Martin Landaluce - Matteo Arnaldi, en directo hoy: sigue el partido de Cincinnati Open

Madrid, 15 de agosto de 2026.
El tenista español Martin Landaluce(64) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Cincinnati Open al tenista italiano Matteo Arnaldi(35) este sábado no antes de las 17:00.
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Últimos Resultados de Martin Landaluce
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|13/08/2026
| Cincinnati Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Martin Landaluce
| 2-0 (6-3, 7-5)
| Jack Draper
|03/08/2026
| National Bank Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Nicolas Mejia
| 2-1 (4-6, 6-4, 6-3)
| Martin Landaluce
|29/07/2026
| Los Cabos Open (Dieciseisavos de final)
| Michael Zheng
| 2-0 (6-4, 6-3)
| Martin Landaluce
|29/06/2026
| Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Soon-Woo Kwon
| 3-0 (6-4, 6-3, 6-3)
| Martin Landaluce
|22/06/2026
| Mallorca Championships (Dieciseisavos de final)
| Jan-Lennard Struff
| 2-1 (6-3, 1-6, 7-5)
| Martin Landaluce
Últimos Resultados de Matteo Arnaldi
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|07/08/2026
| National Bank Open (Dieciseisavos de final)
| Tallon Griekspoor
| 2-1 (3-6, 6-4, 6-3)
| Matteo Arnaldi
|05/08/2026
| National Bank Open (Treintaidosavos de final)
| Fabian Marozsan
| 1-2 (5-7, 6-2, 4-6)
| Matteo Arnaldi
|27/07/2026
| Mubadala Citi DC Open (Dieciseisavos de final)
| Matteo Arnaldi
| 0-1 (0-6, 1-3)
| Lorenzo Musetti
|16/07/2026
| Croatia Open (Cuartos de final)
| Damir Dzumhur
| 2-1 (7-6, 6-7, 7-6)
| Matteo Arnaldi
|15/07/2026
| Croatia Open (Octavos de final)
| Federico Agustin Gomez
| 1-2 (3-6, 7-5, 3-6)
| Matteo Arnaldi