Leolia Jeanjean - Coco Gauff, en directo hoy: sigue el partido de Madrid Open

Leolia Jeanjean - Coco Gauff: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Madrid Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 24 de abril de 2026.
La tenista francesa Leolia Jeanjean(126) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Madrid Open a la tenista estadounidense Coco Gauff(3) este viernes a las 15:00.
No hay partidos directos.
-Últimos Resultados de Leolia Jeanjean.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|22/04/2026
| Madrid Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Oksana Selekhmeteva
| 0-2 (4-6, 1-6)
| Leolia Jeanjean
|21/04/2026
| Madrid Open, Qualification (Sin Definir)
| Leolia Jeanjean
| 2-1 (6-3, 3-6, 6-3)
| Rebeka Masarova
|20/04/2026
| Madrid Open, Qualification (Sin Definir)
| Donna Vekic
| 1-2 (3-6, 6-3, 4-6)
| Leolia Jeanjean
|14/04/2026
| Oeiras 3 (Dieciseisavos de final)
| Darja Semenistaja
| 2-1 (3-6, 6-4, 6-4)
| Leolia Jeanjean
|10/04/2026
| Billie Jean King Cup Group 1 - Europe/Africa, Promotion Playoff (Final)
| Amarissa Kiara Toth
| 2-0 (6-4, 6-3)
| Leolia Jeanjean
-Últimos Resultados de Coco Gauff.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|17/04/2026
| Porsche Tennis Grand Prix (Cuartos de final)
| Karolina Muchova
| 2-1 (6-3, 5-7, 6-3)
| Coco Gauff
|16/04/2026
| Porsche Tennis Grand Prix (Octavos de final)
| Liudmila Samsonova
| 0-2 (5-7, 1-6)
| Coco Gauff
|28/03/2026
| Miami Open (Final)
| Aryna Sabalenka
| 2-1 (6-2, 4-6, 6-3)
| Coco Gauff
|26/03/2026
| Miami Open (Semifinal)
| Coco Gauff
| 2-0 (6-1, 6-1)
| Karolina Muchova
|25/03/2026
| Miami Open (Cuartos de final)
| Belinda Bencic
| 1-2 (3-6, 6-1, 3-6)
| Coco Gauff