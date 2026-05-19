Lisa Zaar - Jessica Bouzas Maneiro, en directo hoy: sigue el partido de GP SAR La Princesse Lalla Meryem

Lisa Zaar - Jessica Bouzas Maneiro: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de GP SAR La Princesse Lalla Meryem
Lisa Zaar - Jessica Bouzas Maneiro: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de GP SAR La Princesse Lalla Meryem - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: martes, 19 mayo 2026 12:32
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Madrid, 19 de mayo de 2026.

La tenista sueca Lisa Zaar(335) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo GP SAR La Princesse Lalla Meryem a la tenista española Jessica Bouzas Maneiro(51) este martes a las 13:30.

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-Últimos Resultados de Lisa Zaar.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
17/05/2026 GP SAR La Princesse Lalla Meryem, Qualification (Cuartos de final) Lisa Zaar 2-0 (6-2, 6-4) Alana Smith
16/05/2026 GP SAR La Princesse Lalla Meryem, Qualification (Octavos de final) Carolina M. Alves 0-2 (1-6, 5-7) Lisa Zaar

-Últimos Resultados de Jessica Bouzas Maneiro.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
16/05/2026 Parma (Semifinal) Dayana Yastremska 2-1 (7-6, 6-7, 7-6) Jessica Bouzas Maneiro
14/05/2026 Parma (Cuartos de final) Susan Bandecchi 1-2 (1-6, 6-3, 4-6) Jessica Bouzas Maneiro
13/05/2026 Parma (Octavos de final) Lilli Tagger 0-2 (3-6, 2-6) Jessica Bouzas Maneiro
11/05/2026 Parma (Dieciseisavos de final) Marta Lombardini 0-2 (4-6, 2-6) Jessica Bouzas Maneiro
06/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Sesentaicuatroavos de final) Karolina Pliskova 2-1 (4-6, 6-3, 7-5) Jessica Bouzas Maneiro

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