Jessica Pegula - Amanda Anisimova, en directo hoy: sigue el partido de Dubai Duty Free Tennis Championships

Jessica Pegula - Amanda Anisimova: resumen y estadísticas del partido de Semifinal de Dubai Duty Free Tennis Championships
Jessica Pegula - Amanda Anisimova: resumen y estadísticas del partido de Semifinal de Dubai Duty Free Tennis Championships - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: viernes, 20 febrero 2026 13:01
Seguir en

Madrid, 20 de febrero de 2026.

La tenista Estadounidense Jessica Pegula(5) se enfrenta en Semifinal del torneo Dubai Duty Free Tennis Championships a la tenista Estadounidense Amanda Anisimova(6) este viernes a las 14:00.

###WidgetTenis###

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
28/01/2026 Australian Open WTA (Cuartos de final) Jessica Pegula 2-0 (6-2, 7-6) Amanda Anisimova
13/08/2024 National Bank Open (Final) Jessica Pegula 2-1 (6-3, 2-6, 6-1) Amanda Anisimova
03/04/2024 Credit One Charleston Open (Dieciseisavos de final) Jessica Pegula 2-1 (3-6, 6-4, 7-6) Amanda Anisimova

-Últimos Resultados de Jessica Pegula.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
19/02/2026 Dubai Duty Free Tennis Championships (Cuartos de final) Clara Tauson 1-2 (3-6, 6-2, 4-6) Jessica Pegula
18/02/2026 Dubai Duty Free Tennis Championships (Octavos de final) Iva Jovic 0-2 (4-6, 2-6) Jessica Pegula
17/02/2026 Dubai Duty Free Tennis Championships (Dieciseisavos de final) Varvara Gracheva 0-2 (4-6, 0-6) Jessica Pegula
29/01/2026 Australian Open WTA (Semifinal) Jessica Pegula 0-2 (3-6, 6-7) Elena Rybakina
28/01/2026 Australian Open WTA (Cuartos de final) Jessica Pegula 2-0 (6-2, 7-6) Amanda Anisimova

-Últimos Resultados de Amanda Anisimova.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
19/02/2026 Dubai Duty Free Tennis Championships (Cuartos de final) Mirra Andreeva 1-2 (6-2, 5-7, 6-7) Amanda Anisimova
18/02/2026 Dubai Duty Free Tennis Championships (Octavos de final) Janice Tjen 0-2 (1-6, 3-6) Amanda Anisimova
16/02/2026 Dubai Duty Free Tennis Championships (Dieciseisavos de final) Barbora Krejcikova 0-0 () Amanda Anisimova
09/02/2026 Qatar Total Open (Dieciseisavos de final) Amanda Anisimova 1-1 (7-5, 6-7, 1-4) Karolina Pliskova
28/01/2026 Australian Open WTA (Cuartos de final) Jessica Pegula 2-0 (6-2, 7-6) Amanda Anisimova

Contador

Contenido patrocinado