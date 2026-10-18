Málaga - Real Sociedad, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Málaga - Real Sociedad: resumen y estadísticas del partido de la jornada 9 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 18 de octubre de 2026.

El Málaga, situado en la última posición de la tabla se enfrenta en la jornada 9 de LaLiga EA Sports en el Estadio La Rosaleda ante Real Sociedad este domingo a las 18:30 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado como local contra Espanyol, añadiendo 1 punto más a los 4 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Real Sociedad ocupa el sexto lugar, llega tras la victoria por 3 - 2 cosechada como local contra Deportivo, añadiendo 3 puntos más a los 13 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Clasificación Actual

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 27 9 2 Champions Atlético 22 9 3 Champions Betis 19 9 4 Champions Real Madrid 18 8 5 Europa League Sevilla 14 8 6 Conference League Real Sociedad 13 8 18 Descenso Elche 7 9 19 Descenso Valencia 6 9 20 Descenso Malaga 4 8

Onces iniciales probables

MÁLAGA: Alfonso Herrero; Rafita, Fernando Calero, Angel Recio, Jose Salinas; Rafa Rodriguez, Dani Lorenzo, Joaquin Munoz, David Larrubia, Pablo Martinez, Chupe.REAL SOCIEDAD: Alex Remiro; Hector Fort, Igor Zubeldia, Sergio Gomez, Jon Martin; Ander Barrenetxea, Carlos Soler, Yangel Herrera, Luka Sucic, Takefusa Kubo, Mikel Oyarzabal.

Últimos Resultados de Málaga

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 09/10/2026 LaLiga Malaga 1-1 Espanyol 20/09/2026 LaLiga Getafe 1-0 Malaga 17/09/2026 LaLiga Malaga 1-3 Villarreal 13/09/2026 LaLiga Celta 1-1 Malaga 06/09/2026 LaLiga Malaga 0-0 Levante

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