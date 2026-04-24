Leolia Jeanjean - Coco Gauff, en directo hoy: sigue el partido de Madrid Open

Leolia Jeanjean - Coco Gauff: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Madrid Open
Europa Press Deportes
Actualizado: viernes, 24 abril 2026 14:04
Seguir en

Madrid, 24 de abril de 2026.

La tenista francesa Leolia Jeanjean(126) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Madrid Open a la tenista estadounidense Coco Gauff(3) este viernes a las 15:00.

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Leolia Jeanjean.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
22/04/2026 Madrid Open (Sesentaicuatroavos de final) Oksana Selekhmeteva 0-2 (4-6, 1-6) Leolia Jeanjean
21/04/2026 Madrid Open, Qualification (Sin Definir) Leolia Jeanjean 2-1 (6-3, 3-6, 6-3) Rebeka Masarova
20/04/2026 Madrid Open, Qualification (Sin Definir) Donna Vekic 1-2 (3-6, 6-3, 4-6) Leolia Jeanjean
14/04/2026 Oeiras 3 (Dieciseisavos de final) Darja Semenistaja 2-1 (3-6, 6-4, 6-4) Leolia Jeanjean
10/04/2026 Billie Jean King Cup Group 1 - Europe/Africa, Promotion Playoff (Final) Amarissa Kiara Toth 2-0 (6-4, 6-3) Leolia Jeanjean

-Últimos Resultados de Coco Gauff.

17/04/2026 Porsche Tennis Grand Prix (Cuartos de final) Karolina Muchova 2-1 (6-3, 5-7, 6-3) Coco Gauff
16/04/2026 Porsche Tennis Grand Prix (Octavos de final) Liudmila Samsonova 0-2 (5-7, 1-6) Coco Gauff
28/03/2026 Miami Open (Final) Aryna Sabalenka 2-1 (6-2, 4-6, 6-3) Coco Gauff
26/03/2026 Miami Open (Semifinal) Coco Gauff 2-0 (6-1, 6-1) Karolina Muchova
25/03/2026 Miami Open (Cuartos de final) Belinda Bencic 1-2 (3-6, 6-1, 3-6) Coco Gauff

Contador

