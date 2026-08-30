Jiri Lehecka - Pablo Carreno Busta, en directo hoy: sigue el partido de US Open ATP

Jiri Lehecka - Pablo Carreno Busta: resumen y estadísticas del partido de Sesentaicuatroavos de final de US Open ATP - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 30 de agosto de 2026.
El tenista checo Jiri Lehecka(14) se enfrenta en Sesentaicuatroavos de final del torneo US Open ATP al tenista Español Pablo Carreno Busta(72) este domingo no antes de las 17:00.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|25/05/2026
| Roland Garros ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Pablo Carreno Busta
| 3-0 (6-3, 7-6, 6-3)
| Jiri Lehecka
|25/02/2026
| Dubai Tennis Championships (Octavos de final)
| Pablo Carreno Busta
| 0-2 (6-7, 4-6)
| Jiri Lehecka
Últimos Resultados de Jiri Lehecka
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|18/08/2026
| Cincinnati Open (Dieciseisavos de final)
| Jiri Lehecka
| 1-2 (1-6, 7-6, 3-6)
| Arthur Fils
|16/08/2026
| Cincinnati Open (Treintaidosavos de final)
| Jiri Lehecka
| 2-1 (6-4, 6-7, 6-3)
| Matteo Berrettini
|09/08/2026
| National Bank Open (Octavos de final)
| Jiri Lehecka
| 0-2 (3-6, 3-6)
| Rafael Jodar
|07/08/2026
| National Bank Open (Dieciseisavos de final)
| Jiri Lehecka
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Alexander Blockx
|05/08/2026
| National Bank Open (Treintaidosavos de final)
| Jiri Lehecka
| 2-0 (6-4, 6-2)
| Vit Kopriva
Últimos Resultados de Pablo Carreno Busta
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|24/08/2026
| Winston-Salem Open (Treintaidosavos de final)
| Pablo Carreno Busta
| 0-1 (4-6, 0-3)
| Adolfo Vallejo
|16/08/2026
| Cincinnati Open (Treintaidosavos de final)
| Andrey Rublev
| 2-0 (7-6, 6-1)
| Pablo Carreno Busta
|14/08/2026
| Cincinnati Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Tomas Machac
| 0-2 (3-6, 2-6)
| Pablo Carreno Busta
|04/08/2026
| National Bank Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Pablo Carreno Busta
| 1-2 (6-1, 5-7, 2-6)
| Valentin Royer
|23/07/2026
| Estoril Open (Octavos de final)
| Luca Van Assche
| 2-1 (6-3, 4-6, 6-2)
| Pablo Carreno Busta