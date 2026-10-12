Levante - Sevilla, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Levante - Sevilla: resumen y estadísticas del partido de la jornada 8 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales confirmados: Levante - Sevilla: resumen y estadísticas del partido de la jornada 8 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: lunes, 12 octubre 2026 20:00
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Madrid, 12 de octubre de 2026.

El Levante, situado en la antepenúltima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 8 de LaLiga EA Sports en el estadio Estadio Ciudad de Valencia ante Sevilla este lunes a las 21:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 3 - 1 contra Villareal, sin poder sumar más puntos a los 5 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Sevilla ocupa el quinto lugar, llega tras la derrota por 1 - 3 cosechada como local contra Barcelona, sin poder sumar más puntos a los 13 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Onces iniciales confirmados


LEVANTE: Mathew Ryan; Adrian De La Fuente, Ifeanyi Ndukwe, Manuel Sanchez, Jeremy Toljan; Victor Garcia, Ivan Romero, Jon Olasagasti, Roger Brugue, Oriol Rey, Yanis Musuayi.

SEVILLA: Odysseas Vlachodimos; Juan Iglesias, Andres Castrin, Kike Salas, Gabriel Suazo; Lucien Agoume, Miguel Angel Sierra, Giorgi Kochorashvili, Felix Correia, Youssouf Fofana, Robbie Ure.

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