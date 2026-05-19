Lisa Zaar - Jessica Bouzas Maneiro, en directo hoy: sigue el partido de GP SAR La Princesse Lalla Meryem

Lisa Zaar - Jessica Bouzas Maneiro: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de GP SAR La Princesse Lalla Meryem - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 19 de mayo de 2026.
La tenista sueca Lisa Zaar(335) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo GP SAR La Princesse Lalla Meryem a la tenista española Jessica Bouzas Maneiro(51) este martes a las 13:30.
###WidgetTenis###
No hay partidos directos.
-Últimos Resultados de Lisa Zaar.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|17/05/2026
| GP SAR La Princesse Lalla Meryem, Qualification (Cuartos de final)
| Lisa Zaar
| 2-0 (6-2, 6-4)
| Alana Smith
|16/05/2026
| GP SAR La Princesse Lalla Meryem, Qualification (Octavos de final)
| Carolina M. Alves
| 0-2 (1-6, 5-7)
| Lisa Zaar
-Últimos Resultados de Jessica Bouzas Maneiro.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|16/05/2026
| Parma (Semifinal)
| Dayana Yastremska
| 2-1 (7-6, 6-7, 7-6)
| Jessica Bouzas Maneiro
|14/05/2026
| Parma (Cuartos de final)
| Susan Bandecchi
| 1-2 (1-6, 6-3, 4-6)
| Jessica Bouzas Maneiro
|13/05/2026
| Parma (Octavos de final)
| Lilli Tagger
| 0-2 (3-6, 2-6)
| Jessica Bouzas Maneiro
|11/05/2026
| Parma (Dieciseisavos de final)
| Marta Lombardini
| 0-2 (4-6, 2-6)
| Jessica Bouzas Maneiro
|06/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Sesentaicuatroavos de final)
| Karolina Pliskova
| 2-1 (4-6, 6-3, 7-5)
| Jessica Bouzas Maneiro