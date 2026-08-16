Katerina Siniakova - Jessica Bouzas Maneiro, en directo hoy: sigue el partido de Cincinnati Open

Katerina Siniakova - Jessica Bouzas Maneiro: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Cincinnati Open
Katerina Siniakova - Jessica Bouzas Maneiro: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Cincinnati Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: domingo, 16 agosto 2026 19:11
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Madrid, 16 de agosto de 2026.

La tenista checa Katerina Siniakova(37) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Cincinnati Open a la tenista española Jessica Bouzas Maneiro(63) este domingo no antes de las 20:00.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
21/08/2024 Cleveland Championships (Octavos de final) Katerina Siniakova 2-1 (2-6, 6-4, 7-6) Jessica Bouzas Maneiro

Últimos Resultados de Katerina Siniakova

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
04/08/2026 National Bank Open (Treintaidosavos de final) Kamilla Rakhimova 1-1 (6-7, 6-0, 5-2) Katerina Siniakova

Últimos Resultados de Jessica Bouzas Maneiro

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
14/08/2026 Cincinnati Open (Sesentaicuatroavos de final) Jessica Bouzas Maneiro 2-0 (6-3, 7-6) Anna Bondar
04/08/2026 National Bank Open (Treintaidosavos de final) Elina Svitolina 2-1 (6-7, 7-6, 6-4) Jessica Bouzas Maneiro
02/08/2026 National Bank Open (Sesentaicuatroavos de final) Jessica Bouzas Maneiro 2-0 (6-2, 6-4) Ariana Arseneault
20/07/2026 Livesport Prague Open (Dieciseisavos de final) Marie Bouzkova 2-0 (7-5, 7-5) Jessica Bouzas Maneiro
13/07/2026 Athens Open (Dieciseisavos de final) Qinwen Zheng 2-0 (7-5, 6-1) Jessica Bouzas Maneiro

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