Levante - Sevilla, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Levante - Sevilla: resumen y estadísticas del partido de la jornada 8 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 12 de octubre de 2026.

El Levante, situado en la antepenúltima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 8 de LaLiga EA Sports en el Estadio Ciudad de Valencia ante Sevilla este lunes a las 21:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 3 - 1 contra Villareal, sin poder sumar más puntos a los 5 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Sevilla ocupa el quinto lugar, llega tras la derrota por 1 - 3 cosechada como local contra el Barcelona, sin poder sumar más puntos a los 13 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Clasificación Actual

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 24 8 2 Champions Atlético 19 8 3 Champions Betis 19 8 4 Champions Real Madrid 18 8 5 Europa League Sevilla 13 7 6 Conference League Real Sociedad 13 8 18 Descenso Levante 5 6 19 Descenso Valencia 5 8 20 Descenso Malaga 4 8

Onces iniciales probables

LEVANTE: Mathew Ryan; Adrian De La Fuente, Aissa Mandi, Manuel Sanchez, Jeremy Toljan; Roger Brugue, Enzo Bardeli, Jon Olasagasti, Thiago Fernandez, Oriol Rey, Ivan Romero.SEVILLA: Odysseas Vlachodimos; Juan Iglesias, Andres Castrin, Kike Salas, Gabriel Suazo; Lucien Agoume, Miguel Angel Sierra, Giorgi Kochorashvili, Felix Correia, Youssouf Fofana, Robbie Ure.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 23/04/2026 LaLiga Levante 2-0 Sevilla 04/01/2026 LaLiga Sevilla 0-3 Levante

Últimos Resultados de Levante

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 20/09/2026 LaLiga Villarreal 3-1 Levante 13/09/2026 LaLiga Levante 2-4 Barcelona 06/09/2026 LaLiga Malaga 0-0 Levante 29/08/2026 LaLiga Levante 5-2 Betis 24/08/2026 LaLiga Osasuna 0-0 Levante

Últimos Resultados de Sevilla