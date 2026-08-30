Jiri Lehecka - Pablo Carreno Busta, en directo hoy: sigue el partido de US Open ATP

Jiri Lehecka - Pablo Carreno Busta: resumen y estadísticas del partido de Sesentaicuatroavos de final de US Open ATP
Jiri Lehecka - Pablo Carreno Busta: resumen y estadísticas del partido de Sesentaicuatroavos de final de US Open ATP - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: domingo, 30 agosto 2026 16:01
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Madrid, 30 de agosto de 2026.

El tenista checo Jiri Lehecka(14) se enfrenta en Sesentaicuatroavos de final del torneo US Open ATP al tenista Español Pablo Carreno Busta(72) este domingo no antes de las 17:00.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
25/05/2026 Roland Garros ATP (Sesentaicuatroavos de final) Pablo Carreno Busta 3-0 (6-3, 7-6, 6-3) Jiri Lehecka
25/02/2026 Dubai Tennis Championships (Octavos de final) Pablo Carreno Busta 0-2 (6-7, 4-6) Jiri Lehecka

Últimos Resultados de Jiri Lehecka

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
18/08/2026 Cincinnati Open (Dieciseisavos de final) Jiri Lehecka 1-2 (1-6, 7-6, 3-6) Arthur Fils
16/08/2026 Cincinnati Open (Treintaidosavos de final) Jiri Lehecka 2-1 (6-4, 6-7, 6-3) Matteo Berrettini
09/08/2026 National Bank Open (Octavos de final) Jiri Lehecka 0-2 (3-6, 3-6) Rafael Jodar
07/08/2026 National Bank Open (Dieciseisavos de final) Jiri Lehecka 2-0 (6-3, 6-4) Alexander Blockx
05/08/2026 National Bank Open (Treintaidosavos de final) Jiri Lehecka 2-0 (6-4, 6-2) Vit Kopriva

Últimos Resultados de Pablo Carreno Busta

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
24/08/2026 Winston-Salem Open (Treintaidosavos de final) Pablo Carreno Busta 0-1 (4-6, 0-3) Adolfo Vallejo
16/08/2026 Cincinnati Open (Treintaidosavos de final) Andrey Rublev 2-0 (7-6, 6-1) Pablo Carreno Busta
14/08/2026 Cincinnati Open (Sesentaicuatroavos de final) Tomas Machac 0-2 (3-6, 2-6) Pablo Carreno Busta
04/08/2026 National Bank Open (Sesentaicuatroavos de final) Pablo Carreno Busta 1-2 (6-1, 5-7, 2-6) Valentin Royer
23/07/2026 Estoril Open (Octavos de final) Luca Van Assche 2-1 (6-3, 4-6, 6-2) Pablo Carreno Busta

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