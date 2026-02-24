Jessica Bouzas Maneiro - Heather Watson, en directo hoy: sigue el partido de Merida Open Akron

Jessica Bouzas Maneiro - Heather Watson: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Merida Open Akron - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 24 de febrero de 2026.
La tenista Española Jessica Bouzas Maneiro(48) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Merida Open Akron a la tenista Británica Heather Watson(281) este martes a las 22:30.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|21/06/2025
| Lexus Eastbourne Open, Qualification (Sin Definir)
| Jessica Bouzas Maneiro
| 1-2 (1-6, 7-5, 4-6)
| Heather Watson
-Últimos Resultados de Jessica Bouzas Maneiro.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|16/02/2026
| Dubai Duty Free Tennis Championships (Treintaidosavos de final)
| Belinda Bencic
| 2-1 (2-6, 6-1, 6-2)
| Jessica Bouzas Maneiro
|09/02/2026
| Qatar Total Open (Treintaidosavos de final)
| Anna Kalinskaya
| 2-0 (6-2, 6-1)
| Jessica Bouzas Maneiro
|19/01/2026
| Australian Open WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Storm Hunter
| 2-0 (6-4, 6-4)
| Jessica Bouzas Maneiro
|12/01/2026
| Hobart International (Dieciseisavos de final)
| Taylah Preston
| 2-0 (6-4, 7-6)
| Jessica Bouzas Maneiro
|05/01/2026
| United Cup, Group A (Round Robin)
| Coco Gauff
| 1-2 (1-6, 7-6, 0-6)
| Jessica Bouzas Maneiro
-Últimos Resultados de Heather Watson.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|22/02/2026
| Merida Open Akron, Qualification (Sin Definir)
| Heather Watson
| 2-1 (6-3, 4-6, 7-5)
| Lia Karatancheva
|21/02/2026
| Merida Open Akron, Qualification (Sin Definir)
| Diane Parry
| 0-2 (4-6, 4-6)
| Heather Watson
|19/08/2025
| US Open, Qualification WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Heather Watson
| 1-2 (6-3, 3-6, 4-6)
| Ekaterine Gorgodze
|05/08/2025
| Cincinnati Open, Qualification (Sin Definir)
| Heather Watson
| 0-2 (2-6, 3-6)
| Anastasia Zakharova
|15/07/2025
| Porto (Dieciseisavos de final)
| Angelina Voloshchuk
| 1-0 (6-4, 0-0)
| Heather Watson