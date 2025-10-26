Mallorca - Levante, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Mallorca - Levante: resumen y estadísticas del partido de la jornada 10 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales confirmados: Mallorca - Levante: resumen y estadísticas del partido de la jornada 10 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2025)
Actualizado: domingo, 26 octubre 2025 13:17

Madrid, 26 de octubre de 2025.

El Mallorca, situado en la decimoséptima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 10 de LaLiga EA Sports en el Estadi Mallorca Son Moix ante el Levante este domingo a las 14:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 1 - 3 contra el Sevilla, añadiendo 3 puntos más a los 8 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Levante ocupa el decimosexto lugar, llega tras la derrota por 0 - 3 cosechada en su estadio contra el Rayo, sin poder sumar más puntos a los 8 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.
MALLORCA: Leo Roman; Pablo Maffeo, Martin Valjent, Antonio Raillo, Johan Mojica; Sergi Darder, Manu Morlanes, Samu; Mateo Joseph, Vedat Muriqi, Jan Virgili.
LEVANTE: Mathew Ryan; Jeremy Toljan, Unai Elgezabal, Matias Moreno, Manuel Sanchez; Kervin Arriaga, Unai Vencedor, Victor Garcia, Pablo Martinez; Etta Eyong, Goduine Koyalipou.

-Últimos Resultados del Mallorca.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
18/10/2025 LaLiga Sevilla 1-3 Mallorca
04/10/2025 LaLiga Athletic Bilbao 2-1 Mallorca
27/09/2025 LaLiga Mallorca 1-0 Alavés
24/09/2025 LaLiga Real Sociedad 1-0 Mallorca
21/09/2025 LaLiga Mallorca 1-1 Atlético

-Últimos Resultados del Levante.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
19/10/2025 LaLiga Levante 0-3 Rayo
04/10/2025 LaLiga Real Oviedo 0-2 Levante
27/09/2025 LaLiga Getafe 1-1 Levante
23/09/2025 LaLiga Levante 1-4 Real Madrid
20/09/2025 LaLiga Girona 0-4 Levante

