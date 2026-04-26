Jessica Pegula - Marta Kostyuk, en directo hoy: sigue el partido de Madrid Open

Europa Press Deportes
Publicado: domingo, 26 abril 2026 13:31
Madrid, 26 de abril de 2026.

La tenista estadounidense Jessica Pegula(5) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Madrid Open a la tenista ucraniana Marta Kostyuk(23) este domingo a las 14:30.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
10/01/2026 Brisbane International (Semifinal) Jessica Pegula 0-2 (0-6, 3-6) Marta Kostyuk
01/10/2025 China Open (Octavos de final) Marta Kostyuk 1-2 (3-6, 7-6, 1-6) Jessica Pegula
24/03/2025 Miami Open (Octavos de final) Marta Kostyuk 0-2 (2-6, 3-6) Jessica Pegula
03/03/2024 San Diego Open (Semifinal) Jessica Pegula 0-2 (6-7, 1-6) Marta Kostyuk
20/01/2023 Australian Open WTA (Dieciseisavos de final) Jessica Pegula 2-0 (6-0, 6-2) Marta Kostyuk

-Últimos Resultados de Jessica Pegula.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
24/04/2026 Madrid Open (Treintaidosavos de final) Jessica Pegula 2-0 (6-4, 6-4) Katie Boulter
05/04/2026 Credit One Charleston Open (Final) Jessica Pegula 2-0 (6-2, 6-2) Yulia Starodubtseva
04/04/2026 Credit One Charleston Open (Semifinal) Jessica Pegula 2-1 (6-4, 5-7, 6-3) Iva Jovic
03/04/2026 Credit One Charleston Open (Cuartos de final) Jessica Pegula 2-1 (3-6, 6-3, 6-2) Diana Shnaider
02/04/2026 Credit One Charleston Open (Octavos de final) Jessica Pegula 2-1 (1-6, 6-1, 7-6) Elisabetta Cocciaretto

-Últimos Resultados de Marta Kostyuk.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
24/04/2026 Madrid Open (Treintaidosavos de final) Yulia Putintseva 0-2 (1-6, 3-6) Marta Kostyuk
19/04/2026 Open Capfinances Rouen Metropole (Final) Marta Kostyuk 2-0 (6-3, 6-4) Veronika Podrez
18/04/2026 Open Capfinances Rouen Metropole (Semifinal) Marta Kostyuk 2-0 (6-3, 6-0) Tatjana Maria
17/04/2026 Open Capfinances Rouen Metropole (Cuartos de final) Marta Kostyuk 2-1 (6-0, 6-7, 6-3) Ann Li
15/04/2026 Open Capfinances Rouen Metropole (Octavos de final) Marta Kostyuk 2-1 (2-6, 6-2, 6-1) Caty McNally

Contenido patrocinado