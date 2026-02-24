Jessica Bouzas Maneiro - Heather Watson, en directo hoy: sigue el partido de Merida Open Akron

Jessica Bouzas Maneiro - Heather Watson: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Merida Open Akron
Jessica Bouzas Maneiro - Heather Watson: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Merida Open Akron - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: martes, 24 febrero 2026 21:33
Madrid, 24 de febrero de 2026.

La tenista Española Jessica Bouzas Maneiro(48) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Merida Open Akron a la tenista Británica Heather Watson(281) este martes a las 22:30.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
21/06/2025 Lexus Eastbourne Open, Qualification (Sin Definir) Jessica Bouzas Maneiro 1-2 (1-6, 7-5, 4-6) Heather Watson

-Últimos Resultados de Jessica Bouzas Maneiro.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
16/02/2026 Dubai Duty Free Tennis Championships (Treintaidosavos de final) Belinda Bencic 2-1 (2-6, 6-1, 6-2) Jessica Bouzas Maneiro
09/02/2026 Qatar Total Open (Treintaidosavos de final) Anna Kalinskaya 2-0 (6-2, 6-1) Jessica Bouzas Maneiro
19/01/2026 Australian Open WTA (Sesentaicuatroavos de final) Storm Hunter 2-0 (6-4, 6-4) Jessica Bouzas Maneiro
12/01/2026 Hobart International (Dieciseisavos de final) Taylah Preston 2-0 (6-4, 7-6) Jessica Bouzas Maneiro
05/01/2026 United Cup, Group A (Round Robin) Coco Gauff 1-2 (1-6, 7-6, 0-6) Jessica Bouzas Maneiro

-Últimos Resultados de Heather Watson.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
22/02/2026 Merida Open Akron, Qualification (Sin Definir) Heather Watson 2-1 (6-3, 4-6, 7-5) Lia Karatancheva
21/02/2026 Merida Open Akron, Qualification (Sin Definir) Diane Parry 0-2 (4-6, 4-6) Heather Watson
19/08/2025 US Open, Qualification WTA (Sesentaicuatroavos de final) Heather Watson 1-2 (6-3, 3-6, 4-6) Ekaterine Gorgodze
05/08/2025 Cincinnati Open, Qualification (Sin Definir) Heather Watson 0-2 (2-6, 3-6) Anastasia Zakharova
15/07/2025 Porto (Dieciseisavos de final) Angelina Voloshchuk 1-0 (6-4, 0-0) Heather Watson

