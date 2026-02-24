Jessica Pegula - Rebecca Sramkova, en directo hoy: sigue el partido de ATX Open

Jessica Pegula - Rebecca Sramkova: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de ATX Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 24 de febrero de 2026.
La tenista Estadounidense Jessica Pegula(5) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo ATX Open a la tenista Eslovaca Rebecca Sramkova(102) este martes a las 22:30.
No hay partidos directos.
-Últimos Resultados de Jessica Pegula.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|21/02/2026
| Dubai Duty Free Tennis Championships (Final)
| Elina Svitolina
| 0-2 (2-6, 4-6)
| Jessica Pegula
|20/02/2026
| Dubai Duty Free Tennis Championships (Semifinal)
| Jessica Pegula
| 2-1 (1-6, 6-4, 6-3)
| Amanda Anisimova
|19/02/2026
| Dubai Duty Free Tennis Championships (Cuartos de final)
| Clara Tauson
| 1-2 (3-6, 6-2, 4-6)
| Jessica Pegula
|18/02/2026
| Dubai Duty Free Tennis Championships (Octavos de final)
| Iva Jovic
| 0-2 (4-6, 2-6)
| Jessica Pegula
|17/02/2026
| Dubai Duty Free Tennis Championships (Dieciseisavos de final)
| Varvara Gracheva
| 0-2 (4-6, 0-6)
| Jessica Pegula
-Últimos Resultados de Rebecca Sramkova.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|16/02/2026
| Dubai Duty Free Tennis Championships (Treintaidosavos de final)
| Varvara Gracheva
| 2-1 (7-5, 1-6, 6-4)
| Rebecca Sramkova
|14/02/2026
| Dubai Duty Free Tennis Championships, Qualification (Octavos de final)
| Hailey Baptiste
| 0-2 (3-6, 5-7)
| Rebecca Sramkova
|13/02/2026
| Dubai Duty Free Tennis Championships, Qualification (Dieciseisavos de final)
| Rebecca Sramkova
| 2-1 (5-7, 7-5, 6-1)
| Antonia Ruzic
|06/02/2026
| Qatar Total Open, Qualification (Dieciseisavos de final)
| Moyuka Uchijima
| 2-1 (4-6, 7-6, 6-2)
| Rebecca Sramkova
|04/02/2026
| Ostrava Open (Octavos de final)
| Rebecca Sramkova
| 0-2 (3-6, 1-6)
| Linda Fruhvirtova