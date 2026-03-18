Marcos Giron - Martin Landaluce, en directo hoy: sigue el partido de Miami Open

Marcos Giron - Martin Landaluce: resumen y estadísticas del partido de Sesentaicuatroavos de final de Miami Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 18 de marzo de 2026.
El tenista Estadounidense Marcos Giron(70) se enfrenta en Sesentaicuatroavos de final del torneo Miami Open al tenista Español Martin Landaluce(151) este miércoles a las 20:30.
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-Últimos Resultados de Marcos Giron.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|15/03/2026
| Phoenix (Final)
| Marcos Giron
| 1-2 (6-7, 6-4, 5-7)
| Ethan Quinn
|15/03/2026
| Phoenix (Semifinal)
| Corentin Moutet
| 1-2 (6-4, 3-6, 4-6)
| Marcos Giron
|14/03/2026
| Phoenix (Cuartos de final)
| Nuno Borges
| 0-2 (6-7, 2-6)
| Marcos Giron
|12/03/2026
| Phoenix (Octavos de final)
| Jay Dylan Friend
| 1-2 (5-7, 6-4, 6-7)
| Marcos Giron
|11/03/2026
| Phoenix (Dieciseisavos de final)
| Daniel Merida Aguilar
| 0-2 (0-6, 1-6)
| Marcos Giron
-Últimos Resultados de Martin Landaluce.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|17/03/2026
| Miami Open, Qualification (Sin Definir)
| Thiago Agustin Tirante
| 1-2 (6-3, 5-7, 4-6)
| Martin Landaluce
|17/03/2026
| Miami Open, Qualification (Sin Definir)
| Martin Landaluce
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Mackenzie McDonald
|11/03/2026
| Cap Cana (Dieciseisavos de final)
| Mackenzie McDonald
| 2-1 (3-6, 6-2, 7-5)
| Martin Landaluce
|03/03/2026
| BNP Paribas Open, Qualification (Sin Definir)
| Martin Landaluce
| 1-2 (2-6, 7-6, 5-7)
| Sho Shimabukuro
|02/03/2026
| BNP Paribas Open, Qualification (Sin Definir)
| Alexander Blockx
| 0-2 (0-6, 2-6)
| Martin Landaluce