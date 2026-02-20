Jessica Pegula - Amanda Anisimova, en directo hoy: sigue el partido de Dubai Duty Free Tennis Championships

Jessica Pegula - Amanda Anisimova: resumen y estadísticas del partido de Semifinal de Dubai Duty Free Tennis Championships - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 20 de febrero de 2026.
La tenista Estadounidense Jessica Pegula(5) se enfrenta en Semifinal del torneo Dubai Duty Free Tennis Championships a la tenista Estadounidense Amanda Anisimova(6) este viernes a las 14:00.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|28/01/2026
| Australian Open WTA (Cuartos de final)
| Jessica Pegula
| 2-0 (6-2, 7-6)
| Amanda Anisimova
|13/08/2024
| National Bank Open (Final)
| Jessica Pegula
| 2-1 (6-3, 2-6, 6-1)
| Amanda Anisimova
|03/04/2024
| Credit One Charleston Open (Dieciseisavos de final)
| Jessica Pegula
| 2-1 (3-6, 6-4, 7-6)
| Amanda Anisimova
-Últimos Resultados de Jessica Pegula.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|19/02/2026
| Dubai Duty Free Tennis Championships (Cuartos de final)
| Clara Tauson
| 1-2 (3-6, 6-2, 4-6)
| Jessica Pegula
|18/02/2026
| Dubai Duty Free Tennis Championships (Octavos de final)
| Iva Jovic
| 0-2 (4-6, 2-6)
| Jessica Pegula
|17/02/2026
| Dubai Duty Free Tennis Championships (Dieciseisavos de final)
| Varvara Gracheva
| 0-2 (4-6, 0-6)
| Jessica Pegula
|29/01/2026
| Australian Open WTA (Semifinal)
| Jessica Pegula
| 0-2 (3-6, 6-7)
| Elena Rybakina
|28/01/2026
| Australian Open WTA (Cuartos de final)
| Jessica Pegula
| 2-0 (6-2, 7-6)
| Amanda Anisimova
-Últimos Resultados de Amanda Anisimova.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|19/02/2026
| Dubai Duty Free Tennis Championships (Cuartos de final)
| Mirra Andreeva
| 1-2 (6-2, 5-7, 6-7)
| Amanda Anisimova
|18/02/2026
| Dubai Duty Free Tennis Championships (Octavos de final)
| Janice Tjen
| 0-2 (1-6, 3-6)
| Amanda Anisimova
|16/02/2026
| Dubai Duty Free Tennis Championships (Dieciseisavos de final)
| Barbora Krejcikova
| 0-0 ()
| Amanda Anisimova
|09/02/2026
| Qatar Total Open (Dieciseisavos de final)
| Amanda Anisimova
| 1-1 (7-5, 6-7, 1-4)
| Karolina Pliskova
|28/01/2026
| Australian Open WTA (Cuartos de final)
| Jessica Pegula
| 2-0 (6-2, 7-6)
| Amanda Anisimova