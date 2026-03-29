Jiri Lehecka - Jannik Sinner, en directo hoy: sigue el partido de Miami Open

Jiri Lehecka - Jannik Sinner: resumen y estadísticas del partido de Final de Miami Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 29 de marzo de 2026.
El tenista Checo Jiri Lehecka(22) se enfrenta en Final del torneo Miami Open al tenista Italiano Jannik Sinner(2) este domingo a las 21:00.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|31/05/2025
| Roland Garros ATP (Dieciseisavos de final)
| Jannik Sinner
| 3-0 (6-0, 6-1, 6-2)
| Jiri Lehecka
|30/09/2024
| China Open (Cuartos de final)
| Jannik Sinner
| 2-0 (6-2, 7-6)
| Jiri Lehecka
|14/03/2024
| BNP Paribas Open (Cuartos de final)
| Jiri Lehecka
| 0-2 (3-6, 3-6)
| Jannik Sinner
-Últimos Resultados de Jiri Lehecka.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|27/03/2026
| Miami Open (Semifinal)
| Jiri Lehecka
| 2-0 (6-2, 6-2)
| Arthur Fils
|25/03/2026
| Miami Open (Cuartos de final)
| Martin Landaluce
| 0-2 (6-7, 5-7)
| Jiri Lehecka
|24/03/2026
| Miami Open (Octavos de final)
| Jiri Lehecka
| 2-1 (6-4, 6-7, 6-2)
| Taylor Fritz
|22/03/2026
| Miami Open (Dieciseisavos de final)
| Ethan Quinn
| 0-2 (3-6, 6-7)
| Jiri Lehecka
|21/03/2026
| Miami Open (Treintaidosavos de final)
| Moise Kouame
| 0-2 (2-6, 5-7)
| Jiri Lehecka
-Últimos Resultados de Jannik Sinner.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|28/03/2026
| Miami Open (Semifinal)
| Alexander Zverev
| 0-2 (3-6, 6-7)
| Jannik Sinner
|26/03/2026
| Miami Open (Cuartos de final)
| Frances Tiafoe
| 0-2 (2-6, 2-6)
| Jannik Sinner
|24/03/2026
| Miami Open (Octavos de final)
| Alex Michelsen
| 0-2 (5-7, 6-7)
| Jannik Sinner
|24/03/2026
| Miami Open (Dieciseisavos de final)
| Corentin Moutet
| 0-2 (1-6, 4-6)
| Jannik Sinner
|21/03/2026
| Miami Open (Treintaidosavos de final)
| Damir Dzumhur
| 0-2 (3-6, 3-6)
| Jannik Sinner