Jessica Pegula - Rebecca Sramkova, en directo hoy: sigue el partido de ATX Open

Jessica Pegula - Rebecca Sramkova: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de ATX Open
Publicado: martes, 24 febrero 2026 21:32
Madrid, 24 de febrero de 2026.

La tenista Estadounidense Jessica Pegula(5) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo ATX Open a la tenista Eslovaca Rebecca Sramkova(102) este martes a las 22:30.

-Últimos Resultados de Jessica Pegula.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
21/02/2026 Dubai Duty Free Tennis Championships (Final) Elina Svitolina 0-2 (2-6, 4-6) Jessica Pegula
20/02/2026 Dubai Duty Free Tennis Championships (Semifinal) Jessica Pegula 2-1 (1-6, 6-4, 6-3) Amanda Anisimova
19/02/2026 Dubai Duty Free Tennis Championships (Cuartos de final) Clara Tauson 1-2 (3-6, 6-2, 4-6) Jessica Pegula
18/02/2026 Dubai Duty Free Tennis Championships (Octavos de final) Iva Jovic 0-2 (4-6, 2-6) Jessica Pegula
17/02/2026 Dubai Duty Free Tennis Championships (Dieciseisavos de final) Varvara Gracheva 0-2 (4-6, 0-6) Jessica Pegula

-Últimos Resultados de Rebecca Sramkova.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
16/02/2026 Dubai Duty Free Tennis Championships (Treintaidosavos de final) Varvara Gracheva 2-1 (7-5, 1-6, 6-4) Rebecca Sramkova
14/02/2026 Dubai Duty Free Tennis Championships, Qualification (Octavos de final) Hailey Baptiste 0-2 (3-6, 5-7) Rebecca Sramkova
13/02/2026 Dubai Duty Free Tennis Championships, Qualification (Dieciseisavos de final) Rebecca Sramkova 2-1 (5-7, 7-5, 6-1) Antonia Ruzic
06/02/2026 Qatar Total Open, Qualification (Dieciseisavos de final) Moyuka Uchijima 2-1 (4-6, 7-6, 6-2) Rebecca Sramkova
04/02/2026 Ostrava Open (Octavos de final) Rebecca Sramkova 0-2 (3-6, 1-6) Linda Fruhvirtova

