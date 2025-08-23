Levante - Barcelona, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Madrid, 23 de agosto de 2025.

El Levante, situado en la decimoséptima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 2 de LaLiga EA Sports en el Estadio Ciudad de Valencia ante el Barcelona este sábado a las 21:30, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 2 - 1 contra el Alavés, sin poder sumar más puntos a los 0 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Barcelona ocupa el segundo lugar, llega tras la victoria de 0 - 3 cosechada contra el Mallorca, añadiendo 3 puntos más a los 3 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

LEVANTE: Pablo Cunat; Jeremy Toljan, Adrian De La Fuente, Unai Elgezabal, Jorge Cabello, Manuel Sanchez; Roger Brugue, Oriol Rey, Pablo Martinez, Jose Luis Morales, Ivan Romero.

BARCELONA: Joan Garcia; Eric Garcia, Ronald Araujo, Pau Cubarsi, Alejandro Balde; Marc Casado, Pedri, Lamine Yamal, Raphinha, Marcus Rashford, Ferran Torres.

-Últimos Resultados del Levante.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 16/08/2025 LaLiga Alavés 2-1 Levante 01/06/2025 LaLiga Levante 1-0 Eibar 25/05/2025 LaLiga Burgos CF 2-3 Levante 16/05/2025 LaLiga Albacete 0-1 Levante 10/05/2025 LaLiga Levante 3-1 Elche

-Últimos Resultados del Barcelona.