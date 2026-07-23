Luca Van Assche - Pablo Carreno Busta, en directo hoy: sigue el partido de Estoril Open

Luca Van Assche - Pablo Carreno Busta: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Estoril Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 23 de julio de 2026.
El tenista francés Luca Van Assche(78) se enfrenta en Octavos de final del torneo Estoril Open al tenista español Pablo Carreno Busta(65) este jueves no antes de las 13:00.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|19/10/2025
| Olbia (Final)
| Pablo Carreno Busta
| 1-2 (6-7, 7-6, 2-6)
| Luca Van Assche
Últimos Resultados de Luca Van Assche.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|20/07/2026
| Estoril Open (Dieciseisavos de final)
| Frederico Ferreira Silva
| 1-2 (5-7, 7-6, 1-6)
| Luca Van Assche
|15/07/2026
| Croatia Open (Octavos de final)
| Luca Van Assche
| 1-2 (1-6, 6-1, 5-7)
| Titouan Droguet
|13/07/2026
| Croatia Open (Dieciseisavos de final)
| Dusan Lajovic
| 1-2 (6-2, 5-7, 4-6)
| Luca Van Assche
|29/06/2026
| Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Luca Van Assche
| 0-1 (3-6, 0-4)
| Marton Fucsovics
|20/06/2026
| Parma (Final)
| Sebastian Ofner
| 1-2 (6-2, 2-6, 3-6)
| Luca Van Assche
Últimos Resultados de Pablo Carreno Busta.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|21/07/2026
| Estoril Open (Dieciseisavos de final)
| Vilius Gaubas
| 0-2 (1-6, 3-6)
| Pablo Carreno Busta
|15/07/2026
| Croatia Open (Octavos de final)
| Pablo Carreno Busta
| 1-2 (6-3, 5-7, 5-7)
| Camilo Ugo Carabelli
|14/07/2026
| Croatia Open (Dieciseisavos de final)
| Matej Dodig
| 0-2 (4-6, 2-6)
| Pablo Carreno Busta
|02/07/2026
| Wimbledon ATP (Treintaidosavos de final)
| Rafael Jodar
| 3-2 (3-6, 6-3, 1-6, 6-3, 6-4)
| Pablo Carreno Busta
|29/06/2026
| Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Denis Shapovalov
| 0-2 (3-6, 6-7, 0-0)
| Pablo Carreno Busta