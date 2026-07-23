Luca Van Assche - Pablo Carreno Busta, en directo hoy: sigue el partido de Estoril Open

Luca Van Assche - Pablo Carreno Busta: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Estoril Open
Luca Van Assche - Pablo Carreno Busta: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Estoril Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: jueves, 23 julio 2026 12:01
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Madrid, 23 de julio de 2026.

El tenista francés Luca Van Assche(78) se enfrenta en Octavos de final del torneo Estoril Open al tenista español Pablo Carreno Busta(65) este jueves no antes de las 13:00.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
19/10/2025 Olbia (Final) Pablo Carreno Busta 1-2 (6-7, 7-6, 2-6) Luca Van Assche

Últimos Resultados de Luca Van Assche.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
20/07/2026 Estoril Open (Dieciseisavos de final) Frederico Ferreira Silva 1-2 (5-7, 7-6, 1-6) Luca Van Assche
15/07/2026 Croatia Open (Octavos de final) Luca Van Assche 1-2 (1-6, 6-1, 5-7) Titouan Droguet
13/07/2026 Croatia Open (Dieciseisavos de final) Dusan Lajovic 1-2 (6-2, 5-7, 4-6) Luca Van Assche
29/06/2026 Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final) Luca Van Assche 0-1 (3-6, 0-4) Marton Fucsovics
20/06/2026 Parma (Final) Sebastian Ofner 1-2 (6-2, 2-6, 3-6) Luca Van Assche

Últimos Resultados de Pablo Carreno Busta.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
21/07/2026 Estoril Open (Dieciseisavos de final) Vilius Gaubas 0-2 (1-6, 3-6) Pablo Carreno Busta
15/07/2026 Croatia Open (Octavos de final) Pablo Carreno Busta 1-2 (6-3, 5-7, 5-7) Camilo Ugo Carabelli
14/07/2026 Croatia Open (Dieciseisavos de final) Matej Dodig 0-2 (4-6, 2-6) Pablo Carreno Busta
02/07/2026 Wimbledon ATP (Treintaidosavos de final) Rafael Jodar 3-2 (3-6, 6-3, 1-6, 6-3, 6-4) Pablo Carreno Busta
29/06/2026 Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final) Denis Shapovalov 0-2 (3-6, 6-7, 0-0) Pablo Carreno Busta

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