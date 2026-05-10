Lorenzo Musetti - Francisco Cerundolo, en directo hoy: sigue el partido de Internazionali BNL d'Italia

Lorenzo Musetti - Francisco Cerundolo: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Internazionali BNL d'Italia
Publicado: domingo, 10 mayo 2026 14:01
Madrid, 10 de mayo de 2026.

El tenista italiano Lorenzo Musetti(10) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Internazionali BNL d'Italia al tenista argentino Francisco Cerundolo(27) este domingo a las 15:00.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
21/11/2024 Davis Cup Finals, Final Stage (Cuartos de final) Lorenzo Musetti 0-2 (4-6, 1-6) Francisco Cerundolo
27/07/2024 Croatia Open (Final) Francisco Cerundolo 2-1 (2-6, 6-4, 7-6) Lorenzo Musetti

-Últimos Resultados de Lorenzo Musetti.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
08/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final) Lorenzo Musetti 2-0 (6-4, 6-4) Giovanni Mpetshi Perricard
28/04/2026 Madrid Open (Octavos de final) Jiri Lehecka 2-0 (6-3, 6-3) Lorenzo Musetti
26/04/2026 Madrid Open (Dieciseisavos de final) Tallon Griekspoor 0-2 (4-6, 5-7) Lorenzo Musetti
24/04/2026 Madrid Open (Treintaidosavos de final) Hubert Hurkacz 0-2 (4-6, 6-7) Lorenzo Musetti
17/04/2026 Barcelona Open (Cuartos de final) Arthur Fils 2-0 (6-3, 6-4) Lorenzo Musetti

-Últimos Resultados de Francisco Cerundolo.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
08/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final) Alejandro Tabilo 0-2 (0-6, 2-6) Francisco Cerundolo
28/04/2026 Madrid Open (Octavos de final) Francisco Cerundolo 0-2 (6-7, 2-6) Alexander Blockx
27/04/2026 Madrid Open (Dieciseisavos de final) Francisco Cerundolo 2-0 (6-2, 6-3) Luciano Darderi
25/04/2026 Madrid Open (Treintaidosavos de final) Francisco Cerundolo 2-0 (6-1, 7-5) Yannick Hanfmann
17/04/2026 BMW Open (Cuartos de final) Alexander Zverev 2-1 (5-7, 6-0, 6-2) Francisco Cerundolo

