Levante - Oviedo, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Levante - Oviedo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 29 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 21 de marzo de 2026.
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El Levante, situado en la penúltima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 29 de LaLiga EA Sports en el estadio Estadio Ciudad de Valencia ante el Oviedo este sábado a las 18:30, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado contra el Rayo, añadiendo 1 punto más a los 23 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Oviedo ocupa el último lugar, llega tras la victoria por 1 - 0 cosechada en su estadio contra el Valencia, añadiendo 3 puntos más a los 21 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Onces iniciales confirmados.
LEVANTE: Mathew Ryan; Manuel Sanchez, Jeremy Toljan, Alan Matturro, Adrian De La Fuente; Jon Olasagasti, Kareem Tunde, Oriol Rey, Iker Losada, Victor Garcia, Carlos Espi.
OVIEDO: Aaron Escandell; Nacho Vidal, Eric Bailly, David Costas, Javi Lopez; Thiago Fernandez, Kwasi Sibo, Nicolas Fonseca, Ilyas Chaira; Alberto Reina, Federico Vinas.
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-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|04/10/2025
| LaLiga
| Real Oviedo
| 0-2
| Levante
|26/04/2025
| LaLiga2
| Levante
| 0-1
| Real Oviedo
|06/10/2024
| LaLiga2
| Levante
| 0-0
| Real Oviedo
|02/03/2024
| LaLiga2
| Real Oviedo
| 3-2
| Levante
|02/09/2023
| LaLiga2
| Real Oviedo
| 1-1
| Levante
-Últimos Resultados del Levante.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|16/03/2026
| LaLiga
| Rayo
| 1-1
| Levante
|07/03/2026
| LaLiga
| Levante
| 1-1
| Girona
|27/02/2026
| LaLiga
| Levante
| 2-0
| Alavés
|22/02/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 3-0
| Levante
|18/02/2026
| LaLiga
| Levante
| 0-1
| Villarreal
-Últimos Resultados del Oviedo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|14/03/2026
| LaLiga
| Real Oviedo
| 1-0
| Valencia
|09/03/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 1-1
| Real Oviedo
|04/03/2026
| LaLiga
| Rayo
| 3-0
| Real Oviedo
|28/02/2026
| LaLiga
| Real Oviedo
| 0-1
| Atlético
|21/02/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 3-3
| Real Oviedo