassime 1-0 (7-5, 2-2) Casper Ruud
08/04/2026 Rolex Monte Carlo Masters (Dieciseisavos de final) Corentin Moutet 0-2 (5-7, 3-6) Casper Ruud
07/04/2026 Rolex Monte Carlo Masters (Treintaidosavos de final) Alexei Popyrin 0-2 (3-6, 4-6) Casper Ruud
20/03/2026 Miami Open (Treintaidosavos de final) Casper Ruud 0-2 (4-6, 6-7) Ethan Quinn
11/03/2026 BNP Paribas Open (Octavos de final) Carlos Alcaraz 2-0 (6-1, 7-6) Casper Ruud

