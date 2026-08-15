Martin Landaluce - Matteo Arnaldi, en directo hoy: sigue el partido de Cincinnati Open

Europa Press Deportes
Actualizado: sábado, 15 agosto 2026 17:37
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Madrid, 15 de agosto de 2026.

El tenista español Martin Landaluce(64) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Cincinnati Open al tenista italiano Matteo Arnaldi(35) este sábado no antes de las 17:00.

No hay partidos directos.

Últimos Resultados de Martin Landaluce

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
13/08/2026 Cincinnati Open (Sesentaicuatroavos de final) Martin Landaluce 2-0 (6-3, 7-5) Jack Draper
03/08/2026 National Bank Open (Sesentaicuatroavos de final) Nicolas Mejia 2-1 (4-6, 6-4, 6-3) Martin Landaluce
29/07/2026 Los Cabos Open (Dieciseisavos de final) Michael Zheng 2-0 (6-4, 6-3) Martin Landaluce
29/06/2026 Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final) Soon-Woo Kwon 3-0 (6-4, 6-3, 6-3) Martin Landaluce
22/06/2026 Mallorca Championships (Dieciseisavos de final) Jan-Lennard Struff 2-1 (6-3, 1-6, 7-5) Martin Landaluce

Últimos Resultados de Matteo Arnaldi

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
07/08/2026 National Bank Open (Dieciseisavos de final) Tallon Griekspoor 2-1 (3-6, 6-4, 6-3) Matteo Arnaldi
05/08/2026 National Bank Open (Treintaidosavos de final) Fabian Marozsan 1-2 (5-7, 6-2, 4-6) Matteo Arnaldi
27/07/2026 Mubadala Citi DC Open (Dieciseisavos de final) Matteo Arnaldi 0-1 (0-6, 1-3) Lorenzo Musetti
16/07/2026 Croatia Open (Cuartos de final) Damir Dzumhur 2-1 (7-6, 6-7, 7-6) Matteo Arnaldi
15/07/2026 Croatia Open (Octavos de final) Federico Agustin Gomez 1-2 (3-6, 7-5, 3-6) Matteo Arnaldi

Martin Landaluce se lleva el juego y domina ahora 4-2.

Martin Landaluce se lleva el juego y domina ahora 4-2.

Martin Landaluce rompe el servicio de Matteo Arnaldi y se pone 3-2 por delante.

Martin Landaluce rompe el servicio de Matteo Arnaldi y se pone 3-2 por delante.

Martin Landaluce gana el punto de juego, igualando el marcador 2-2.

Martin Landaluce gana el punto de juego, igualando el marcador 2-2.

Matteo Arnaldi se lleva el juego y domina ahora 2-1.

Matteo Arnaldi se lleva el juego y domina ahora 2-1.

Martin Landaluce gana el punto de juego, igualando el marcador 1-1.

Martin Landaluce gana el punto de juego, igualando el marcador 1-1.

Matteo Arnaldi gana el primer juego y domina 1-0

Matteo Arnaldi gana el primer juego y domina 1-0

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