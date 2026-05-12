Lorenzo Musetti - Casper Ruud, en directo hoy: sigue el partido de Internazionali BNL d'Italia

Lorenzo Musetti - Casper Ruud: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Internazionali BNL d'Italia - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 12 de mayo de 2026.
El tenista italiano Lorenzo Musetti(10) se enfrenta en Octavos de final del torneo Internazionali BNL d'Italia al tenista noruego Casper Ruud(25) este martes a las 11:00.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|22/07/2023
| Swedish Open (Semifinal)
| Casper Ruud
| 2-0 (6-3, 7-5)
| Lorenzo Musetti
-Últimos Resultados de Lorenzo Musetti.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|10/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Dieciseisavos de final)
| Lorenzo Musetti
| 2-0 (7-6, 6-4)
| Francisco Cerundolo
|08/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final)
| Lorenzo Musetti
| 2-0 (6-4, 6-4)
| Giovanni Mpetshi Perricard
|28/04/2026
| Madrid Open (Octavos de final)
| Jiri Lehecka
| 2-0 (6-3, 6-3)
| Lorenzo Musetti
|26/04/2026
| Madrid Open (Dieciseisavos de final)
| Tallon Griekspoor
| 0-2 (4-6, 5-7)
| Lorenzo Musetti
|24/04/2026
| Madrid Open (Treintaidosavos de final)
| Hubert Hurkacz
| 0-2 (4-6, 6-7)
| Lorenzo Musetti
-Últimos Resultados de Casper Ruud.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|10/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Dieciseisavos de final)
| Casper Ruud
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Jiri Lehecka
|08/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final)
| Casper Ruud
| 2-0 (6-1, 6-3)
| Zachary Svajda
|30/04/2026
| Madrid Open (Cuartos de final)
| Casper Ruud
| 0-2 (4-6, 4-6)
| Alexander Blockx
|28/04/2026
| Madrid Open (Octavos de final)
| Stefanos Tsitsipas
| 1-2 (7-6, 6-7, 6-7)
| Casper Ruud
|27/04/2026
| Madrid Open (Dieciseisavos de final)
| Alejandro Davidovich Fokina
| 0-2 (3-6, 1-6)
| Casper Ruud