Luciano Darderi - Martin Landaluce, en directo hoy: sigue el partido de Miami Open

Luciano Darderi - Martin Landaluce: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Miami Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: sábado, 21 marzo 2026 2:06
Madrid, 21 de marzo de 2026.

El tenista Italiano Luciano Darderi(18) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Miami Open al tenista Español Martin Landaluce(151) este sábado a las 03:05.

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Luciano Darderi.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
08/03/2026 BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final) Rinky Hijikata 2-1 (4-6, 6-2, 6-4) Luciano Darderi
01/03/2026 Chile Open (Final) Yannick Hanfmann 0-2 (6-7, 5-7) Luciano Darderi
28/02/2026 Chile Open (Semifinal) Sebastian Baez 0-2 (4-6, 3-6) Luciano Darderi
27/02/2026 Chile Open (Cuartos de final) Andrea Pellegrino 1-2 (3-6, 6-3, 2-6) Luciano Darderi
26/02/2026 Chile Open (Octavos de final) Mariano Navone 1-2 (3-6, 6-3, 4-6) Luciano Darderi

-Últimos Resultados de Martin Landaluce.

19/03/2026 Miami Open (Sesentaicuatroavos de final) Marcos Giron 0-2 (3-6, 6-7) Martin Landaluce
17/03/2026 Miami Open, Qualification (Sin Definir) Thiago Agustin Tirante 1-2 (6-3, 5-7, 4-6) Martin Landaluce
17/03/2026 Miami Open, Qualification (Sin Definir) Martin Landaluce 2-0 (6-3, 6-4) Mackenzie McDonald
11/03/2026 Cap Cana (Dieciseisavos de final) Mackenzie McDonald 2-1 (3-6, 6-2, 7-5) Martin Landaluce
03/03/2026 BNP Paribas Open, Qualification (Sin Definir) Martin Landaluce 1-2 (2-6, 7-6, 5-7) Sho Shimabukuro

