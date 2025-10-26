Mallorca - Levante, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Madrid, 26 de octubre de 2025.

El Mallorca, situado en la decimoséptima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 10 de LaLiga EA Sports en el Estadi Mallorca Son Moix ante el Levante este domingo a las 14:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 1 - 3 contra el Sevilla, añadiendo 3 puntos más a los 8 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Levante ocupa el decimosexto lugar, llega tras la derrota por 0 - 3 cosechada en su estadio contra el Rayo, sin poder sumar más puntos a los 8 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Real Madrid 24 9 2 Champions Barcelona 22 9 3 Champions Villarreal 20 10 4 Champions Espanyol 18 10 5 Europa League Atlético 16 9 6 Conference League Betis 16 9 16 Permanencia Levante 8 9 17 Permanencia Mallorca 8 9 18 Descenso Celta 7 9 19 Descenso Real Oviedo 7 10 20 Descenso Girona 7 10

-Onces iniciales probables.

MALLORCA: Leo Roman; Pablo Maffeo, Martin Valjent, Antonio Raillo, Johan Mojica; Jan Virgili, Sergi Darder, Manu Morlanes, Samu; Vedat Muriqi, Mateo Joseph.

LEVANTE: Mathew Ryan; Jeremy Toljan, Matias Moreno, Adrian De La Fuente, Manuel Sanchez; Kervin Arriaga, Oriol Rey, Pablo Martinez, Roger Brugue; Etta Eyong, Ivan Romero.

-Últimos Resultados del Mallorca.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 18/10/2025 LaLiga Sevilla 1-3 Mallorca 04/10/2025 LaLiga Athletic Bilbao 2-1 Mallorca 27/09/2025 LaLiga Mallorca 1-0 Alavés 24/09/2025 LaLiga Real Sociedad 1-0 Mallorca 21/09/2025 LaLiga Mallorca 1-1 Atlético

-Últimos Resultados del Levante.