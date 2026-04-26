Jessica Pegula - Marta Kostyuk, en directo hoy: sigue el partido de Madrid Open

Jessica Pegula - Marta Kostyuk: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Madrid Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 26 de abril de 2026.
La tenista estadounidense Jessica Pegula(5) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Madrid Open a la tenista ucraniana Marta Kostyuk(23) este domingo a las 14:30.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|10/01/2026
| Brisbane International (Semifinal)
| Jessica Pegula
| 0-2 (0-6, 3-6)
| Marta Kostyuk
|01/10/2025
| China Open (Octavos de final)
| Marta Kostyuk
| 1-2 (3-6, 7-6, 1-6)
| Jessica Pegula
|24/03/2025
| Miami Open (Octavos de final)
| Marta Kostyuk
| 0-2 (2-6, 3-6)
| Jessica Pegula
|03/03/2024
| San Diego Open (Semifinal)
| Jessica Pegula
| 0-2 (6-7, 1-6)
| Marta Kostyuk
|20/01/2023
| Australian Open WTA (Dieciseisavos de final)
| Jessica Pegula
| 2-0 (6-0, 6-2)
| Marta Kostyuk
-Últimos Resultados de Jessica Pegula.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|24/04/2026
| Madrid Open (Treintaidosavos de final)
| Jessica Pegula
| 2-0 (6-4, 6-4)
| Katie Boulter
|05/04/2026
| Credit One Charleston Open (Final)
| Jessica Pegula
| 2-0 (6-2, 6-2)
| Yulia Starodubtseva
|04/04/2026
| Credit One Charleston Open (Semifinal)
| Jessica Pegula
| 2-1 (6-4, 5-7, 6-3)
| Iva Jovic
|03/04/2026
| Credit One Charleston Open (Cuartos de final)
| Jessica Pegula
| 2-1 (3-6, 6-3, 6-2)
| Diana Shnaider
|02/04/2026
| Credit One Charleston Open (Octavos de final)
| Jessica Pegula
| 2-1 (1-6, 6-1, 7-6)
| Elisabetta Cocciaretto
-Últimos Resultados de Marta Kostyuk.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|24/04/2026
| Madrid Open (Treintaidosavos de final)
| Yulia Putintseva
| 0-2 (1-6, 3-6)
| Marta Kostyuk
|19/04/2026
| Open Capfinances Rouen Metropole (Final)
| Marta Kostyuk
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Veronika Podrez
|18/04/2026
| Open Capfinances Rouen Metropole (Semifinal)
| Marta Kostyuk
| 2-0 (6-3, 6-0)
| Tatjana Maria
|17/04/2026
| Open Capfinances Rouen Metropole (Cuartos de final)
| Marta Kostyuk
| 2-1 (6-0, 6-7, 6-3)
| Ann Li
|15/04/2026
| Open Capfinances Rouen Metropole (Octavos de final)
| Marta Kostyuk
| 2-1 (2-6, 6-2, 6-1)
| Caty McNally