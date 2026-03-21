Levante - Oviedo, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Levante - Oviedo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 29 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales confirmados: Levante - Oviedo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 29 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: sábado, 21 marzo 2026 17:46
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Madrid, 21 de marzo de 2026.

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El Levante, situado en la penúltima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 29 de LaLiga EA Sports en el estadio Estadio Ciudad de Valencia ante el Oviedo este sábado a las 18:30, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado contra el Rayo, añadiendo 1 punto más a los 23 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Oviedo ocupa el último lugar, llega tras la victoria por 1 - 0 cosechada en su estadio contra el Valencia, añadiendo 3 puntos más a los 21 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.
LEVANTE: Mathew Ryan; Manuel Sanchez, Jeremy Toljan, Alan Matturro, Adrian De La Fuente; Jon Olasagasti, Kareem Tunde, Oriol Rey, Iker Losada, Victor Garcia, Carlos Espi.
OVIEDO: Aaron Escandell; Nacho Vidal, Eric Bailly, David Costas, Javi Lopez; Thiago Fernandez, Kwasi Sibo, Nicolas Fonseca, Ilyas Chaira; Alberto Reina, Federico Vinas.

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-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
04/10/2025 LaLiga Real Oviedo 0-2 Levante
26/04/2025 LaLiga2 Levante 0-1 Real Oviedo
06/10/2024 LaLiga2 Levante 0-0 Real Oviedo
02/03/2024 LaLiga2 Real Oviedo 3-2 Levante
02/09/2023 LaLiga2 Real Oviedo 1-1 Levante

-Últimos Resultados del Levante.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
16/03/2026 LaLiga Rayo 1-1 Levante
07/03/2026 LaLiga Levante 1-1 Girona
27/02/2026 LaLiga Levante 2-0 Alavés
22/02/2026 LaLiga Barcelona 3-0 Levante
18/02/2026 LaLiga Levante 0-1 Villarreal

-Últimos Resultados del Oviedo.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
14/03/2026 LaLiga Real Oviedo 1-0 Valencia
09/03/2026 LaLiga Espanyol 1-1 Real Oviedo
04/03/2026 LaLiga Rayo 3-0 Real Oviedo
28/02/2026 LaLiga Real Oviedo 0-1 Atlético
21/02/2026 LaLiga Real Sociedad 3-3 Real Oviedo

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