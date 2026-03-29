Jiri Lehecka - Jannik Sinner, en directo hoy: sigue el partido de Miami Open

Jiri Lehecka - Jannik Sinner: resumen y estadísticas del partido de Final de Miami Open
Jiri Lehecka - Jannik Sinner: resumen y estadísticas del partido de Final de Miami Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Publicado: domingo, 29 marzo 2026 20:00
Madrid, 29 de marzo de 2026.

El tenista Checo Jiri Lehecka(22) se enfrenta en Final del torneo Miami Open al tenista Italiano Jannik Sinner(2) este domingo a las 21:00.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
31/05/2025 Roland Garros ATP (Dieciseisavos de final) Jannik Sinner 3-0 (6-0, 6-1, 6-2) Jiri Lehecka
30/09/2024 China Open (Cuartos de final) Jannik Sinner 2-0 (6-2, 7-6) Jiri Lehecka
14/03/2024 BNP Paribas Open (Cuartos de final) Jiri Lehecka 0-2 (3-6, 3-6) Jannik Sinner

-Últimos Resultados de Jiri Lehecka.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
27/03/2026 Miami Open (Semifinal) Jiri Lehecka 2-0 (6-2, 6-2) Arthur Fils
25/03/2026 Miami Open (Cuartos de final) Martin Landaluce 0-2 (6-7, 5-7) Jiri Lehecka
24/03/2026 Miami Open (Octavos de final) Jiri Lehecka 2-1 (6-4, 6-7, 6-2) Taylor Fritz
22/03/2026 Miami Open (Dieciseisavos de final) Ethan Quinn 0-2 (3-6, 6-7) Jiri Lehecka
21/03/2026 Miami Open (Treintaidosavos de final) Moise Kouame 0-2 (2-6, 5-7) Jiri Lehecka

-Últimos Resultados de Jannik Sinner.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
28/03/2026 Miami Open (Semifinal) Alexander Zverev 0-2 (3-6, 6-7) Jannik Sinner
26/03/2026 Miami Open (Cuartos de final) Frances Tiafoe 0-2 (2-6, 2-6) Jannik Sinner
24/03/2026 Miami Open (Octavos de final) Alex Michelsen 0-2 (5-7, 6-7) Jannik Sinner
24/03/2026 Miami Open (Dieciseisavos de final) Corentin Moutet 0-2 (1-6, 4-6) Jannik Sinner
21/03/2026 Miami Open (Treintaidosavos de final) Damir Dzumhur 0-2 (3-6, 3-6) Jannik Sinner

