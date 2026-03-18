Marcos Giron - Martin Landaluce, en directo hoy: sigue el partido de Miami Open

Marcos Giron - Martin Landaluce: resumen y estadísticas del partido de Sesentaicuatroavos de final de Miami Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 18 de marzo de 2026.

El tenista Estadounidense Marcos Giron(70) se enfrenta en Sesentaicuatroavos de final del torneo Miami Open al tenista Español Martin Landaluce(151) este miércoles a las 20:30.

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-Últimos Resultados de Marcos Giron.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 15/03/2026 Phoenix (Final) Marcos Giron 1-2 (6-7, 6-4, 5-7) Ethan Quinn 15/03/2026 Phoenix (Semifinal) Corentin Moutet 1-2 (6-4, 3-6, 4-6) Marcos Giron 14/03/2026 Phoenix (Cuartos de final) Nuno Borges 0-2 (6-7, 2-6) Marcos Giron 12/03/2026 Phoenix (Octavos de final) Jay Dylan Friend 1-2 (5-7, 6-4, 6-7) Marcos Giron 11/03/2026 Phoenix (Dieciseisavos de final) Daniel Merida Aguilar 0-2 (0-6, 1-6) Marcos Giron

-Últimos Resultados de Martin Landaluce.