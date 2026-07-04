Luis Guto Miguel - Vincent Fletcher, en directo hoy: sigue el partido de Wimbledon Juniors, Boys

Luis Guto Miguel - Vincent Fletcher: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Wimbledon Juniors, Boys
Luis Guto Miguel - Vincent Fletcher: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Wimbledon Juniors, Boys - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: sábado, 4 julio 2026 11:01
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Madrid, 4 de julio de 2026.

El tenista brasileño Luis Guto Miguel(829) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Wimbledon Juniors, Boys al tenista Británico Vincent Fletcher(0) este sábado no antes de las 12:00.

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-Últimos Resultados de Luis Guto Miguel.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
06/06/2026 Roland Garros Juniors, Boys (Final) Luis Guto Miguel 2-0 (6-3, 6-4) Michael Antonius
05/06/2026 Roland Garros Juniors, Boys (Semifinal) Luis Guto Miguel 2-1 (6-1, 3-6, 6-2) Leonardo Storck
04/06/2026 Roland Garros Juniors, Boys (Cuartos de final) Luis Guto Miguel 2-1 (6-4, 1-6, 6-3) Thilo Behrmann
03/06/2026 Roland Garros Juniors, Boys (Octavos de final) Luis Guto Miguel 2-0 (6-4, 6-4) Nicolas Baena
02/06/2026 Roland Garros Juniors, Boys (Dieciseisavos de final) Luis Guto Miguel 2-0 (6-3, 7-6) Ryan Cozad

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