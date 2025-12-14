Levante - Villareal, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Levante - Villareal: resumen y estadísticas del partido de la jornada 16 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2025)

Madrid, 14 de diciembre de 2025.

El Levante, situado en la última posición de la tabla se enfrenta en la jornada 16 de LaLiga EA Sports en el Estadio Ciudad de Valencia ante el Villareal este domingo a las 18:30 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 2 - 0 contra el Osasuna, sin poder sumar más puntos a los 9 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Villareal ocupa el tercero lugar, llega tras la victoria por 2 - 0 cosechada en su estadio contra el Getafe, añadiendo 3 puntos más a los 35 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 43 17 2 Champions Real Madrid 36 16 3 Champions Villarreal 35 15 4 Champions Atlético 34 17 5 Europa League Espanyol 30 16 6 Conference League Betis 24 15 18 Descenso Girona 15 16 19 Descenso Real Oviedo 10 15 20 Descenso Levante 9 15

-Onces iniciales probables.

LEVANTE: Mathew Ryan; Jeremy Toljan, Jorge Cabello, Alan Matturro, Manuel Sanchez; Carlos Alvarez, Kervin Arriaga, Unai Vencedor, Roger Brugue; Etta Eyong, Ivan Romero.

VILLAREAL: Luiz Junior; Pau Navarro, Juan Foyth, Renato Veiga, Sergi Cardona; Tajon Buchanan, Santi Comesana, Pape Gueye, Alberto Moleiro; Georges Mikautadze, Ayoze Perez.

-Últimos Resultados del Levante.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 08/12/2025 LaLiga Osasuna 2-0 Levante 29/11/2025 LaLiga Levante 0-2 Athletic Bilbao 21/11/2025 LaLiga Valencia 1-0 Levante 08/11/2025 LaLiga Atlético 3-1 Levante 02/11/2025 LaLiga Levante 1-2 Celta

-Últimos Resultados del Villareal.