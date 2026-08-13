Martin Landaluce - Jack Draper, en directo hoy: sigue el partido de Cincinnati Open

Europa Press Deportes
Actualizado: jueves, 13 agosto 2026 17:46
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Madrid, 13 de agosto de 2026.

El tenista español Martin Landaluce(64) se enfrenta en Sesentaicuatroavos de final del torneo Cincinnati Open al tenista Británico Jack Draper(143) este jueves no antes de las 17:00.

No hay partidos directos.

Últimos Resultados de Martin Landaluce

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
03/08/2026 National Bank Open (Sesentaicuatroavos de final) Nicolas Mejia 2-1 (4-6, 6-4, 6-3) Martin Landaluce
29/07/2026 Los Cabos Open (Dieciseisavos de final) Michael Zheng 2-0 (6-4, 6-3) Martin Landaluce
29/06/2026 Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final) Soon-Woo Kwon 3-0 (6-4, 6-3, 6-3) Martin Landaluce
22/06/2026 Mallorca Championships (Dieciseisavos de final) Jan-Lennard Struff 2-1 (6-3, 1-6, 7-5) Martin Landaluce
15/06/2026 Halle Open (Dieciseisavos de final) Terence Atmane 2-1 (6-3, 3-6, 7-6) Martin Landaluce

Últimos Resultados de Jack Draper

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
04/08/2026 National Bank Open (Sesentaicuatroavos de final) Terence Atmane 2-1 (6-3, 2-6, 6-2) Jack Draper
26/06/2026 Lexus Eastbourne Open (Semifinal) Jack Draper 0-2 (5-7, 3-6) Ugo Humbert
25/06/2026 Lexus Eastbourne Open (Cuartos de final) Jack Draper 2-0 (6-1, 6-4) Gabriel Diallo
24/06/2026 Lexus Eastbourne Open (Octavos de final) Jack Draper 2-0 (7-5, 6-4) Jack Pinnington Jones
22/06/2026 Lexus Eastbourne Open (Dieciseisavos de final) Marcos Giron 0-2 (4-6, 6-7) Jack Draper

Jack Draper convierte el punto de juego y ahora está 3-4 por detrás.

Jack Draper convierte el punto de juego y ahora está 3-4 por detrás.

Martin Landaluce se lleva el juego y domina ahora 4-2.

Martin Landaluce se lleva el juego y domina ahora 4-2.

Jack Draper convierte el punto de juego y ahora está 2-3 por detrás.

Jack Draper convierte el punto de juego y ahora está 2-3 por detrás.

Martin Landaluce se lleva el juego y domina ahora 3-1.

Martin Landaluce se lleva el juego y domina ahora 3-1.

Jack Draper convierte el punto de juego y ahora está 1-2 por detrás.

Jack Draper convierte el punto de juego y ahora está 1-2 por detrás.

Martin Landaluce se lleva el juego y domina ahora 2-0.

Martin Landaluce se lleva el juego y domina ahora 2-0.

¡Break para Martin Landaluce en el juego inicial del primer set!

¡Break para Martin Landaluce en el juego inicial del primer set!

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