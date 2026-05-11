Jessica Pegula - Anastasia Potapova, en directo hoy: sigue el partido de Internazionali BNL d'Italia

Jessica Pegula - Anastasia Potapova: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Internazionali BNL d'Italia
Jessica Pegula - Anastasia Potapova: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Internazionali BNL d'Italia - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: lunes, 11 mayo 2026 15:10
Seguir en

Madrid, 11 de mayo de 2026.

La tenista estadounidense Jessica Pegula(5) se enfrenta en Octavos de final del torneo Internazionali BNL d'Italia a la tenista austriaca Anastasia Potapova(38) este lunes a las 16:05.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
09/10/2024 Wuhan Tennis Open (Dieciseisavos de final) Anastasia Potapova 0-1 (2-6, 0-2) Jessica Pegula
29/03/2023 Miami Open (Cuartos de final) Jessica Pegula 2-1 (4-6, 6-3, 7-6) Anastasia Potapova
12/03/2023 BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final) Anastasia Potapova 1-2 (6-3, 4-6, 5-7) Jessica Pegula

-Últimos Resultados de Jessica Pegula.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
10/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Dieciseisavos de final) Jessica Pegula 2-0 (6-0, 6-0) Rebeka Masarova
08/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final) Jessica Pegula 2-0 (6-4, 6-0) Zeynep Sonmez
26/04/2026 Madrid Open (Dieciseisavos de final) Jessica Pegula 0-2 (1-6, 4-6) Marta Kostyuk
24/04/2026 Madrid Open (Treintaidosavos de final) Jessica Pegula 2-0 (6-4, 6-4) Katie Boulter
05/04/2026 Credit One Charleston Open (Final) Jessica Pegula 2-0 (6-2, 6-2) Yulia Starodubtseva

-Últimos Resultados de Anastasia Potapova.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
10/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Dieciseisavos de final) Liudmila Samsonova 0-2 (3-6, 2-6) Anastasia Potapova
08/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final) Anastasia Potapova 2-0 (6-3, 6-2) Karolina Muchova
06/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Sesentaicuatroavos de final) Dalma Galfi 1-2 (7-5, 2-6, 4-6) Anastasia Potapova
05/05/2026 Internazionali BNL d'Italia, Qualification (Sin Definir) Anastasia Potapova 2-1 (4-6, 6-4, 6-2) Nikola Bartunkova
04/05/2026 Internazionali BNL d'Italia, Qualification (Treintaidosavos de final) Anastasia Potapova 2-0 (6-1, 7-5) Irina-Camelia Begu

Contador

Contenido patrocinado