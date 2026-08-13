Martin Landaluce - Jack Draper, en directo hoy: sigue el partido de Cincinnati Open

Madrid, 13 de agosto de 2026.
El tenista español Martin Landaluce(64) se enfrenta en Sesentaicuatroavos de final del torneo Cincinnati Open al tenista Británico Jack Draper(143) este jueves no antes de las 17:00.
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Últimos Resultados de Martin Landaluce
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|03/08/2026
| National Bank Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Nicolas Mejia
| 2-1 (4-6, 6-4, 6-3)
| Martin Landaluce
|29/07/2026
| Los Cabos Open (Dieciseisavos de final)
| Michael Zheng
| 2-0 (6-4, 6-3)
| Martin Landaluce
|29/06/2026
| Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Soon-Woo Kwon
| 3-0 (6-4, 6-3, 6-3)
| Martin Landaluce
|22/06/2026
| Mallorca Championships (Dieciseisavos de final)
| Jan-Lennard Struff
| 2-1 (6-3, 1-6, 7-5)
| Martin Landaluce
|15/06/2026
| Halle Open (Dieciseisavos de final)
| Terence Atmane
| 2-1 (6-3, 3-6, 7-6)
| Martin Landaluce
Últimos Resultados de Jack Draper
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|04/08/2026
| National Bank Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Terence Atmane
| 2-1 (6-3, 2-6, 6-2)
| Jack Draper
|26/06/2026
| Lexus Eastbourne Open (Semifinal)
| Jack Draper
| 0-2 (5-7, 3-6)
| Ugo Humbert
|25/06/2026
| Lexus Eastbourne Open (Cuartos de final)
| Jack Draper
| 2-0 (6-1, 6-4)
| Gabriel Diallo
|24/06/2026
| Lexus Eastbourne Open (Octavos de final)
| Jack Draper
| 2-0 (7-5, 6-4)
| Jack Pinnington Jones
|22/06/2026
| Lexus Eastbourne Open (Dieciseisavos de final)
| Marcos Giron
| 0-2 (4-6, 6-7)
| Jack Draper