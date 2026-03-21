Levante - Oviedo, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Levante - Oviedo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 29 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 21 de marzo de 2026.

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El Levante, situado en la penúltima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 29 de LaLiga EA Sports en el estadio Estadio Ciudad de Valencia ante el Oviedo este sábado a las 18:30, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado contra el Rayo, añadiendo 1 punto más a los 23 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Oviedo ocupa el último lugar, llega tras la victoria por 1 - 0 cosechada en su estadio contra el Valencia, añadiendo 3 puntos más a los 21 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

LEVANTE: Mathew Ryan; Manuel Sanchez, Jeremy Toljan, Alan Matturro, Adrian De La Fuente; Jon Olasagasti, Kareem Tunde, Oriol Rey, Iker Losada, Victor Garcia, Carlos Espi.

OVIEDO: Aaron Escandell; Nacho Vidal, Eric Bailly, David Costas, Javi Lopez; Thiago Fernandez, Kwasi Sibo, Nicolas Fonseca, Ilyas Chaira; Alberto Reina, Federico Vinas.

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-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 04/10/2025 LaLiga Real Oviedo 0-2 Levante 26/04/2025 LaLiga2 Levante 0-1 Real Oviedo 06/10/2024 LaLiga2 Levante 0-0 Real Oviedo 02/03/2024 LaLiga2 Real Oviedo 3-2 Levante 02/09/2023 LaLiga2 Real Oviedo 1-1 Levante

-Últimos Resultados del Levante.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 16/03/2026 LaLiga Rayo 1-1 Levante 07/03/2026 LaLiga Levante 1-1 Girona 27/02/2026 LaLiga Levante 2-0 Alavés 22/02/2026 LaLiga Barcelona 3-0 Levante 18/02/2026 LaLiga Levante 0-1 Villarreal

-Últimos Resultados del Oviedo.