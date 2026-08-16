Katerina Siniakova - Jessica Bouzas Maneiro, en directo hoy: sigue el partido de Cincinnati Open

Katerina Siniakova - Jessica Bouzas Maneiro: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Cincinnati Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 16 de agosto de 2026.
La tenista checa Katerina Siniakova(37) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Cincinnati Open a la tenista española Jessica Bouzas Maneiro(63) este domingo no antes de las 20:00.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|21/08/2024
| Cleveland Championships (Octavos de final)
| Katerina Siniakova
| 2-1 (2-6, 6-4, 7-6)
| Jessica Bouzas Maneiro
Últimos Resultados de Katerina Siniakova
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|04/08/2026
| National Bank Open (Treintaidosavos de final)
| Kamilla Rakhimova
| 1-1 (6-7, 6-0, 5-2)
| Katerina Siniakova
Últimos Resultados de Jessica Bouzas Maneiro
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|14/08/2026
| Cincinnati Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Jessica Bouzas Maneiro
| 2-0 (6-3, 7-6)
| Anna Bondar
|04/08/2026
| National Bank Open (Treintaidosavos de final)
| Elina Svitolina
| 2-1 (6-7, 7-6, 6-4)
| Jessica Bouzas Maneiro
|02/08/2026
| National Bank Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Jessica Bouzas Maneiro
| 2-0 (6-2, 6-4)
| Ariana Arseneault
|20/07/2026
| Livesport Prague Open (Dieciseisavos de final)
| Marie Bouzkova
| 2-0 (7-5, 7-5)
| Jessica Bouzas Maneiro
|13/07/2026
| Athens Open (Dieciseisavos de final)
| Qinwen Zheng
| 2-0 (7-5, 6-1)
| Jessica Bouzas Maneiro