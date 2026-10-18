Málaga - Real Sociedad, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Málaga - Real Sociedad: resumen y estadísticas del partido de la jornada 9 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 18 de octubre de 2026.
El Málaga, situado en la última posición de la tabla se enfrenta en la jornada 9 de LaLiga EA Sports en el Estadio La Rosaleda ante Real Sociedad este domingo a las 18:30 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado como local contra Espanyol, añadiendo 1 punto más a los 4 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Real Sociedad ocupa el sexto lugar, llega tras la victoria por 3 - 2 cosechada como local contra Deportivo, añadiendo 3 puntos más a los 13 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
Clasificación Actual
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 27
| 9
|2
| Champions
| Atlético
| 22
| 9
|3
| Champions
| Betis
| 19
| 9
|4
| Champions
| Real Madrid
| 18
| 8
|5
| Europa League
| Sevilla
| 14
| 8
|6
| Conference League
| Real Sociedad
| 13
| 8
|18
| Descenso
| Elche
| 7
| 9
|19
| Descenso
| Valencia
| 6
| 9
|20
| Descenso
| Malaga
| 4
| 8
Onces iniciales probables
MÁLAGA: Alfonso Herrero; Rafita, Fernando Calero, Angel Recio, Jose Salinas; Rafa Rodriguez, Dani Lorenzo, Joaquin Munoz, David Larrubia, Pablo Martinez, Chupe.
REAL SOCIEDAD: Alex Remiro; Hector Fort, Igor Zubeldia, Sergio Gomez, Jon Martin; Ander Barrenetxea, Carlos Soler, Yangel Herrera, Luka Sucic, Takefusa Kubo, Mikel Oyarzabal.
Últimos Resultados de Málaga
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|09/10/2026
| LaLiga
| Malaga
| 1-1
| Espanyol
|20/09/2026
| LaLiga
| Getafe
| 1-0
| Malaga
|17/09/2026
| LaLiga
| Malaga
| 1-3
| Villarreal
|13/09/2026
| LaLiga
| Celta
| 1-1
| Malaga
|06/09/2026
| LaLiga
| Malaga
| 0-0
| Levante
Últimos Resultados de Real Sociedad
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|11/10/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 3-2
| Deportivo
|20/09/2026
| LaLiga
| Valencia
| 2-3
| Real Sociedad
|13/09/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 0-3
| Atlético
|07/09/2026
| LaLiga
| Elche
| 2-3
| Real Sociedad
|03/09/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 0-0
| Celta