Jessica Pegula - Anastasia Potapova, en directo hoy: sigue el partido de Internazionali BNL d'Italia

Jessica Pegula - Anastasia Potapova: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Internazionali BNL d'Italia - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 11 de mayo de 2026.
La tenista estadounidense Jessica Pegula(5) se enfrenta en Octavos de final del torneo Internazionali BNL d'Italia a la tenista austriaca Anastasia Potapova(38) este lunes a las 16:05.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|09/10/2024
| Wuhan Tennis Open (Dieciseisavos de final)
| Anastasia Potapova
| 0-1 (2-6, 0-2)
| Jessica Pegula
|29/03/2023
| Miami Open (Cuartos de final)
| Jessica Pegula
| 2-1 (4-6, 6-3, 7-6)
| Anastasia Potapova
|12/03/2023
| BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final)
| Anastasia Potapova
| 1-2 (6-3, 4-6, 5-7)
| Jessica Pegula
-Últimos Resultados de Jessica Pegula.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|10/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Dieciseisavos de final)
| Jessica Pegula
| 2-0 (6-0, 6-0)
| Rebeka Masarova
|08/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final)
| Jessica Pegula
| 2-0 (6-4, 6-0)
| Zeynep Sonmez
|26/04/2026
| Madrid Open (Dieciseisavos de final)
| Jessica Pegula
| 0-2 (1-6, 4-6)
| Marta Kostyuk
|24/04/2026
| Madrid Open (Treintaidosavos de final)
| Jessica Pegula
| 2-0 (6-4, 6-4)
| Katie Boulter
|05/04/2026
| Credit One Charleston Open (Final)
| Jessica Pegula
| 2-0 (6-2, 6-2)
| Yulia Starodubtseva
-Últimos Resultados de Anastasia Potapova.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|10/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Dieciseisavos de final)
| Liudmila Samsonova
| 0-2 (3-6, 2-6)
| Anastasia Potapova
|08/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final)
| Anastasia Potapova
| 2-0 (6-3, 6-2)
| Karolina Muchova
|06/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Sesentaicuatroavos de final)
| Dalma Galfi
| 1-2 (7-5, 2-6, 4-6)
| Anastasia Potapova
|05/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia, Qualification (Sin Definir)
| Anastasia Potapova
| 2-1 (4-6, 6-4, 6-2)
| Nikola Bartunkova
|04/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia, Qualification (Treintaidosavos de final)
| Anastasia Potapova
| 2-0 (6-1, 7-5)
| Irina-Camelia Begu