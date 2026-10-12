Levante - Sevilla, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Levante - Sevilla: resumen y estadísticas del partido de la jornada 8 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 12 de octubre de 2026.
El Levante, situado en la antepenúltima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 8 de LaLiga EA Sports en el Estadio Ciudad de Valencia ante Sevilla este lunes a las 21:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 3 - 1 contra Villareal, sin poder sumar más puntos a los 5 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Sevilla ocupa el quinto lugar, llega tras la derrota por 1 - 3 cosechada como local contra el Barcelona, sin poder sumar más puntos a los 13 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
Clasificación Actual
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 24
| 8
|2
| Champions
| Atlético
| 19
| 8
|3
| Champions
| Betis
| 19
| 8
|4
| Champions
| Real Madrid
| 18
| 8
|5
| Europa League
| Sevilla
| 13
| 7
|6
| Conference League
| Real Sociedad
| 13
| 8
|18
| Descenso
| Levante
| 5
| 6
|19
| Descenso
| Valencia
| 5
| 8
|20
| Descenso
| Malaga
| 4
| 8
Onces iniciales probables
LEVANTE: Mathew Ryan; Adrian De La Fuente, Aissa Mandi, Manuel Sanchez, Jeremy Toljan; Roger Brugue, Enzo Bardeli, Jon Olasagasti, Thiago Fernandez, Oriol Rey, Ivan Romero.
SEVILLA: Odysseas Vlachodimos; Juan Iglesias, Andres Castrin, Kike Salas, Gabriel Suazo; Lucien Agoume, Miguel Angel Sierra, Giorgi Kochorashvili, Felix Correia, Youssouf Fofana, Robbie Ure.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|23/04/2026
| LaLiga
| Levante
| 2-0
| Sevilla
|04/01/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 0-3
| Levante
Últimos Resultados de Levante
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|20/09/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 3-1
| Levante
|13/09/2026
| LaLiga
| Levante
| 2-4
| Barcelona
|06/09/2026
| LaLiga
| Malaga
| 0-0
| Levante
|29/08/2026
| LaLiga
| Levante
| 5-2
| Betis
|24/08/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 0-0
| Levante
Últimos Resultados de Sevilla
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|19/09/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 1-3
| Barcelona
|16/09/2026
| LaLiga
| Deportivo
| 0-1
| Sevilla
|11/09/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 1-0
| Valencia
|06/09/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 1-1
| Sevilla
|29/08/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 1-3
| Atlético