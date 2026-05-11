Karolina Pliskova - Elena Rybakina, en directo hoy: sigue el partido de Internazionali BNL d'Italia

Karolina Pliskova - Elena Rybakina: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Internazionali BNL d'Italia - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 11 de mayo de 2026.
La tenista checa Karolina Pliskova(130) se enfrenta en Octavos de final del torneo Internazionali BNL d'Italia a la tenista kazaja Elena Rybakina(2) este lunes a las 20:30.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|16/01/2024
| Australian Open WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Elena Rybakina
| 2-0 (7-6, 6-4)
| Karolina Pliskova
|09/02/2023
| Mubadala Abu Dhabi Open (Octavos de final)
| Karolina Pliskova
| 0-2 (4-6, 2-6)
| Elena Rybakina
-Últimos Resultados de Karolina Pliskova.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|10/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Dieciseisavos de final)
| Laura Siegemund
| 0-2 (1-6, 4-6)
| Karolina Pliskova
|08/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final)
| Karolina Pliskova
| 2-1 (6-7, 7-6, 6-4)
| Jaqueline Cristian
|06/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Sesentaicuatroavos de final)
| Karolina Pliskova
| 2-1 (4-6, 6-3, 7-5)
| Jessica Bouzas Maneiro
|29/04/2026
| Madrid Open (Cuartos de final)
| Karolina Pliskova
| 1-2 (1-6, 7-6, 3-6)
| Anastasia Potapova
|27/04/2026
| Madrid Open (Octavos de final)
| Solana Sierra
| 0-2 (4-6, 3-6)
| Karolina Pliskova
-Últimos Resultados de Elena Rybakina.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|10/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Dieciseisavos de final)
| Alexandra Eala
| 0-2 (4-6, 3-6)
| Elena Rybakina
|08/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final)
| Maria Sakkari
| 0-2 (4-6, 1-6)
| Elena Rybakina
|27/04/2026
| Madrid Open (Octavos de final)
| Anastasia Potapova
| 2-0 (7-6, 6-4)
| Elena Rybakina
|26/04/2026
| Madrid Open (Dieciseisavos de final)
| Qinwen Zheng
| 1-2 (6-4, 4-6, 3-6)
| Elena Rybakina
|24/04/2026
| Madrid Open (Treintaidosavos de final)
| Gabriela Ruse
| 1-2 (6-4, 3-6, 5-7)
| Elena Rybakina