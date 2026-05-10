Mallorca - Villareal, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Mallorca - Villareal: resumen y estadísticas del partido de la jornada 35 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 10 de mayo de 2026.

El Mallorca, situado en la decimosexta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 35 de LaLiga EA Sports en el estadio Estadi Mallorca Son Moix ante el Villareal este domingo a las 14:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 0 - 1 contra el Girona, añadiendo 3 puntos más a los 38 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Villareal ocupa el tercero lugar, llega tras la victoria por 5 - 1 cosechada en su estadio contra el Levante, añadiendo 3 puntos más a los 68 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

MALLORCA: Leo Roman; Mateu Morey, Omar Mascarell, Martin Valjent, Johan Mojica; Sergi Darder, Manu Morlanes, Samu, Pablo Torre; Zito Luvumbo, Vedat Muriqi.

VILLAREAL: Arnau Tenas; Rafa Marin, Renato Veiga, Sergi Cardona, Santiago Mourino; Tajon Buchanan, Santi Comesana, Alfon Gonzalez, Thomas Partey; Tani Oluwaseyi, Ayoze Perez.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 22/11/2025 LaLiga Villarreal 2-1 Mallorca 20/01/2025 LaLiga Villarreal 4-0 Mallorca 14/09/2024 LaLiga Mallorca 1-2 Villarreal 20/01/2024 LaLiga Villarreal 1-1 Mallorca 18/08/2023 LaLiga Mallorca 0-1 Villarreal

-Últimos Resultados del Mallorca.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 01/05/2026 LaLiga Girona 0-1 Mallorca 25/04/2026 LaLiga Alavés 2-1 Mallorca 21/04/2026 LaLiga Mallorca 1-1 Valencia 12/04/2026 LaLiga Mallorca 3-0 Rayo 04/04/2026 LaLiga Mallorca 2-1 Real Madrid

-Últimos Resultados del Villareal.