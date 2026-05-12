Lorenzo Musetti - Casper Ruud, en directo hoy: sigue el partido de Internazionali BNL d'Italia

Lorenzo Musetti - Casper Ruud: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Internazionali BNL d'Italia - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: martes, 12 mayo 2026 10:03
Madrid, 12 de mayo de 2026.

El tenista italiano Lorenzo Musetti(10) se enfrenta en Octavos de final del torneo Internazionali BNL d'Italia al tenista noruego Casper Ruud(25) este martes a las 11:00.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
22/07/2023 Swedish Open (Semifinal) Casper Ruud 2-0 (6-3, 7-5) Lorenzo Musetti

-Últimos Resultados de Lorenzo Musetti.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
10/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Dieciseisavos de final) Lorenzo Musetti 2-0 (7-6, 6-4) Francisco Cerundolo
08/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final) Lorenzo Musetti 2-0 (6-4, 6-4) Giovanni Mpetshi Perricard
28/04/2026 Madrid Open (Octavos de final) Jiri Lehecka 2-0 (6-3, 6-3) Lorenzo Musetti
26/04/2026 Madrid Open (Dieciseisavos de final) Tallon Griekspoor 0-2 (4-6, 5-7) Lorenzo Musetti
24/04/2026 Madrid Open (Treintaidosavos de final) Hubert Hurkacz 0-2 (4-6, 6-7) Lorenzo Musetti

-Últimos Resultados de Casper Ruud.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
10/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Dieciseisavos de final) Casper Ruud 2-0 (6-3, 6-4) Jiri Lehecka
08/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final) Casper Ruud 2-0 (6-1, 6-3) Zachary Svajda
30/04/2026 Madrid Open (Cuartos de final) Casper Ruud 0-2 (4-6, 4-6) Alexander Blockx
28/04/2026 Madrid Open (Octavos de final) Stefanos Tsitsipas 1-2 (7-6, 6-7, 6-7) Casper Ruud
27/04/2026 Madrid Open (Dieciseisavos de final) Alejandro Davidovich Fokina 0-2 (3-6, 1-6) Casper Ruud

