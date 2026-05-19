Lisa Zaar - Jessica Bouzas Maneiro, en directo hoy: sigue el partido de GP SAR La Princesse Lalla Meryem

Lisa Zaar - Jessica Bouzas Maneiro: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de GP SAR La Princesse Lalla Meryem - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 19 de mayo de 2026.

La tenista sueca Lisa Zaar(335) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo GP SAR La Princesse Lalla Meryem a la tenista española Jessica Bouzas Maneiro(51) este martes a las 13:30.

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-Últimos Resultados de Lisa Zaar.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 17/05/2026 GP SAR La Princesse Lalla Meryem, Qualification (Cuartos de final) Lisa Zaar 2-0 (6-2, 6-4) Alana Smith 16/05/2026 GP SAR La Princesse Lalla Meryem, Qualification (Octavos de final) Carolina M. Alves 0-2 (1-6, 5-7) Lisa Zaar

-Últimos Resultados de Jessica Bouzas Maneiro.