Karolina Pliskova - Elena Rybakina, en directo hoy: sigue el partido de Internazionali BNL d'Italia

Karolina Pliskova - Elena Rybakina: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Internazionali BNL d'Italia
Karolina Pliskova - Elena Rybakina: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Internazionali BNL d'Italia - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: lunes, 11 mayo 2026 19:30
Seguir en

Madrid, 11 de mayo de 2026.

La tenista checa Karolina Pliskova(130) se enfrenta en Octavos de final del torneo Internazionali BNL d'Italia a la tenista kazaja Elena Rybakina(2) este lunes a las 20:30.

###WidgetTenis###

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
16/01/2024 Australian Open WTA (Sesentaicuatroavos de final) Elena Rybakina 2-0 (7-6, 6-4) Karolina Pliskova
09/02/2023 Mubadala Abu Dhabi Open (Octavos de final) Karolina Pliskova 0-2 (4-6, 2-6) Elena Rybakina

-Últimos Resultados de Karolina Pliskova.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
10/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Dieciseisavos de final) Laura Siegemund 0-2 (1-6, 4-6) Karolina Pliskova
08/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final) Karolina Pliskova 2-1 (6-7, 7-6, 6-4) Jaqueline Cristian
06/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Sesentaicuatroavos de final) Karolina Pliskova 2-1 (4-6, 6-3, 7-5) Jessica Bouzas Maneiro
29/04/2026 Madrid Open (Cuartos de final) Karolina Pliskova 1-2 (1-6, 7-6, 3-6) Anastasia Potapova
27/04/2026 Madrid Open (Octavos de final) Solana Sierra 0-2 (4-6, 3-6) Karolina Pliskova

-Últimos Resultados de Elena Rybakina.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
10/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Dieciseisavos de final) Alexandra Eala 0-2 (4-6, 3-6) Elena Rybakina
08/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final) Maria Sakkari 0-2 (4-6, 1-6) Elena Rybakina
27/04/2026 Madrid Open (Octavos de final) Anastasia Potapova 2-0 (7-6, 6-4) Elena Rybakina
26/04/2026 Madrid Open (Dieciseisavos de final) Qinwen Zheng 1-2 (6-4, 4-6, 3-6) Elena Rybakina
24/04/2026 Madrid Open (Treintaidosavos de final) Gabriela Ruse 1-2 (6-4, 3-6, 5-7) Elena Rybakina

Contador

Contenido patrocinado