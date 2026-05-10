Lorenzo Musetti - Francisco Cerundolo, en directo hoy: sigue el partido de Internazionali BNL d'Italia

Lorenzo Musetti - Francisco Cerundolo: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Internazionali BNL d'Italia - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 10 de mayo de 2026.
El tenista italiano Lorenzo Musetti(10) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Internazionali BNL d'Italia al tenista argentino Francisco Cerundolo(27) este domingo a las 15:00.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|21/11/2024
| Davis Cup Finals, Final Stage (Cuartos de final)
| Lorenzo Musetti
| 0-2 (4-6, 1-6)
| Francisco Cerundolo
|27/07/2024
| Croatia Open (Final)
| Francisco Cerundolo
| 2-1 (2-6, 6-4, 7-6)
| Lorenzo Musetti
-Últimos Resultados de Lorenzo Musetti.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|08/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final)
| Lorenzo Musetti
| 2-0 (6-4, 6-4)
| Giovanni Mpetshi Perricard
|28/04/2026
| Madrid Open (Octavos de final)
| Jiri Lehecka
| 2-0 (6-3, 6-3)
| Lorenzo Musetti
|26/04/2026
| Madrid Open (Dieciseisavos de final)
| Tallon Griekspoor
| 0-2 (4-6, 5-7)
| Lorenzo Musetti
|24/04/2026
| Madrid Open (Treintaidosavos de final)
| Hubert Hurkacz
| 0-2 (4-6, 6-7)
| Lorenzo Musetti
|17/04/2026
| Barcelona Open (Cuartos de final)
| Arthur Fils
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Lorenzo Musetti
-Últimos Resultados de Francisco Cerundolo.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|08/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final)
| Alejandro Tabilo
| 0-2 (0-6, 2-6)
| Francisco Cerundolo
|28/04/2026
| Madrid Open (Octavos de final)
| Francisco Cerundolo
| 0-2 (6-7, 2-6)
| Alexander Blockx
|27/04/2026
| Madrid Open (Dieciseisavos de final)
| Francisco Cerundolo
| 2-0 (6-2, 6-3)
| Luciano Darderi
|25/04/2026
| Madrid Open (Treintaidosavos de final)
| Francisco Cerundolo
| 2-0 (6-1, 7-5)
| Yannick Hanfmann
|17/04/2026
| BMW Open (Cuartos de final)
| Alexander Zverev
| 2-1 (5-7, 6-0, 6-2)
| Francisco Cerundolo