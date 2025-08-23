Levante - Barcelona, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Levante - Barcelona: resumen y estadísticas del partido de la jornada 2 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales confirmados: Levante - Barcelona: resumen y estadísticas del partido de la jornada 2 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2025)
Europa Press Deportes
Actualizado: sábado, 23 agosto 2025 21:00
@epdeportes

Madrid, 23 de agosto de 2025.

El Levante, situado en la decimoséptima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 2 de LaLiga EA Sports en el Estadio Ciudad de Valencia ante el Barcelona este sábado a las 21:30, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 2 - 1 contra el Alavés, sin poder sumar más puntos a los 0 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Barcelona ocupa el segundo lugar, llega tras la victoria de 0 - 3 cosechada contra el Mallorca, añadiendo 3 puntos más a los 3 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.
LEVANTE: Pablo Cunat; Jeremy Toljan, Adrian De La Fuente, Unai Elgezabal, Jorge Cabello, Manuel Sanchez; Roger Brugue, Oriol Rey, Pablo Martinez, Jose Luis Morales, Ivan Romero.
BARCELONA: Joan Garcia; Eric Garcia, Ronald Araujo, Pau Cubarsi, Alejandro Balde; Marc Casado, Pedri, Lamine Yamal, Raphinha, Marcus Rashford, Ferran Torres.

-Últimos Resultados del Levante.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
16/08/2025 LaLiga Alavés 2-1 Levante
01/06/2025 LaLiga Levante 1-0 Eibar
25/05/2025 LaLiga Burgos CF 2-3 Levante
16/05/2025 LaLiga Albacete 0-1 Levante
10/05/2025 LaLiga Levante 3-1 Elche

-Últimos Resultados del Barcelona.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
16/08/2025 LaLiga Mallorca 0-3 Barcelona
25/05/2025 LaLiga Athletic Bilbao 0-3 Barcelona
18/05/2025 LaLiga Barcelona 2-3 Villarreal
15/05/2025 LaLiga Espanyol 0-2 Barcelona
11/05/2025 LaLiga Barcelona 4-3 Real Madrid

Contador