Levante - Villareal, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Levante - Villareal: resumen y estadísticas del partido de la jornada 16 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2025)
Europa Press Deportes
Publicado: domingo, 14 diciembre 2025 13:32
Madrid, 14 de diciembre de 2025.

El Levante, situado en la última posición de la tabla se enfrenta en la jornada 16 de LaLiga EA Sports en el Estadio Ciudad de Valencia ante el Villareal este domingo a las 18:30 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 2 - 0 contra el Osasuna, sin poder sumar más puntos a los 9 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Villareal ocupa el tercero lugar, llega tras la victoria por 2 - 0 cosechada en su estadio contra el Getafe, añadiendo 3 puntos más a los 35 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Barcelona 43 17
2 Champions Real Madrid 36 16
3 Champions Villarreal 35 15
4 Champions Atlético 34 17
5 Europa League Espanyol 30 16
6 Conference League Betis 24 15
18 Descenso Girona 15 16
19 Descenso Real Oviedo 10 15
20 Descenso Levante 9 15

-Onces iniciales probables.
LEVANTE: Mathew Ryan; Jeremy Toljan, Jorge Cabello, Alan Matturro, Manuel Sanchez; Carlos Alvarez, Kervin Arriaga, Unai Vencedor, Roger Brugue; Etta Eyong, Ivan Romero.
VILLAREAL: Luiz Junior; Pau Navarro, Juan Foyth, Renato Veiga, Sergi Cardona; Tajon Buchanan, Santi Comesana, Pape Gueye, Alberto Moleiro; Georges Mikautadze, Ayoze Perez.

-Últimos Resultados del Levante.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
08/12/2025 LaLiga Osasuna 2-0 Levante
29/11/2025 LaLiga Levante 0-2 Athletic Bilbao
21/11/2025 LaLiga Valencia 1-0 Levante
08/11/2025 LaLiga Atlético 3-1 Levante
02/11/2025 LaLiga Levante 1-2 Celta

-Últimos Resultados del Villareal.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
10/12/2025 Champions Villarreal 2-3 FC Copenhague
06/12/2025 LaLiga Villarreal 2-0 Getafe
30/11/2025 LaLiga Real Sociedad 2-3 Villarreal
25/11/2025 Champions Borussia Dortmund 4-0 Villarreal
22/11/2025 LaLiga Villarreal 2-1 Mallorca

