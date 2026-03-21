Luciano Darderi - Martin Landaluce, en directo hoy: sigue el partido de Miami Open

Luciano Darderi - Martin Landaluce: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Miami Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 21 de marzo de 2026.
El tenista Italiano Luciano Darderi(18) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Miami Open al tenista Español Martin Landaluce(151) este sábado a las 03:05.
No hay partidos directos.
-Últimos Resultados de Luciano Darderi.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|08/03/2026
| BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final)
| Rinky Hijikata
| 2-1 (4-6, 6-2, 6-4)
| Luciano Darderi
|01/03/2026
| Chile Open (Final)
| Yannick Hanfmann
| 0-2 (6-7, 5-7)
| Luciano Darderi
|28/02/2026
| Chile Open (Semifinal)
| Sebastian Baez
| 0-2 (4-6, 3-6)
| Luciano Darderi
|27/02/2026
| Chile Open (Cuartos de final)
| Andrea Pellegrino
| 1-2 (3-6, 6-3, 2-6)
| Luciano Darderi
|26/02/2026
| Chile Open (Octavos de final)
| Mariano Navone
| 1-2 (3-6, 6-3, 4-6)
| Luciano Darderi
-Últimos Resultados de Martin Landaluce.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|19/03/2026
| Miami Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Marcos Giron
| 0-2 (3-6, 6-7)
| Martin Landaluce
|17/03/2026
| Miami Open, Qualification (Sin Definir)
| Thiago Agustin Tirante
| 1-2 (6-3, 5-7, 4-6)
| Martin Landaluce
|17/03/2026
| Miami Open, Qualification (Sin Definir)
| Martin Landaluce
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Mackenzie McDonald
|11/03/2026
| Cap Cana (Dieciseisavos de final)
| Mackenzie McDonald
| 2-1 (3-6, 6-2, 7-5)
| Martin Landaluce
|03/03/2026
| BNP Paribas Open, Qualification (Sin Definir)
| Martin Landaluce
| 1-2 (2-6, 7-6, 5-7)
| Sho Shimabukuro